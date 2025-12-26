Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία καθώς κάτοικος στην Κυψέλη εντόπισε ύποπτο αντικείμενο στον δρόμο.

Στο σημείο σπεύδουν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Λόγω των μέτρων ασφαλείας και των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δροσοπούλου, από το ύψος της οδού Ανάφης, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου του αντικειμένου και δοθεί εκ νέου η κυκλοφορία σε κανονική ροή.

Οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου.