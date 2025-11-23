Τη συχνά δυσάρεστη εμπειρία της αποβίβασης από το αεροπλάνο εξετάζει σε άρθρο της η HuffPost US και αναδεικνύει τους πιο συνηθισμένους τρόπους με τους οποίους οι επιβάτες κάνουν τη διαδικασία δυσκολότερη για τους άλλους.

Παρόλο που το αεροπορικό ταξίδι είναι από μόνο του αγχωτικό με καθυστερήσεις, στενούς διαδρόμους, ουρές και γενική κόπωση οι επιβάτες μπορούν να συμβάλουν ώστε η διαδικασία της αποβίβασης να γίνει πιο ομαλή, εάν επιδείξουν βασική ευγένεια και προνοητικότητα.

Ένα από τα κυριότερα προβλήματα είναι η έλλειψη προετοιμασίας. Πολλοί επιβάτες περιμένουν μέχρι τη στιγμή που φτάνει η σειρά τους για να αρχίσουν να ψάχνουν τα αντικείμενά τους, προκαλώντας συμφόρηση στον διάδρομο. Οι ειδικοί συνιστούν να μαζεύει κανείς εγκαίρως τα προσωπικά του είδη, να ελέγχει για κινητά, μπουκάλια, βιβλία ή οτιδήποτε μπορεί να έχει πέσει, και εφόσον δεν είναι έτοιμος, να επιτρέπει σε άλλους να περάσουν.

Σημαντικό αγενές λάθος είναι επίσης το σπρώξιμο προς τον διάδρομο, όταν αυτός είναι ήδη γεμάτος. Η προσπάθεια των επιβατών να βιαστούν δεν επιταχύνει ουσιαστικά την έξοδο και συχνά δημιουργεί ενόχληση και ακαταστασία. Η υπομονή και η τήρηση της σειράς αφήνοντας πρώτα το μπροστινό κάθισμα να αποβιβαστεί θεωρείται βασικός κανόνας ευγένειας.

Άλλη προβληματική συμπεριφορά είναι η πρόωρη αφαίρεση αποσκευών από τους πάνω χώρους, ειδικά όταν υπάρχει ελάχιστος χώρος στο διάδρομο για να τοποθετηθούν. Αυτό συχνά οδηγεί σε χτυπήματα άλλων επιβατών ή δημιουργία ακόμα μεγαλύτερου μπλοκαρίσματος. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν τη σημασία της επίγνωσης του χώρου και της προσεκτικής κίνησης με σακίδια και τσάντες.

Επιπλέον, οι επιβάτες δεν πρέπει να αφήνουν σκουπίδια και ακαταστασία στη θέση τους. Αν δεν πρόλαβαν την τελική συλλογή σκουπιδιών, είναι ευγενικό να πάρουν τα απορρίμματα μαζί τους και να τα πετάξουν στον τερματικό σταθμό.

Τέλος, η έλλειψη συμπόνιας αποτελεί ένα από τα πιο ενοχλητικά φαινόμενα: το να παραπονιέται κανείς για άλλους που δυσκολεύονται να κατεβάσουν τις αποσκευές τους αντί να προσφέρει βοήθεια. Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ή επιβατών με στενές ανταποκρίσεις, είναι σημαντικό να ακούγονται οι οδηγίες του πληρώματος και να τους δίνεται προτεραιότητα.

Οι «άγραφοι κανόνες» των αεροπορικών ταξιδιών

Ο υπ αριθμόν ένα άγραφος κανόνας, όπως αναφέρεται σε άρθρο του cnbc.com είναι να μην μπαίνεις μπροστά από τους συνεπιβάτες σου κατά την είσοδο ή έξοδο από την καμπίνα του αεροπλάνου, για να βάλεις ή να βγάλεις πρώτος τη βαλίτσα ή το σακίδιο σου από τα ντουλαπάκια, σύμφωνα με το CheapAir.com.

Επίσης, εάν οι αποσκευές περιορίζονται σε κάποιο υπερμέγεθες σακίδιο στον ώμο, καλό είναι να μην χτυπά πάνω στα κεφάλια άλλων επιβατών που βρίσκονται πίσω ή κάθονται ήδη. Το να μην «ξαπλώνεται» το κάθισμά σας μέχρι τέλους σε σημείο που να μην έχει ο πίσω επιβάτης χώρο να αναπνεύσει. Αν και σε αυτή την περίπτωση το φταίξιμο βαραίνει την αεροπορική εταιρεία που σίγουρα μίκρυνε την απόσταση των καθισμάτων, σκεφτείτε ότι και ο άμοιρος συνεπιβάτης της πισινής θέσης έχει πληρώσει το ίδιο εισιτήριο με εσάς ή ότι θα μπορούσατε να είστε εσείς στη θέση του, έχοντας έναν εξίσου ενοχλητικό «μπροστινό».

Ενα ευαίσθητο ζήτημα συχνά διχάζει. Τι κάνει κανείς εάν δίπλα του κάθεται ένα … μωρό. Οι περισσότεροι επιβάτες (57%), αν και ενοχλούνται όταν ένα μωρό ή ένα παιδί φωνάζει, στριγκλίζει ή φέρεται κακομαθημένα, συνήθως το παραβλέπουν αν και περιμένουν από τους γονείς να έχουν προβλέψει μια τέτοια συμπεριφορά και να έχουν λάβει τα μέτρα τους. Να φροντίσουν ώστε το μωρό να έχει φάει ώστε να μην πεινάει, να έχουν μαζί τους πάνες ώστε να το αλλάξουν, παιχνίδια και ζωγραφιές για να το απασχολήσουν ή να καταφέρουν να το κοιμίσουν.

Με πληροφορίες από HuffPost US , cnbc.com .

