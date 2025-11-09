Σε νέες καταγγελίες σε βάρος των δύο λιμεναρχών Χαλκίδας και Ερέτριας, που προ ημερών ήρθαν αντιμέτωποι με την άσκηση ποινικής δίωξης από την Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου για τους χειρισμούς τους στην υπόθεση του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη, προχώρησαν οι συνήγοροι της οικογένειας του πρώην υπουργού.

«Έπεσαν επιτέλους οι μάσκες. Οι δύο επικεφαλείς αξιωματικοί του Λιμενικού στην περιοχή, όπως είχαμε καταγγείλει από την πρώτη στιγμή, συντόνισαν και παραποίησαν στοιχεία στο φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη, απείλησαν μάρτυρες και προσπάθησαν να σβήσουν τα ίχνη της δολοφονίας» ανέφερε ο συνήγορος Αθανάσιος Παπαθεοδώρου.

Advertisement

Advertisement

«Υπάρχει δυνατότητα από χέρια λιμενικών που είχαν αναλάβει τις έρευνες να παραποιήθηκαν οι ταχύτητες στο τιμόνι της μηχανής, εξαλείφοντας στοιχεία και χωρίς να αναζητήσουν βίντεο από την περίοδο εκείνη. Το πρώτο βίντεο το παρουσίασε ένας καταστηματάρχης από μόνος του και τα άλλα δύο τα ανακαλύψαμε μόνοι μας» σημειώνει στη Real News.

Παράλληλα, η οικογένεια καταγγέλλει πως υπήρξαν πιέσεις και εκφοβισμοί σε όποιον γνώριζε, ώστε όλα να φαίνονται ως ατύχημα. Είναι χαρακτηριστικό πως ένας μάρτυρας κατέθεσε ότι είχε δει διαπληκτισμούς του Σήφη με δύο ψαράδες, ενώ μετά υπέστη πιέσεις να ανασκευάσει τη μαρτυρία του.

«Οι δύο επίορκοι λιμενικοί υπέθαλπαν τους κατηγορούμενους και προσπάθησαν να επιβληθεί η εκδοχή του ναυτικού ατυχήματος αντί για ανθρωποκτονία από πρόθεση» τόνισε ο συνήγορος της οικογένειας Νίκος Κωνσταντόπουλος.

Σημειώνεται ότι η οικογένεια είχε καταθέσει μηνύσεις κατά του εισαγγελέα Προκοπίου, των δύο λιμενικών και του τότε αρχηγού. «Τον Αύγουστο του 2025 απέρριψαν το αίτημά μας για παραπομπή, ωστόσο υποβάλαμε ένσταση η οποία τελικά έγινε δεκτή» είπε ο κ. Παπαθεοδώρου.