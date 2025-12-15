Τι είναι η κορτιζόλη και πώς επηρεάζει τον οργανισμό

Όπως επισημαίνεται από ιατρικές πηγές όπως η Cleveland Clinic και το Healthline, η κορτιζόλη είναι μια ορμόνη που παράγεται από τα επινεφρίδια και παίζει σημαντικό ρόλο στην απόκριση του σώματός μας στο στρες, στη ρύθμιση του μεταβολισμού, στην ανοσολογική λειτουργία και στη φλεγμονώδη αντίδραση. Παρότι είναι απαραίτητη, όταν τα επίπεδά της παραμένουν υψηλά για μεγάλα χρονικά διαστήματα λόγω χρόνιας καταπόνησης, μπορούν να προκύψουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία.

Σύμφωνα με άρθρο των Hindustan Times, η προπονήτρια ευεξίας (wellness coach) Rachel Sanders μοιράστηκε τα 6 ανησυχητικά σημάδια υψηλής κορτιζόλης που αγνοούσαμε για χρόνια μέχρι που συνειδητοποιήσαμε ότι αυτή η «ορμόνη του στρες» είχε επηρεάσει την υγεία και την καθημερινότητά μας.

Όπως αναφέρει, όταν καταφέραμε να ρυθμίσουμε τα επίπεδα κορτιζόλης, παρατηρήσαμε απώλεια βάρους, καλύτερο ύπνο και περισσότερη ενέργεια.

6 σημάδια που υποδεικνύουν υψηλή κορτιζόλη

Οι παρακάτω ενδείξεις βασίζονται στην εμπειρία και την ανάρτηση της Rachel Sanders (όπως αναφέρει το άρθρο των Hindustan Times), αλλά και σε γενικά ιατρικά ευρήματα:

Έλλειψη όρεξης το πρωί

Η κορτιζόλη τυπικά είναι αυξημένη το πρωί για να μας βοηθήσει να ξυπνήσουμε. Όταν όμως το στρες διαταράσσει αυτή τη ρύθμιση, μπορεί να μην αισθανόμαστε πείνα ένα σημάδι που η Rachel αναγνώρισε ως ύποπτο.

Επίμονο λίπος στην κοιλιά

Η υψηλή κορτιζόλη δυσκολεύει την απώλεια λίπους, ιδιαίτερα γύρω από την κοιλιακή περιοχή. Η ίδια προτείνει ασκήσεις με βάρη τρεις φορές την εβδομάδα, υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης και καθημερινό περπάτημα για να βοηθήσουμε στη ρύθμιση.

Πρησμένο πρόσωπο / φλεγμονή

Τα υψηλά επίπεδα κορτιζόλης μπορεί να προκαλέσουν κατακράτηση υγρών και φλεγμονή. Η Rachel προτείνει καλή ποιότητα ύπνου, αντιφλεγμονώδη τρόφιμα και περιορισμό του αλκοόλ και των υπερ‑επεξεργασμένων τροφίμων.

Ξύπνημα στις 3 π.μ.

Η διαταραχή του ύπνου, όπως το να ξυπνάμε στη μέση της νύχτας, μπορεί να σχετίζεται με διακυμάνσεις στο σάκχαρο και στην κορτιζόλη. Συνιστάται εύκολο σνακ με πρωτεΐνη και υδατάνθρακες πριν τον ύπνο και τεχνικές μείωσης του στρες.

Συνεχής επιθυμία για ζάχαρη / αλάτι

Όταν το σώμα μας αναζητά «γρήγορη ενέργεια» και μέταλλα, μπορεί να είναι ένδειξη ότι τα επίπεδα κορτιζόλης επηρεάζουν τον μεταβολισμό. Η Rachel προτείνει υγιεινή υποστήριξη των επινεφριδίων με θρεπτικά τρόφιμα, και ηλεκτρολύτες όπως μαγνήσιο και κάλιο.

Υπερευαισθησία / εύκολη διέγερση

Όταν το νευρικό μας σύστημα βρίσκεται σε μόνιμη κατάσταση «fight‑or‑flight», μπορεί να αντιδρά υπερβολικά σε μικρούς ερεθισμούς. Τεχνικές όπως βαθιές αναπνοές, περπάτημα στη φύση και στιγμές χαλάρωσης μπορούν να βοηθήσουν.



Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας

Εκτός από τις συμβουλές της Rachel Sanders, έρευνες από ιατρικές πηγές όπως η Cleveland Clinic και το Healthline τονίζουν ότι:

Σταθερός και επαρκής ύπνος είναι κρίσιμος για να βοηθήσει στη ρύθμιση της κορτιζόλης

Μείωση του άγχους μέσω τεχνικών όπως διαλογισμός και αναπνευστικές ασκήσεις μπορεί να υποστηρίξει τον μεταβολισμό

Ισορροπημένη διατροφή με επαρκείς πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και φυσικά τρόφιμα συμβάλλει στη γενική ορμονική ισορροπία

Η παρακολούθηση των επιπέδων κορτιζόλης με τακτικά εργαστηριακά τεστ και η συμβουλή ενός ειδικού διατροφολόγου ή wellness coach μπορεί να μας βοηθήσει να προλάβουμε χρόνια προβλήματα και να διατηρήσουμε υγιή ισορροπία ορμονών.

Με πληροφορίες από Cleveland Clinic, Healthline και Hindustan Times