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Το Ξινόμαυρο δεν είναι απαραίτητα βαθύχρωμο: συχνά έχει σχετικά διαφανές ρουμπινί χρώμα, αλλά στο στόμα παρουσιάζει υψηλή οξύτητα και έντονες τανίνες. Μπορεί να θυμίζει ντομάτα, ελιά, κόκκινα φρούτα, αποξηραμένα άνθη, μπαχαρικά και, με την παλαίωση, γήινες νότες. Σε αντίθεση με ένα συχνά πιο μαλακό και φρουτώδες Αγιωργίτικο, μπορεί να είναι αυστηρότερο όταν είναι νεαρό. Σε σχέση με πολλά Merlot, εμφανίζει εντονότερη οξύτητα και στυφότητα. Συγκρίνεται συχνά με το ιταλικό Nebbiolo, χωρίς να είναι η ίδια ποικιλία.

Πού καλλιεργείται και ποια κρασιά δίνει

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Στη Νάουσα και στο Αμύνταιο αποτελεί τη βάση μονοποικιλιακών οίνων ΠΟΠ. Στη Γουμένισσα συνδυάζεται με Νεγκόσκα και στη Ραψάνη με Κρασάτο και Σταυρωτό. Παράγει όχι μόνο ερυθρά, αλλά και ροζέ, λευκά από ερυθρά σταφύλια και αφρώδη κρασιά. Η Παγκόσμια Ημέρα καθιερώθηκε το 2019 με πρωτοβουλία των Οινοποιών Βορείου Ελλάδος.

Αλκοολικοί βαθμοί και παλαίωση

Τα περισσότερα ξηρά ερυθρά Ξινόμαυρα κυμαίνονται ενδεικτικά γύρω στο 12,5%–14,5% αλκοόλ κατ’ όγκο, ανάλογα με τον παραγωγό, τη χρονιά και το στιλ. Ο ακριβής βαθμός αναγράφεται στην ετικέτα. Μια καλοφτιαγμένη φιάλη μπορεί να εξελιχθεί για 5–10 χρόνια, ενώ κορυφαίες εμφιαλώσεις συχνά αντέχουν 15–20 χρόνια ή περισσότερο, υπό σωστές συνθήκες. Δεν είναι όμως κάθε Ξινόμαυρο κατάλληλο για μακρά φύλαξη.

Σε ποια θερμοκρασία το πίνουμε

Ένα δομημένο ερυθρό Ξινόμαυρο σερβίρεται συνήθως στους 16–18°C. Τα ελαφρύτερα ερυθρά μπορούν να δοκιμαστούν στους 14–16°C, τα ροζέ στους 8–12°C και τα αφρώδη στους 6–10°C. Η συνηθισμένη θερμοκρασία ενός ζεστού δωματίου δεν είναι ιδανική για το ερυθρό κρασί. Για συντήρηση προτιμώνται σταθερά περίπου 12–15°C, σκοτάδι, απουσία κραδασμών και αποφυγή μεγάλων θερμοκρασιακών μεταβολών. Ένα νεαρό, τανικό κρασί μπορεί να ωφεληθεί από 30–60 λεπτά σε καράφα, ανάλογα με τη φιάλη.

Με τι φαγητά ταιριάζει

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Το κλασικό ερυθρό συνοδεύει αρνί, κατσίκι, μοσχάρι κοκκινιστό, κυνήγι, ψητά κρέατα και πιάτα με μανιτάρια. Η χαρακτηριστική του οξύτητα ταιριάζει ιδιαίτερα με ντομάτα: από κοκκινιστό μέχρι πλούσια μακαρονάδα. Μια παλαιωμένη εκδοχή μπορεί να σταθεί δίπλα σε ριζότο μανιταριών ή τρούφα. Το ροζέ Ξινόμαυρο συνδυάζεται με πίτσα, λαδερά, θαλασσινά με ντομάτα και μεσογειακές σαλάτες. Ένα αφρώδες ροζέ μπορεί να συνοδεύσει ελαφριά ορεκτικά ή επιδόρπια με κόκκινα φρούτα, εφόσον η γλυκύτητα του κρασιού ταιριάζει με εκείνη του γλυκού.

Πώς το δοκιμάζουμε σωστά

Χρησιμοποιούμε ποτήρι με αρκετά φαρδύ κάλυκα και το γεμίζουμε περίπου κατά το ένα τρίτο. Παρατηρούμε πρώτα το χρώμα, μετά τα αρώματα και τέλος την ισορροπία ανάμεσα σε οξύτητα, τανίνες, φρούτο και επίγευση. Ένα καλό Ξινόμαυρο δεν χρειάζεται να είναι βαρύ για να έχει χαρακτήρα. Η υπεύθυνη κατανάλωση παραμένει απαραίτητη: κανένα επίπεδο αλκοόλ δεν είναι απολύτως ακίνδυνο για την υγεία.

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