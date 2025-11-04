Δέκα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα και υπό την πίεση των ερευνών τα 3 αδέλφια, τα οποία καταζητούσαν οι αστυνομικοί σε κάθε γωνιά του Ηρακλείου, εμφανίστηκαν σε πρατήριο καυσίμων στον επαρχιακό δρόμο Μοιρών – Ηρακλείου με τη δικηγόρο τους, κάλεσαν την αστυνομία και παραδόθηκαν.

Ο κλοιός γύρω τους είχε στενέψει, με τους αστυνομικούς του «Οργανωμένου» με έδρα την Αθήνα αλλά και του Ηρακλείου να πραγματοποιούν μόνον σήμερα περισσότερες από 15 έρευνες σε σπίτια και ποιμνιοστάσια στην ευρύτερη περιοχή. «Μέχρι και σε νεκροταφεία ψάξαμε σήμερα» ανέφερε στη HuffPost ανώτατος αξιωματικός, ο οποίος συμμετέχει στην έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες συγγενείς των καταζητούμενων επικοινώνησαν με τους αστυνομικούς και τους ζήτησαν να σταματήσουν τις έρευνες με την υπόσχεση ότι θα παραδοθούν οι καταζητούμενοι, αλλά αξιωματικός απάντησε: “Θα γυρίσω την Κρήτη ανάποδα, αν δεν έρθουν μόνοι τους”.

Οι αστυνομικοί, μάλιστα, κατάφεραν να εντοπίσουν το ξενοδοχείο στο Τυμπάκι, όπου πέρασε τη νύχτα ο 19χρονος καταζητούμενος, ο οποίος όμως είχε φύγει με το πρώτο φως της ημέρας. Έτσι οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του ιδιοκτήτη και του γιου του, τους οποίους θα κατηγορήσουν για υπόθαλψη, καθώς δεν ενημέρωσαν τις αρχές για την παρουσία του.