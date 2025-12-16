Υπο κατάληψη από τους μαθητές τελει το 15ο και 60ο Γυμνάσιο στην Κυψέλη όπου χθες μια 16χρονη μαχαίρωσε στο ποδι και στην κοιλία μια 14χρονη. Οι μαθητές απαιτούν να φύγει από το σχολείο το κορίτσι που προέβη στην εγκληματική πράξη.

«Αν η κοπέλα παραμείνει δεν θα έρχονται άλλοι μαθητές. Ζητάμε και περισσότερες ημέρες να είναι η ψυχολόγος στο σχολείο. Οι μαθητές ήταν σε κρίση πανικού, μια κοπέλα έκλαιγε όλο το απόγευμα, φοβόμαστε όλοι», λένε μαθητές.

Όπως έγινε γνωστό, το επεισόδιο σημειώθηκε την πρώτη ημέρα της 16χρονης στο γυμνάσιο αφού είχε επιβληθεί αλλαγή περιβάλλοντος όπως λέγεται από το 38ο Γυμνάσιο εξαιτίας επίσης προβληματικής συμπεριφοράς αφού είχε προβεί σε ανάλογες πράξεις.

Σύμφωνα με μαθήτρια του σχολείου όπου σημειώθηκε το τελευταίο περιστατικό«Είχε χτυπήσει το κουδούνι για να μπούμε μέσα και μετά κατέβαινα για να πιω νερό και βλέπω να έχουν μπει σε έναν κύκλο τα δύο κορίτσια και η 16χρονη να φωνάζει στην 14χρονη ‘γιατί με είπες πρεζού’ και να την βρίζει με χυδαία σχόλια. Μετά βγάζει το μαχαίρι και βλέπω να της το χώνει στην κοιλιά και μετά στο χέρι βαθύτερα», λέει μαθήτρια – μάρτυρας του περιστατικού.

Η 14χρονη τραυματίστηκε στο χέρι και την κοιλιά από μαχαίρι τύπου πεταλούδα.

«Ήρθαν δάσκαλοι και πήραν την 16χρονη και την 14χρονη για να έρθει το ΕΚΑΒ γιατί αιμορραγούσε. Οι πιο πολλοί από το σχολείο μου έκλαιγαν».

Όπως λέει η μαθήτρια, η 16χρονη μετά το συμβάν «δεν είχε ενοχληθεί καθόλου απλά γέλαγε. Προχώραγε και γέλαγε».

Η 14χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου.

«Από τύχη σώθηκε», λέει από την πλευρά του ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ.

«Νοσηλεύεται στην ορθοπεδική κλινική, είναι εκτός κινδύνου».