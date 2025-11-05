Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου θα βρεθούν τα τρία αδέλφια που παραδόθηκαν το βράδυ της Τρίτης (4/11) στις αρχές για την εμπλοκή τους στο αιματοκύλισμα το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια.

Για λόγους ασφαλείας κρίθηκε προτιμότερο να μεταβεί ο εισαγγελέας στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου όπου και κρατούνται τα τρία άτομα.

Advertisement

Advertisement

Το ζητούμενο, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Πατρίς, είναι εάν οι τρεις συγγενείς παρέδωσαν τα όπλα, που φέρονται να είχαν μαζί τους και τα οποία αναζητούσαν οι αστυνομικοί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της ευρύτερης περιοχής των Βοριζίων και όχι μόνο. Ορισμένες πληροφορίες έκαναν λόγο για απουσία παράδοσης οπλισμού, στην παρούσα φάση.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι ορισμένες πληροφορίες θέλουν τον 19χρονο, που είναι φαντάρος, να επικοινωνεί με το στρατόπεδό του για να ζητήσει άδεια. Το τηλεφώνημα, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, έγινε λίγο μετά το μακελειό.

Μετά και τις ασφυκτικές πιέσεις που υπήρξαν, τα αδέρφια ηλικίας 29 ετών, 27 ετών (ιδιοκτήτης του σπιτιού που τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός) και 19 ετών, παραδόθηκαν σε περιοχή κοντά στην Αγία Βαρβάρα.

Η μεταφορά τους στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου έγινε με διαφορετικά βαν της Αστυνομίας από πάνοπλους αστυνομικούς της ΕΚΑΜ και του τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος.

Εκκληση για «σασμό» από τη σύζυγο του 29χρονου

Έκκληση για σασμό απηύθυνε η σύζυγος του 29χρονου που παραδόθηκε στις αρχές και ιδιοκτήτρια του σπιτιού που ανατινάχθηκε το βράδυ της Παρασκευής στα Βορίζια.

Έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, λίγο μετά την παράδοση του συζύγου της στις αρχές η ίδια ζήτησε από τις γυναίκες της άλλης οικογένειας να σκεφτούν τα παιδιά τους.

Advertisement

«Εγώ θέλω το σασμό, γιατί και αυτοί έχουν παιδιά, και εμείς παιδιά, οι γυναίκες ξέρουμε πώς να στέσουμε τους άνδρες μας. Παρακαλώ και αυτές τις γυναίκες να μην ξεσηκώνουν τους άντρες τους αλλά να σταματήσει αυτό το πράγμα. Χύθηκε αίμα και από τις δύο πλευρές και αυτό πρέπει να σταματήσει εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά η σύζυγος του 29χρονου, μητέρα ενός 5χρονου παιδιού και ενός βρέφους 10 ημερών.

«Πρέπει να ντρέπονται» λέει η μάνα των συλληφθέντων

Συγκλονίζει η περιγραφή της για τα όσα έζησε το πρωί του Σαββάτου με τις σφαίρες να πέφτουν βροχή στην αυλή του σπιτιού της δίπλα στο 5χρονο παιδί της.

Ο άντρας της την τράβηξε μέσα στο σπίτι ενώ εκείνος στη συνέχεια πήγε να πάρει την τραυματισμένη θεία του για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο μαζί με τον θείο του.

Advertisement

«Πολλά ψέματα έχουν πει και πρέπει να ντρέπονται», ξέσπασε η μάνα των συλληφθέντων

Ξέσπασε η μητέρα των συλληφθέντων αδερφών για το μακελειό στα Βορίζια λίγα λεπτά μετά την παράδοση και των τριών στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου λέγοντας πως τα μέλη της αντίπαλης οικογένειας «πολλά ψέματα έχουν πει και πρέπει να ντρέπονται».

Η ίδια, βρέθηκε χθες το βράδυ στο Αστυνομικό Μέγαρο για να δώσει κουράγιο στα παιδιά της που βρίσκονται με χειροπέδες καθώς κατηγορούνται για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια.

Advertisement

Σε δηλώσεις της σε δημοσιογράφους εξιστόρησε τα γεγονότα όπως τα βίωσε εκείνη και η οικογένειά της.

«Tην Παρασκευή το βράδυ καθόμαστε στο σπίτι η νύφη μου, ο εγγονός και άντρας μου. Στις 10.30 ακούμε ένα ντούν. Ανοίγω την πόρτα και κοιτάζω πάνω στου γιου μου το σπίτι και λέω του άντρα μου “του γιου μας το σπίτι ανατινάξανε”. Μου λέει «σώπα». Πηγαίνει ο άντρας μου και μου είπε ότι το διαλύσανε».

Μάλιστα, η μητέρα απαντά και στο ότι η αντίπαλη οικογένεια λέει ότι οι ίδιοι έβαλαν την βόμβα: «Τώρα κάθονται και λένε ότι εμείς βάλαμε την βόμβα. Τα παιδιά μου ήταν σε ένα γάμο, ο γιος μου ήταν κουμπάρος. Πώς να βάλαμε εμείς την βόμβα; Ο γιος μου, τώρα μόνος του πολεμάει 7 χρόνια να το φτιάξει και λένε ότι εμείς βάλαμε την βόμβα. Σε δύο εβδομάδες θα έμπαιναν μέσα».

Advertisement

«Μας κορόιδευαν και μας προκαλούσαν από τα μπαλκόνια»

Advertisement

(Με πληροφορίες από Patris)