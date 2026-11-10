Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η επιλογή κατάλληλων ροφημάτων, όπως το νερό, το τσάι τζίντζερ, το χαμομήλι ή ο ζωμός, μπορεί να προσφέρει ανακούφιση σε περιπτώσεις ήπιας στομαχικής δυσφορίας και να συμβάλει στην ενυδάτωση του οργανισμού.

Η μαστίχα Χίου και το μαστιχόνερο έχουν παρουσιάσει θετικά αποτελέσματα στη μείωση συμπτωμάτων της λειτουργικής δυσπεψίας, όπως ο πόνος, το φούσκωμα και το αίσθημα καύσου, σύμφωνα με πρόσφατες κλινικές μελέτες.

Παράλληλα, συνιστάται η αποφυγή αλκοόλ, ανθρακούχων αναψυκτικών, καφεΐνης και όξινων χυμών, καθώς ενδέχεται να επιδεινώσουν τις πεπτικές ενοχλήσεις ή τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Σε περιπτώσεις έντονου ή επίμονου κοιλιακού πόνου, συμπτωμάτων αφυδάτωσης ή παρουσίας αίματος, κρίνεται απαραίτητη η ιατρική αξιολόγηση για τη σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση του προβλήματος.

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Όλοι έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή αντιμέτωποι με ένα ανακατωμένο στομάχι, ένα ενοχλητικό φούσκωμα ή μια αίσθηση βάρους μετά το φαγητό. Μπορεί να πρόκειται για κάτι παροδικό, όπως η υπερβολική κατανάλωση φαγητού, ή για μια ενόχληση που σχετίζεται με τη δυσπεψία, τη ναυτία ή τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που επιλέγουμε να πιούμε μπορεί να επηρεάσει το πώς αισθανόμαστε. Ορισμένα ροφήματα δεν συμβάλλουν μόνο στην ενυδάτωση, αλλά ενδέχεται να προσφέρουν ανακούφιση από συγκεκριμένα συμπτώματα, ενώ κάποια μπορεί να επιδεινώσουν την κατάσταση.

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Δεν υπάρχει, βέβαια, ένα μαγικό ρόφημα που να αντιμετωπίζει κάθε στομαχική ενόχληση. Η επιλογή εξαρτάται από το τι ακριβώς μας συμβαίνει.

1. Νερό: Η πιο απλή επιλογή για την ενυδάτωση

Μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, ωστόσο το νερό είναι συχνά το πρώτο πράγμα στο οποίο αξίζει να στραφούμε όταν αισθανόμαστε το στομάχι μας αναστατωμένο.

Ειδικά όταν έχουμε ναυτία, εμετούς ή διάρροια, η επαρκής ενυδάτωση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο οργανισμός χάνει υγρά. Αντί να πιούμε ένα μεγάλο ποτήρι μονομιάς, μπορούμε να δοκιμάσουμε μικρές και συχνές γουλιές, ώστε να μην επιβαρύνουμε περισσότερο το στομάχι.

Σύμφωνα με το βρετανικό σύστημα υγείας (NHS), η κατανάλωση υγρών σε μικρές ποσότητες μπορεί να βοηθήσει όταν αισθανόμαστε αδιαθεσία ή έχουμε κάνει εμετό.

2. Τσάι με τζίντζερ για τη ναυτία

Το τζίντζερ (ginger) είναι ένα από τα πιο γνωστά φυσικά συστατικά που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για την αντιμετώπιση της ναυτίας.

Μπορούμε να το προσθέσουμε σε ζεστό νερό, σε λεπτές φέτες ή σε τριμμένη μορφή, δημιουργώντας ένα απλό αφέψημα. Η χαρακτηριστική του γεύση το κάνει δημοφιλή επιλογή, ιδιαίτερα όταν αισθανόμαστε ότι το στομάχι μας είναι ανακατωμένο.

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Ορισμένες επιστημονικές μελέτες έχουν εξετάσει τη δράση του τζίντζερ σε διαφορετικές μορφές ναυτίας, αν και τα αποτελέσματα δεν είναι ίδια για όλες τις περιπτώσεις. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι τα συμπληρώματα με συμπυκνωμένο τζίντζερ δεν είναι απαραίτητα ισοδύναμα με ένα σπιτικό τσάι.

Το NHS συμπεριλαμβάνει το τσάι τζίντζερ στις επιλογές που μπορεί να δοκιμάσει κάποιος όταν αισθάνεται ναυτία. Από την άλλη, το National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) επισημαίνει ότι το τζίντζερ μπορεί σε ορισμένους ανθρώπους να προκαλέσει γαστρεντερική ενόχληση ή καούρα.

