Ερώτηση: Έχω ακούσει πολλές συμβουλές για το πώς να προετοιμάζομαι για έναν καλό βραδινό ύπνο, αλλά τι γίνεται με το ξύπνημα; Ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος για να ξεκινήσω τη μέρα μου;

Το πρόγραμμά μας συχνά καθορίζει πότε ακριβώς θα σηκωθούμε από το κρεβάτι. Αλλά στο βαθμό που μπορούμε να διαμορφώσουμε τη ρουτίνα μας, οι ειδικοί έχουν κάποιες σκέψεις σχετικά με τις πιο υγιεινές πρωινές συνήθειες. «Πάντα αστειεύομαι ότι το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε ένα κουτάβι», δηλώνει η Μαριάνα Φιγκουέιρο, η οποία μελετά το φως και την υγεία στην Ιατρική Σχολή Icahn στο Mount Sinai. Τα δύο «κλειδιά» για μια υγιή ρουτίνα αφύπνισης, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, είναι το να σηκωνόμαστε σε σταθερή ώρα κάθε μέρα και να βλέπουμε το πρωινό φως του ήλιου – και τα δύο τείνουν να έρχονται σε «ευθυγράμμιση» με μια τακτική πρωινή βόλτα με το σκύλο μας.

Μιλήσαμε με τρεις άλλους ειδικούς σε θέματα ύπνου και κιρκάδιου ρυθμού, οι οποίοι συμφώνησαν με την δρ Φιγκουέιρο σχετικά με τη σημασία αυτών των δύο πρωινών συνηθειών.

Ακολουθούν οι συστάσεις τους – με ή χωρίς σκύλο:

Μένουμε συνεπείς

Αν υποθέσουμε ότι είχαμε την ευελιξία να επιλέξουμε, υπάρχει ιδανική ώρα για να ξυπνήσουμε; Όχι ακριβώς. Εφόσον κοιμόμαστε επτά έως εννέα ώρες κάθε βράδυ, δεν υπάρχει «καλύτερη» ώρα για να ξυπνήσουμε, δηλώνει ο δρ Ντάνιελ Μπαρόν, αναπληρωτής ιατρικός διευθυντής του Weill Cornell Center for Sleep Medicine. Πιο σημαντικό είναι να παραμένουμε συνεπείς στη ίδια ώρα, αναφέρει η Κάθρην Σάρκεϊ, αναπληρώτρια καθηγήτρια που μελετά τον ύπνο στην Ιατρική Σχολή Warren Alpert του Πανεπιστημίου Brown.Το σώμα μας λειτουργεί με κιρκάδιους ρυθμούς που ρυθμίζουν όχι μόνο τον κύκλο ύπνου-αφύπνισης, αλλά και τον μεταβολισμό, την όρεξη, τις ορμόνες, τη διάθεση, τη θερμοκρασία του σώματος και τη γνωστική λειτουργία. Το ξύπνημα σε μια σταθερή ώρα μπορεί να βοηθήσει να διατηρηθούν αυτές οι λειτουργίες του σώματος, λέει η Ελεν Μπέρτζες, συν-διευθύντρια του Sleep and Circadian Research Laboratory στο Πανεπιστήμιat the University of Michigan.

Το να ξυπνάμε πολύ αργότερα ή νωρίτερα από ό,τι έχουμε συνηθίσει μπορεί να μας κάνει να αισθανόμαστε νυσταγμένοι ή αποσυντονισμένοι. Μακροπρόθεσμα, οι ερευνητές έχουν βρει συνδέσεις μεταξύ των ακανόνιστων προτύπων ύπνου και των αυξημένων κινδύνων παχυσαρκίας, διαβήτη, διαταραχών της διάθεσης, καρδιακών παθήσεων και καρκίνου.

Δεν αφήνουμε τα Σαββατοκύριακα να μας αποπροσανατολίζουν

Εάν αισθανόμαστε αρκετά κουρασμένοι ώστε να κοιμόμαστε τα Σαββατοκύριακα, η δρ Φιγκουέιρο δίνει την εξήγηση ότι πιθανώς δεν ξεκουραζόμαστε αρκετά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η δρ Σάρκεϊ προτείνει να παραμένουμε στην τυπική ώρα αφύπνισης και να παίρνουμε έναν υπνάκο αργότερα εκείνη την ημέρα. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να διατηρούμε τους κιρκάδιους ρυθμούς μας σε συγχρονισμό.

Εάν αισθανόμαστε ότι πρέπει οπωσδήποτε να κοιμηθούμε, ο δρ Μπαρόν δηλώνει ότι μπορούμε πιθανώς να ξεφύγουμε με μια επιπλέον ώρα. Αν το παρακάνουμε, μπορεί να νυστάξουμε, να αντιμετωπίσουμε προβλήματα πέψης και να δυσκολευτούμε ως προς τη συγκέντρωσή μας, σαν να έχουμε τζετ λαγκ. (Οι ειδικοί στον ύπνο χρησιμοποιούν τον όρο «κοινωνικό τζετ λαγκ» για να αναφερθούν στις επιπτώσεις του να μένουμε ξύπνιοι μέχρι αργά και να κοιμόμαστε τα Σαββατοκύριακα).

Αναζητάμε το φως του ήλιου

Μόλις ξυπνήσουμε, ανοίγουμε τις περσίδες κι ανάβουμε τα φώτα. Στη συνέχεια, το συντομότερο δυνατό – ιδανικά μέσα σε μια ώρα σύμφωνα με την δρ Φιγκουέιρο – ας προσπαθήσουμε να βγούμε έξω. Η θέαση οποιουδήποτε φωτός το πρωί, ειδικά του ηλιακού φωτός, βοηθά στο να σηματοδοτήσει στο σώμα μας ότι είναι μέρα, συμπληρώνει η δρ Σάρκεϊ.

Ξεχνάμε την επιλογή αναβολής

Η παρόρμηση να αναβάλλουμε το ξύπνημά μας είναι ο τρόπος του σώματός μας να μας πει ότι χρειαζόμαστε περισσότερο ύπνο, δηλώνει η δρ Σάρκεϊ. Κι αν έχουμε την ευελιξία στο πρόγραμμά μας να το κάνουμε, οι ειδικοί συμφωνούν ότι είναι καλύτερα να ρυθμίσουμε μια και καλή το ξυπνητήρι μας την ώρα που πρέπει να σηκωθούμε και τότε να εγκαταλείψουμε το κρεβάτι μας. Με αυτόν τον τρόπο, το σώμα μας μπορεί να λάβει την επιπλέον ξεκούραση που επιθυμεί – χωρίς διακοπή.

