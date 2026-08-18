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Το πάρκινγκ θα μπορούσε να αναδειχθεί σε εθνικό άθλημα των Ελλήνων που δυσκολεύονται να βρουν διαθέσιμες θέσεις λόγω της πολυκοσμίας και της άναρχης δόμησης των πόλεων.

Οδηγός πάρκαρε πάνω σε σκαλοπάτια

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στα ελληνικά νησιά, τα οποία κατακλύζονται από τουρίστες κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Το γεγονός όμως ότι οι οδηγοί αγανακτούν, δεν δικαιολογεί τις παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

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Χαρακτηριστικό λοιπόν είναι το παρακάτω παράδειγμα που δημοσιεύτηκε στη γνωστή ομάδα του Facebook «Είμαι Ελληναράς και παρκάρω όπου γουστάρω».

Όπως μπορείτε να διακρίνετε και από τις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν ο οδηγός του συγκεκριμένου Ford Ranger Raptor αποφάσισε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό του πάνω ακριβώς στα σκαλιά της πλατείας Ηρώων στη Σίφνο, αδιαφορώντας πλήρως για τους συμπολίτες του.

Όπως διακρίνουμε μάλιστα και από τη φωτογραφία στο σημείο υπάρχει και η σχετική πινακίδα που απαγορεύει τη στάθμευση, αλλά μάλλον ο συγκεκριμένος οδηγός δεν διέθετε την απαιτούμενη υπομονή να ψάξει για μια νόμιμη θέση και αρκέστηκε στο να αφήσει το αυτοκίνητό του εκεί ακριβώς που τον βόλευε.

Υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση, ο νόμος είναι ιδιαίτερα αυστηρός αφού σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), οι ποινές για όσους παραβιάζουν τις διατάξεις και υποβαθμίζουν την ασφάλεια είναι αυστηρές.

Η στάση και η στάθμευση οχημάτων σε πεζοδρόμια, πλατείες, ειδικά ερείσματα που προορίζονται, για πεζούς καθώς και ποδηλατοδρόμους θεωρείται παράβαση σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφο 2 του Κ.Ο.Κ. και εντάσσεται στην κατηγορία Ε1-Α, επισύροντας διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ και το μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για 10 μέρες.