«Τις αρρωστημένες καταστάσεις τις αντιμετωπίζω με χαμόγελο, μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας οδηγήσει στον βούρκο του», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, λίγες ώρες μετά τις νέες «αιχμές» από τον Γιώργο Τσατραφύλλια σχετικά με τις «πολικές φωτοβολίδες» που αποδείχθηκαν «στρακαστρούκες».

«Τις αρρωστημένες καταστάσεις τις αντιμετωπίζω με χαμόγελο. Μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας οδηγήσει στον βούρκο του. Καλή συνέχεια στην όμορφη ημέρα σας», έγραψε χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος μέσα από ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό του στο Facebook.

Να σημειωθεί ότι τις τελευταίες μέρες, με αφορμή το σχόλιο του Κ. Μαρουσάκη περί «πολικών φωτοβολίδων», έχει κηρυχθεί ένας άτυπος «πόλεμος» στους μεταωρολόγους, με τον Θοδωρή Κολυδά να γράφει πως κάποιοι χαλάνε την μετεωρολογική πιάτσα και τον Γιώργο Τσατραφύλλια να σχολιάζει ότι ο καιρός δεν είναι clickbait.