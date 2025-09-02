Η υψηλότερη επίδοση που έχει σημειωθεί ποτέ στο ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων καταγράφηκε το πρώτο επτάμηνο του 2025.

Συγκεκριμένα, το ισοζύγιο εμφανίζεται θετικό κατά 319.843 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Η επίδοση αυτή αποτελεί την υψηλότερη επίδοση στο ισοζύγιο μισθωτής εργασίας πρώτου επταμήνου από το 2001 – όταν και ξεκίνησε η καταγραφή των συγκεκριμένων στοιχείων – έως σήμερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ξεπέρασε μάλιστα το περσινό ρεκόρ του αντίστοιχου επταμήνου του 2024, το οποίο ήταν 304.229 θέσεις εργασίας.

Η υπουργός, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Το νέο ρεκόρ στην απασχόληση αποδεικνύει με τον πιο σαφή τρόπο ότι οι πολιτικές μας για περαιτέρω ενίσχυση της απασχόλησης αποδίδουν στην πράξη. Όμως, δεν εφησυχάζουμε, συνεχίζουμε την προσπάθεια για δημιουργία περισσότερων ποιοτικών και σταθερών θέσεων εργασίας, ώστε η θετική πορεία της αγοράς εργασίας να αντανακλάται έμπρακτα στην καθημερινότητα των πολιτών».