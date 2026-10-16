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Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη βρίσκεται ένας καθηγητής γυμναστικής, 58 ετών, τον οποίο συνέλαβαν οι αστυνομικοί χθες το μεσημέρι έξω από το σχολείο, στο οποίο διδάσκει στη Βούλα, ύστερα από καταγγελία της μητέρας ενός δεκατριάχρονου κοριτσιού.

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, ο γυμναστής το μεσημέρι της Τρίτης την ώρα του μαθήματος ακούμπησε το μηρό της δεκατριάχρονης. Μετά την καταγγελία, άλλοι δύο μαθητές του ίδιου σχολείου κατέθεσαν ότι σε προγενέστερο χρόνο ο ίδιος γυμναστής ακούμπησε τα γεννητικά όργανα τους κατά τη διάρκεια μαθήματος.





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