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Τα νεφρά μας δουλεύουν ασταμάτητα για να φιλτράρουν το αίμα, να απομακρύνουν άχρηστες ουσίες και να διατηρούν ισορροπημένα τα υγρά και τους ηλεκτρολύτες του οργανισμού. Και παρότι κανένα τρόφιμο ή ρόφημα δεν μπορεί από μόνο του να «προστατεύσει» τα νεφρά, υπάρχουν μικρές καθημερινές επιλογές που μπορούν να ενταχθούν σε έναν συνολικά υγιεινό τρόπο ζωής.

Όπως σημειώνει το EatingWell μία από αυτές είναι ένα απλό ρόφημα που μπορούμε να απολαύσουμε μετά το βραδινό: τσάι τζίντζερ. Η επιλογή αυτή συνδυάζει ενυδάτωση με ορισμένες ενώσεις του τζίντζερ που έχουν μελετηθεί για τις αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες.

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Μας βοηθά να παραμένουμε ενυδατωμένοι

Σύμφωνα με τη National Kidney Foundation η επαρκής ενυδάτωση είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες για την καλή λειτουργία των νεφρών. Το νερό βοηθά τον οργανισμό να απομακρύνει άχρηστες ουσίες μέσω των ούρων, ενώ η επαρκής πρόσληψη υγρών μπορεί να μειώσει και τον κίνδυνο σχηματισμού νεφρικών λίθων.

Δεν χρειάζεται, βέβαια, να πίνουμε αποκλειστικά νερό για να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε υγρά. Ένα ζεστό, άγλυκο τσάι τζίντζερ μπορεί να είναι ένας ευχάριστος τρόπος να προσθέσουμε υγρά στην ημέρα μας, ειδικά αν το σκέτο νερό μάς φαίνεται μονότονο.

Το τζίντζερ έχει αντιφλεγμονώδεις ενώσεις

Το τζίντζερ περιέχει βιοδραστικές ενώσεις, μεταξύ των οποίων τα gingerols, που έχουν αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση. Συστηματική ανασκόπηση 109 ελεγχόμενων μελετών βρήκε ενδείξεις για αντιφλεγμονώδη οφέλη του τζίντζερ, αν και οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η ποιότητα των διαθέσιμων στοιχείων δεν είναι ίδια σε όλους τους τομείς.

Πιο πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση μετα-αναλύσεων βρήκε επίσης ότι η κατανάλωση τζίντζερ έχει συσχετιστεί με μειώσεις σε ορισμένους δείκτες φλεγμονής, όπως η CRP και ο TNF-α. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι το τσάι τζίντζερ θεραπεύει ή προλαμβάνει τη νεφρική νόσο· τα διαθέσιμα δεδομένα αφορούν κυρίως τις γενικότερες επιδράσεις του τζίντζερ στον οργανισμό.

Είναι μια απλή επιλογή χωρίς πολλή ζάχαρη ή αλάτι

Ένας ακόμη λόγος που το τσάι τζίντζερ μπορεί να είναι καλή επιλογή είναι αυτό που δεν περιέχει, όταν το πίνουμε σκέτο: δεν έχει πρόσθετη ζάχαρη, ενώ μπορούμε να αποφύγουμε και το αλκοόλ που περιέχουν αρκετά δημοφιλή ποτά.

Η National Kidney Foundation επισημαίνει ότι η υπερβολική κατανάλωση αλατιού είναι επίσης σημαντικό να περιορίζεται, καθώς η υψηλή πρόσληψη νατρίου μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για υπέρταση και να συμβάλει στον σχηματισμό ορισμένων τύπων νεφρικών λίθων.

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Πώς μπορούμε να το φτιάξουμε

Δεν χρειάζεται τίποτα περίπλοκο. Το bbcgoodfood προτείνει να κόψουμε μερικές λεπτές φέτες φρέσκου, ξεφλουδισμένου τζίντζερ και να τις αφήσουμε σε ζεστό νερό για περίπου 5-10 λεπτά. Αν θέλουμε, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο λεμόνι για περισσότερη γεύση.

Καλό είναι, ωστόσο, να μην μετατρέψουμε το ρόφημα σε «θεραπεία για τα νεφρά». Τα οφέλη που έχουν μελετηθεί αφορούν κυρίως το τζίντζερ ως μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής και όχι ένα συγκεκριμένο φλιτζάνι τσαγιού που από μόνο του θα προστατεύσει τα νεφρά μας.

Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για τα νεφρά μας

Το τσάι τζίντζερ είναι απλώς μία μικρή καθημερινή επιλογή. Η συνολική διατροφή και ο τρόπος ζωής έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία για τη μακροπρόθεσμη υγεία των νεφρών. Η National Kidney Foundation προτείνει επαρκή πρόσληψη υγρών, περιορισμό του νατρίου και μια διατροφή που περιλαμβάνει φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης και φυτικές πηγές πρωτεΐνης.

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Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνάμε τους τακτικούς ιατρικούς ελέγχους, ιδιαίτερα αν έχουμε παράγοντες κινδύνου για νεφρική νόσο. Η χρόνια νεφρική νόσος μπορεί να εξελίσσεται χωρίς εμφανή συμπτώματα στα αρχικά στάδια, γι’ αυτό η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και οι εξετάσεις αίματος και ούρων, όταν συστήνονται από τον γιατρό μας, έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Και φυσικά, η ενυδάτωση χρειάζεται εξατομίκευση: όσοι έχουν νεφρική ανεπάρκεια ή τους έχει συστηθεί περιορισμός υγρών δεν πρέπει να αυξάνουν αυθαίρετα την κατανάλωσή τους.

Έτσι, ένα φλιτζάνι ζεστό τσάι τζίντζερ μετά το βραδινό μπορεί να είναι μια ευχάριστη, άγλυκη και ενυδατική συνήθεια, αρκεί να το βλέπουμε ως ένα μικρό κομμάτι μιας συνολικά ισορροπημένης καθημερινότητας και όχι ως κάποιο «μαγικό» ρόφημα για την υγεία των νεφρών.

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Με πληροφορίες από EatingWell,National Kidney Foundation,bbcgoodfood,