3. Χαμομήλι: Ένα ήπιο ζεστό ρόφημα

Το χαμομήλι είναι ίσως ένα από τα πρώτα ροφήματα που σκεφτόμαστε όταν θέλουμε κάτι ζεστό και ήπιο για το στομάχι.

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Παραδοσιακά χρησιμοποιείται για την ανακούφιση από πεπτικές ενοχλήσεις, ενώ συχνά επιλέγεται και τις βραδινές ώρες, καθώς συνδέεται με την αίσθηση χαλάρωσης.

Μπορούμε να το καταναλώσουμε ως απλό αφέψημα, χωρίς να προσθέσουμε μεγάλες ποσότητες ζάχαρης ή άλλα συστατικά που ενδέχεται να μας ενοχλήσουν.

Χρειάζεται, ωστόσο, να είμαστε προσεκτικοί με τους ισχυρισμούς για τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Όπως επισημαίνει το National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα δεν επαρκούν ώστε να επιβεβαιώσουν την αποτελεσματικότητα του χαμομηλιού για συγκεκριμένες παθήσεις.

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4. Τσάι μέντας: Μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν είναι για όλους

Η μέντα είναι ακόμη ένα βότανο που συνδέεται συχνά με την ανακούφιση από τις πεπτικές ενοχλήσεις. Το αφέψημά της χρησιμοποιείται παραδοσιακά όταν αισθανόμαστε φούσκωμα ή δυσφορία στην κοιλιά.

Χρειάζεται, ωστόσο, να ξεχωρίσουμε το τσάι μέντας από το αιθέριο έλαιο μέντας που χρησιμοποιείται σε ορισμένα συμπληρώματα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ειδικές κάψουλες με έλαιο μέντας μπορεί να βοηθήσουν ορισμένα άτομα με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, κυρίως σε συμπτώματα όπως ο πόνος και το φούσκωμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα ίδια αποτελέσματα έχουν αποδειχθεί και για ένα απλό φλιτζάνι τσάι.

Επιπλέον, η μέντα δεν είναι πάντα καλή επιλογή για όσους έχουν καούρες ή γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, καθώς μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα. Το NCCIH επισημαίνει ότι τα σκευάσματα με έλαιο μέντας ενδέχεται να προκαλέσουν παρενέργειες όπως καούρα και δυσπεψία.

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5. Ζωμός λαχανικών ή κοτόπουλου για ήπια ενυδάτωση

Ένα ακόμη ρόφημα που μπορεί να αποτελέσει μια ήπια επιλογή όταν δεν αισθανόμαστε καλά είναι ο ζωμός λαχανικών ή κοτόπουλου. Μπορεί να μην τον θεωρούμε ακριβώς ρόφημα, ωστόσο, διαλύοντας έναν κύβο ζωμού σε ζεστό νερό, μπορούμε να φτιάξουμε εύκολα ένα ζεστό, ενυδατικό και θρεπτικό ρόφημα, που θυμίζει ελαφριά σούπα.

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Προσφέρει υγρά και κάποια ποσότητα νατρίου, ενώ είναι συνήθως πιο εύκολος στην κατανάλωση όταν δεν έχουμε ιδιαίτερη όρεξη για φαγητό.

Όπως αναφέρει το Martha Stewart μπορούμε να προτιμήσουμε έναν απλό ζωμό, χωρίς πολλά λιπαρά, καυτερά μπαχαρικά ή υπερβολικό αλάτι. Δεν πρέπει, ωστόσο, να τον συγχέουμε με τα ειδικά διαλύματα ενυδάτωσης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να αναπληρώνουν συγκεκριμένες ποσότητες υγρών και ηλεκτρολυτών.

6. Μαστίχα Χίου: Το ελληνικό φυσικό συστατικό που έχει μελετηθεί για τη δυσπεψία

Η μαστίχα Χίου αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ελληνικά φυσικά προϊόντα και χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες σε διάφορες παραδοσιακές πρακτικές. Εκτός από τη χρήση της στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για τις πιθανές επιδράσεις της στο πεπτικό σύστημα.

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Πρόκειται για τη φυσική ρητίνη του μαστιχόδεντρου (Pistacia lentiscus var. chia), η οποία παράγεται στη Χίο. Η μαστίχα έχει μελετηθεί για πιθανές αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, αλλά και για τη σχέση της με τη λειτουργική δυσπεψία.

