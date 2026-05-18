Η Μύκονος μπήκε και επίσημα στον λαμπερό κόσμο του Hollywood, καθώς σήμερα (18/5) ξεκίνησαν τα γυρίσματα της δημοφιλούς σειράς Emily in Paris στην παραλία του Αγίου Σώστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha και του Mykonos TV Live, η πολυαναμενόμενη παραγωγή επέλεξε μία από τις πιο αυθεντικές και ανεπιτήδευτες γωνιές του νησιού, μακριά από οργανωμένες πλαζ και beach bars, θέλοντας να αναδείξει τη φυσική ομορφιά της Μυκόνου.

Το συνεργείο θα παραμείνει στο νησί έως τις 26 Μαΐου, με τα γυρίσματα να μεταφέρονται αύριο στη Χώρα. Εκεί έχει ήδη στηθεί σκηνικό που θυμίζει παραδοσιακή ελληνική αγορά, με καφάσια, ζυγαριές και έντονο νησιώτικο χρώμα. Η παραγωγή επιδιώκει να παρουσιάσει τόσο την αυθεντική πλευρά της Μυκόνου όσο και τη σύγχρονη κοσμοπολίτικη εικόνα της, με σκηνές που θα γυριστούν και σε γνωστά clubs του νησιού.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή διεθνή παραγωγή, με πούλμαν, φορτηγά εξοπλισμού και ειδικά διαμορφωμένους χώρους προετοιμασίας για τους ηθοποιούς να έχουν ήδη κατακλύσει το νησί.