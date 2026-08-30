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Αντιμέτωπος με την κατηγορία σωματικής βλάβης είναι ένας 44χρονος οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος συνελήφθη στα Βριλήσσια, μετά από διαπληκτισμό με δύο γυναίκες.

Το εν λόγω περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου 29 Αυγούστου, όταν δύο πεζές γυναίκες ηλικίας 76 και 75 ετών, φέρεται να έκαναν παρατήρηση στον οδηγό.

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Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν στις αρμόδιες Αρχές οι δύο γυναίκες, ο άνδρας είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα με το όχημά του.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα ανέφεραν στην αστυνομία, ο 44χρονος κατέβηκε από το αυτοκίνητο και έσπρωξε την 76χρονη. Έπειτα η γυναίκα φέρεται να έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να υποστεί κάκωση στη σπονδυλική στήλη.

Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο ενώ σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία.

Για το περιστατικό η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