Μάλιστα, μια ελληνική τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2010 στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Ethnopharmacology εξέτασε 148 ασθενείς με λειτουργική δυσπεψία. Οι συμμετέχοντες έλαβαν είτε 350 mg μαστίχας τρεις φορές την ημέρα είτε εικονικό σκεύασμα για τρεις εβδομάδες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στην ομάδα που έλαβε μαστίχα παρατηρήθηκε μεγαλύτερη βελτίωση των συμπτωμάτων σε σχέση με την ομάδα του εικονικού σκευάσματος. Οι ερευνητές κατέγραψαν βελτίωση, μεταξύ άλλων, στον πόνο στο στομάχι και στο αίσθημα καύσου.

Νεότερη έρευνα εξετάζει και το μαστιχόνερο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια νεότερη κλινική μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 στο περιοδικό Pharmacological Research και πραγματοποιήθηκε από ερευνητική ομάδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Στην έρευνα εξετάστηκαν διαφορετικές μορφές μαστίχας σε ενήλικες με λειτουργική δυσπεψία: κάψουλες μαστίχας και μαστιχόνερο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι δύο παρεμβάσεις συνδέθηκαν με βελτίωση των συμπτωμάτων σε σύγκριση με την περίοδο κατά την οποία δεν υπήρχε παρέμβαση. Ειδικότερα, η μαστίχα συνδέθηκε με μείωση του φουσκώματος στο πάνω μέρος της κοιλιάς, του επιγαστρικού καύσου και της καούρας, ενώ το μαστιχόνερο παρουσίασε θετική επίδραση στην ποιότητα ζωής των συμμετεχόντων.

Η μελέτη είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς εξετάζει όχι μόνο τη μαστίχα σε μορφή συμπληρώματος, αλλά και το μαστιχόνερο ως ξεχωριστή επιλογή.

Ποια ροφήματα είναι καλύτερο να αποφεύγουμε όταν έχουμε ενοχλήσεις στο στομάχι;

Όσο σημαντικό είναι να επιλέγουμε τα κατάλληλα ροφήματα, άλλο τόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ποια μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματά μας.

Ανάλογα με την ενόχληση, καλό είναι να περιορίζουμε:

Αλκοολούχα ποτά: Μπορούν να ερεθίσουν το πεπτικό σύστημα και να επιδεινώσουν την παλινδρόμηση.

Ανθρακούχα αναψυκτικά: Το ανθρακικό μπορεί να ενισχύσει το φούσκωμα και το αίσθημα δυσφορίας.

Ροφήματα με πολλή καφεΐνη: Ο καφές και ορισμένα ενεργειακά ποτά ενδέχεται να επιδεινώσουν τις καούρες ή να ενοχλήσουν ένα ευαίσθητο στομάχι.

Όξινοι χυμοί: Οι χυμοί εσπεριδοειδών μπορεί να επιδεινώσουν την καούρα, ενώ οι πολύ γλυκοί χυμοί ενδέχεται να επιβαρύνουν τη διάρροια.

Το NHS σημειώνει ότι ειδικά όταν αντιμετωπίζουμε εμετούς ή διάρροια, μπορεί να χρειαστούμε ειδικά διαλύματα ηλεκτρολυτών (oral rehydration solutions), τα οποία διατίθενται και σε φακελάκια από τα φαρμακεία. Περιέχουν συγκεκριμένη αναλογία νερού, γλυκόζης και ηλεκτρολυτών, ώστε να συμβάλλουν στην αναπλήρωση των υγρών που χάνει ο οργανισμός.

Πότε πρέπει να απευθυνθούμε σε γιατρό;

Τα περισσότερα περιστατικά ήπιας στομαχικής ενόχλησης υποχωρούν χωρίς ιδιαίτερη παρέμβαση. Ωστόσο, δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε σύμπτωμα με ένα αφέψημα ή κάποιο φυσικό σκεύασμα.

Εάν έχουμε έντονο ή επίμονο κοιλιακό πόνο, αίμα στον εμετό ή στα κόπρανα, σημάδια αφυδάτωσης ή αδυνατούμε να συγκρατήσουμε υγρά, χρειάζεται να ζητήσουμε ιατρική αξιολόγηση.

Επιπλέον, όταν η δυσπεψία, οι καούρες ή το φούσκωμα επανέρχονται συχνά, είναι σημαντικό να διερευνήσουμε την αιτία τους αντί να περιοριζόμαστε στην προσωρινή ανακούφιση.

Με πληροφορίες από NHS,National Center for Complementary and Integrative Health,Martha Stewart,Journal of Ethnopharmacology,Pharmacological Research