Εικοσιπέντε ολοκαίνουργια πιστόλια, μάρκας Glock, με τους γεμιστήρες τους εντόπισαν τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας κατά τη χθεσινή έφοδό τους σε σπίτι στην Ξάνθη, όπου και πέρασαν χειροπέδες σε έναν 27χρονο υπήκοο Τουρκίας.

Κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας, καθώς και από την επακόλουθη προανακριτική έρευνα, πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του ανωτέρω κατηγορούμενου, στην κατοχή και διακίνηση μεγάλου αριθμού πυροβόλων όπλων.

Advertisement

Advertisement

Για τον τερματισμό της δράσης του, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη εντός οικίας βραχυχρόνιας μίσθωσης σε περιοχή της Ξάνθης, ενώ από τις επακόλουθες έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην οικία και το όχημα που χρησιμοποιούσε, βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- και κατασχέθηκαν:

-25- πιστόλια, με αντίστοιχο αριθμό γεμιστήρων,

-950- ευρώ,

κινητό τηλέφωνο και κουτί συσκευής κινητού τηλεφώνου,

-3- πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας και κλειδί οχήματος.



Επιπλέον, κατασχέθηκε και το όχημα, ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων ενώ τα όπλα θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακές εξετάσεις.