Άλλοι έχουμε εκ φύσεως λεπτή τρίχα, άλλοι βλέπουμε τα μαλλιά μας να αραιώνουν σε περιόδους στρες ή αλλαγών, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που εκνευριζόμαστε όταν οι τρίχες σπάνε, χάνουν τη λάμψη τους ή μένουν στη βούρτσα.

Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχουν θαυματουργές λύσεις που μεταμορφώνουν τα μαλλιά από τη μια μέρα στην άλλη. Ωστόσο, υπάρχουν αποδεδειγμένες, καθημερινές πρακτικές που, με συνέπεια και υπομονή, μπορούν να βελτιώσουν αισθητά την υγεία του τριχωτού του κεφαλιού μας και να οδηγήσουν σε πιο «γεμάτα» και υγιή μαλλιά με την πάροδο του χρόνου.



Ισορροπημένη διατροφή για μαλλιά και σώμα

Όπως αναφέρεται σε άρθρο του realsimple υπάρχουν μελέτες που δείχνουν πώς η σωστή διατροφή είναι θεμέλιο για υγιή μαλλιά και νύχια. Έλλειψη βιταμινών και μετάλλων όπως σίδηρος και βιταμίνη D μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση ή σπάσιμο μαλλιών, όπως επισημαίνει ο δρ. Νταβάλ Γ. Μπανουσάλι. δερματολόγος.

Συμβουλευόμαστε έναν ειδικό για αίμα, θυρεοειδή και άλλα ιατρικά δεδομένα ώστε να αποκλείσουμε εσωτερικές αιτίες αραίωσης.



Μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής

Το τακτικό μασάζ στο τριχωτό αυξάνει τη ροή του αίματος και μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη πιο παχιάς τρίχας. Χρησιμοποιούμε τα δάχτυλα ή εργαλεία μασάζ σε κυκλικές κινήσεις κατά το λούσιμο ή πριν το ντους, όπως εξηγεί ο, ελληνικής καταγωγής, Ακης Ντόνος, δερματολόγος στο άρθρο του realsimple.

iStock φωτ. αρχείου

Μείωση στρες

Το χρόνιο στρες αυξάνει τα επίπεδα κορτιζόλης, οδηγώντας σε μακροχρόνια τριχόπτωση, ενώ η αλωπεκία συνδέεται με αγχωτικά γεγονότα όπως χειρουργεία, εγκυμοσύνη ή απώλεια αγαπημένων. Η ταυτοποίηση και αντιμετώπιση των στρεσογόνων παραγόντων βοηθά την επαναφορά της φυσικής πυκνότητας των μαλλιών. Σε άρθρο του aol.com αναφέρεται ότι πρακτικές όπως καλή ύπνος, άσκηση και τεχνικές χαλάρωσης βοηθούν την ισορροπία και μπορεί να στηρίξουν το φυσικό ρυθμό ανάπτυξης της τρίχας.



Προστασία από φθορές και θερμότητα

Στο ίδιο άρθρο του aol.com μας λέει πώς η χρήση θερμότητας αφυδατώνει και σπάει τις τρίχες, οδηγώντας σε λέπτυνση. Περιορίζουμε τα εργαλεία θερμότητας και χρησιμοποιούμε προστατευτικά προϊόντα πριν από το στέγνωμα ή το ίσιωμα.



Υγρασία για υγιές τριχωτό

Στο realsimple. σημειώνεται πώς η υγρασία του τριχωτού είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη νέας τρίχας. Αποφεύγουμε συχνό λούσιμο, σαμπουάν με θειικά άλατα, ξηρά σαμπουάν και υψηλή θερμοκρασία σε πιστολάκι.

Χρησιμοποιούμε θρεπτικές θεραπείες για το τριχωτό και αφαιρούμε σωστά τα υπολείμματα προϊόντων.



Μάσκες μαλλιών και θεραπείες ενδυνάμωσης

Εκτός από διατροφή και περιποίηση, πολλές φυσικές μέθοδοι έχουν μακροχρόνια οφέλη

Σε άρθρο του healthline.com και bebeautiful αναφέρονται κάποιες από αυτές τις φυσικές μεθόδους όπως:

Βότανα και Έλαια: Η χρήση μεθυλικής ουσίας MSM, ελαίου δεντρολίβανου, αργκαν ή καστορέλαιο μπορεί να ενισχύσει τη λιπαρότητα, την κυκλοφορία και υποστηρίζει συνολικά πιο παχιά τρίχα.

Φυσικές μάσκες: Συστατικά όπως αλοη βέρα, σκόνη τριγωνέλλας ή χυμός κρεμμυδιού μπορούν να ενισχύσουν την υγεία των τριχών όταν χρησιμοποιούνται 1–2 φορές εβδομαδιαία.

Με πληροφορίες από realsimple, aol.com, healthline.com και bebeautiful

