Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ανοίγει την βεντάλια της έρευνάς της στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων-χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατ. ευρώ.

Στον εισαγγελέα μεταβιβάστηκε το πόρισμα που εξέδωσε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, για την υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου και των πέντε φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών, που ελέγχονται για διαδρομή χρήματος που φέρεται να ξεκινά από τα ταμεία της ΓΣΕΕ μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων και να καταλήγει σε ιδιωτικούς λογαριασμούς.

Στο «στόχαστρο» πλέον μπαίνουν και στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων αλλά και μικρότερες εταιρείες, που φέρονται να είχαν σχέση με όμοια ή παρόμοια προγράμματα.

Σε επόμενη φάση η έρευνα εκτιμάται πως θα επεκταθεί και σε άτομα που είχαν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία έγκρισης των συγκεκριμένων προγραμμάτων, τα οποία ενδέχεται να κατείχαν ακόμη και πολιτική ιδιότητα.

Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει ντόμινο εξελίξεων, ενώ ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, Παναγιώτης Καψιμάλης διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση. Πλέον την υπόθεση χειρίζεται επίκουρος εισαγγελικός λειτουργός ο οποίος θα ερευνήσει κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί τα αναγραφόμενα στο πόρισμα αδικήματα της υπεξαίρεσης κονδυλίων-χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατ. ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος.

Πρόκειται για μια αναμενόμενη εξέλιξη στη δερεύνηση της υπόθεσης. Η Οικονομική Εισαγγελία αναλαμβάνει πλέον την έρευνα για αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης 2,1 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη ενέργεια η οποία αναμένεται να γίνει είναι να κοινοποιηθεί άμεσα η πράξη δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων στους ελεγχόμενους, προκειμένου να έχουν το περιθώριο, όπως προβλέπεται από το νόμο, να προσφύγουν για να τρέξει περαιτέρω η έρευνα.

Τα επόμενα στάδια

Ο εισαγγελέας που θα διενεργήσει την έρευνα, θα αναζητήσει στοιχεία από πιστωτικά ιδρύματα, Κτηματολόγιο κ.α., ώστε να έχει πλήρη εικόνα των οικονομικών δεδομένων των προσώπων που εντόπισε η Αρχή.

Στο πλαίσιο αυτό θα ερευνηθούν κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών αλλά και αγοραπωλησίες ακινήτων και άλλων προϊόντων μεγάλης αξίας κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα που σύμφωνα με την Αρχή αφορά την πενταετία 2020 έως 2025. Αντίστοιχα θα αναζητήσει την πορεία των κονδυλίων ελληνικών και ευρωπαϊκών που φέρεται να υπεξαιρέθηκαν, τα οποία στο πόρισμα Βουρλιώτη προσδιορίζονται σε ποσά που υπερβαίνουν τα 73 εκατομμύρια ευρώ για τον επίμαχο χρόνο. Αφού ο εισαγγελικός λειτουργός έχει τον πλήρη «χάρτη» κινήσεων χρημάτων, ενεργειών, αναθέσεων, πληρωμών, μεταφορών από τα ελεγχόμενα έξι φυσικά πρόσωπα και τις εταιρίες που έχουν εμπλοκή, θα τα καλέσει σε εξηγήσεις με τελευταίο που θα κληθεί τον κ. Παναγόπουλο.

Ακολούθως θα αποφανθεί για την ποινική πορεία της υπόθεσης που είτε θα οδηγηθεί σε ανακριτή, μετά από απαγγελία κατηγοριών, είτε θα αρχειοθετηθεί. Η πρώτη κίνηση που θα κάνει η Οικονομική Εισαγγελία άμεσα, είναι να επιδώσει τις διατάξεις δέσμευσης των εμπλεκομένων, ώστε να ξεκινήσει ο νόμιμος χρόνος της προθεσμίας που έχουν για να προσφύγουν κατά του προσωρινού μέτρου που έχει στόχο να εμποδίσει οποιαδήποτε μεταβολή της οικονομικής τους αποτύπωσης.

Παναγόπουλος: Είναι το Κράτος Δικαίου δίπλα μου;

Παράλληλα, υπήρξε γραπτή δήλωση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι δεν έχει λάβει γνώση της πράξης δέσμευσης, ενώ δηλώνει επί της ουσίας αθώος.

Παράλληλα, υπήρξε γραπτή δήλωση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι δεν έχει λάβει γνώση της πράξης δέσμευσης, ενώ δηλώνει επί της ουσίας αθώος.

Αναλυτικά, ο Γ. Παναγόπουλος δήλωσε:

Ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση.

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με «πηγές» τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου, καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν, και με κατασυκοφαντούν.

Σήμερα το πρωί πληροφορήθηκα ότι η Εισαγγελία προς την οποία ο κ. Βουρλιώτης είχε αποστείλει το πόρισμά του, εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του Νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον Οικονομικό Εισαγγελέα.

Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα προκειμένου να απαντήσω σαν πολίτης που έχει δικαιώματα και σαν επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων, που με αφορμή εντελώς αβάσιμες εις βάρος μου κατηγορίες, όλες αυτές τις μέρες «έχει στηθεί ένας χορός» ηθικής κατακρεούργησής μου;

Είναι το Κράτος Δικαίου δίπλα μου;

Μπορώ, σαν πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το Κράτος Δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες «τρικλοποδιές» από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις Αρχές του Κράτους Δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;

Για όλα αυτά είμαι υποχρεωμένος και επί αυτών θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες. Εγκαταλείποντας το σεβασμό που έδειξα στις θεσμικές διαδικασίες εφόσον και αυτές ούτε με σεβάστηκαν ούτε με προστάτευσαν.

Κατά τα άλλα η αρχική μου δήλωση ισχύει στο ακέραιο».

