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Η δύσκολη διαδρομή που ακολούθησε μετά από μια διάγνωση κακοήθειας περιέγραψε η Ζωή Γιαννακούρου, η οποία υποβλήθηκε σε ολική μαστεκτομή και αφαίρεση λεμφαδένων, υποστηρίζοντας πως στη συνέχεια ενημερώθηκε ότι η διάγνωση ήταν λανθασμένη.

Η 59χρονη ψυχολόγος μίλησε στον ALPHA για τους μήνες αγωνίας που βίωσε, από τη στιγμή που πληροφορήθηκε ότι έπασχε από επιθετική μορφή καρκίνου. Όπως ανέφερε, η αρχική βιοψία έδειχνε ξεκάθαρη εικόνα κακοήθειας και, σύμφωνα με τα δεδομένα εκείνης της περιόδου, είχε ενημερωθεί πως ο χρόνος ζωής της μπορεί να περιοριζόταν στους 18 μήνες.

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«Πέρασαν τέσσερις μήνες που ήμουν μέσα στα χειρουργεία, στα ιατρεία και στις εξετάσεις. Έπαιρναν κομμάτια από το στήθος μου, μου έκαναν ενέσεις, παρακεντήσεις. Έκλαιγα, πονούσα, υπέφερα. Έκανα τη διαθήκη μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως περιέγραψε, μετά την ενημέρωση των γιατρών προχώρησε σε ριζική επέμβαση. «Μου είπαν ότι είχα επιθετικό καρκίνο. Αφαιρέθηκαν τρεις λεμφαδένες, αφαιρέθηκε η θηλή, αφαιρέθηκαν όλα. Έγινε ολική μαστεκτομή», σημείωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, αργότερα προέκυψε ότι ενδέχεται να είχε γίνει μπέρδεμα με δείγματα εξετάσεων άλλης γυναίκας. «Εγώ είχα πάρει το δικό της πλακάκι και είχα καρκίνο, εγώ ζούσα τη ζωή της. Και εκείνη είχε πάρει το δικό μου και θεωρούσε ότι είναι καλά», δήλωσε, περιγράφοντας το σοκ που ένιωσε.

Η ίδια τόνισε πως δεν γνωρίζει την ταυτότητα της γυναίκας που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση, ούτε αν υπάρχει πράγματι. «Δεν την έχω δει, δεν ξέρω ποια είναι. Έχω μπει στη διαδικασία να μην πιστεύω τίποτα», ανέφερε.

Η Ζωή Γιαννακούρου έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του διαγνωστικού κέντρου, ζητώντας να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες, όπως καταγγέλλει, οδηγήθηκε σε μια τόσο σοβαρή ιατρική απόφαση. Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί μέσα από τη δικαστική διαδικασία.