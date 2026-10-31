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Ένοχοι κρίθηκαν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας οι πέντε από τους έξι αστυνομικούς για τον θάνατο και βίαιο ξυλοδαρμό του 26χρονου Βασίλη Μάγγου το 2020. Την είδηση έκανε γνωστή ο πατέρας του θύματος, Γιάννης Μάγγος, με ανάρτησή του στο Facebook.

Σύμφωνα με το δικαστήριο όλοι οι κατηγορούμενοι πλην ενός κρίθηκαν ένοχοι κατα τά πλειοψηφία για όλες τις πράξεις που τους αποδίδονται σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

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Την ενοχή των κατηγορούμενων είχε προτείνει και η Εισαγγελέας χθες, Παρασκευή.

Το χρονικό

Η υπόθεση αφορά τον ξυλοδαρμό του 26χρονου Βασίλη Μάγγου από αστυνομικούς, στις 14 Ιουνίου 2020, έξω από τα δικαστήρια του Βόλου, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης αλληλεγγύης σε συλληφθέντες διαδηλωτές.

Ο ίδιος κατήγγειλε ότι η κακοποίηση συνεχίστηκε μέσα στο περιπολικό και στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας. Δεν μεταφέρθηκε εγκαίρως σε νοσοκομείο. Στις 13 Ιουλίου 2020 βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.