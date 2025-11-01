Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στα Βορίζια Ηρακλείου, λίγες ώρες μετά το φονικό που συγκλόνισε την Κρήτη και ολόκληρη τη χώρα. Η μικρή κοινότητα παραμένει βυθισμένη στη σιωπή και τη θλίψη, ενώ οι συγγενείς των θυμάτων δεν μπορούν να πιστέψουν την ανείπωτη τραγωδία.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η αδερφή του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ενός εκ των θυμάτων της αιματηρής συμπλοκής, ξέσπασε σε λυγμούς και κραυγές απόγνωσης έξω από το σπίτι του. Ανίκανοι να την συγκρατήσουν, οι συγχωριανοί της άκουγαν τις σπαρακτικές της φωνές να σκίζουν τη σιωπή της νύχτας: «Φανούρη μου, άνδρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε! Πού είσαι αδερφέ μου να μου μιλήσεις; Δεν μπορώ, πονώ!». Οι κραυγές της βύθισαν το χωριό ακόμη περισσότερο στο πένθος, καθώς μαζί της θρηνούσε και η σύζυγος του αδικοχαμένου άνδρα.

Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, η οικογένεια του 39χρονου πήρε μια συγκινητική απόφαση: να βαπτίσει σήμερα τα αβάπτιστα παιδιά του, ώστε να μπορέσουν αύριο να παραστούν στην κηδεία του πατέρα τους. Η τελετή θα γίνει σε ατμόσφαιρα βαθιάς οδύνης, με όλο το χωριό να ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει έναν άνθρωπο που χάθηκε τόσο άδικα, μέσα σε λίγες στιγμές βίας που σκόρπισαν ανείπωτο πόνο.