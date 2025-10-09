Η Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, όπως κάθε σεζόν συγκεντρώνει τους πιο εμβληματικούς οίκους μόδας. Αυτή τη φορά το ενδιαφέρον ήταν ιδιαιτέρως αυξημένο, καθώς νέα ονόματα ανέλαβαν το σχεδιαστικό τιμόνι, ενώ κάποιοι άλλοι έκαναν ουσιαστική στροφή στο καλλιτεχνικό τους προφίλ. Συγκεντρώσαμε τους πιο «θορυβώδεις» οίκους από άποψη δημιουργικότητας και σας τους παρουσιάζουμε.

Δημιουργία του Τζόναθαν Άντερσον για τον οίκο Dior

Dior – Τζόναθαν Άντερσον

Advertisement

Advertisement

Από τα μεγαλύτερα γεγονότα της εβδομάδας μόδας του Παρισιού ήταν η επίδειξη του οίκου Dior με τον 41χρονο Βορειοιρλανδό σχεδιαστή που έκανε το ντεμπούτο του. Μια παρουσίαση που σημάδεψε την εβδομάδα μόδας. Ο δημιουργός πήρε στοιχεία από την ιστορία του οίκου και τα χρησιμοποίησε στο σήμερα αποδεικνύοντας ότι επάξια βρέθηκε στην πιλοτική θέση του σχεδιαστικού τμήματος.

O Άντερσον επέλεξε να ξεκινήσει το σόου του με ένα ντοκιμαντέρ του Άνταμ Κέρτις που έχει τον τίτλο «Τολμάς να μπεις στον οίκο Dior». Το ντοκιμαντέρ συνδύαζε σκηνές υψηλής ραπτικής που γράφτηκαν στην ιστορία στα μέσα του αιώνα, καθώς και αποσπάσματα από ταινίες τρόμου και σημαντικά γεγονότα. Ο Άντερσον που θεωρείται διάνοια στον σχεδιασμό επέλεξε να ξεκινήσει την επίδειξη με ένα νέο κοστούμι που προεξείχε άτσαλα προς τα πάνω, ενώ η φούστα τελείωνε στην κορυφή του μηρού, εκεί όπου βρισκόταν το στρίφωμα του αρχικού σακακιού του οίκου, το Bar που είχε παρουσιαστεί το 1947. Ας θυμηθούμε ότι οίκος ήταν εκείνος που με τη συλλογή New Look του Κριστιάν προσέγγισε τη μόδα διαφορετικά. Η παγκόσμια αίσθηση των κοστουμιών εκείνων είναι η ιστορία προέλευσης του οίκου Dior.

Η κολεξιόν ήταν ένα σύμπλεγμα αντιθέσεων. Οι ρευστές μουσελίνες και τα βολάν «συνομιλούσα» με τα δομημένα κοστούμια, ενώ παστέλ αποχρώσεις και λουλουδάτα πριντς έσπασαν τη μονοχρωμία του γκρι, του μαύρου και του λευκού. Εντυπωσιακά ήταν τα μαύρα φορέματα με τους γυμνούς ώμους που παρέπεμπαν στην κλασική κομψότητα Dior, αλλά ταυτόχρονα έδειχναν ανατρεπτικά και σύγχρονα. Στο σόου παρουσιάστηκαν και φορέματα με τεράστια φουρό που θύμιζαν μεσαίωνα και ήταν στολισμένα με λουλούδια βολάν και ορτανσίες.

Μεγάλο ενδιαφέρον υπήρχε και στο κοινό, όπου δύο βραβευμένες με Όσκαρ ηθοποιοί, η Σαρλίζ Θερόν και η Μάικι Μάντισον κάθονταν στην πρώτη σειρά, ενώ η κόρη μια τρίτης -επίσης βραβευμένης- έκανε πασαρέλα. Ο λόγος για τη Σάντει Ρόουζ Κίντμαν Ούρμπαν. Οι πρώτες κυρίες της Γαλλίας, Μπριτζίτ Μακρόν και Κάρλα Μπρούνι, βρίσκονταν επίσης στην πρώτη σειρά για να παρακολουθήσουν την επίδειξη της σεζόν.

Ενα πιο νεανικό κοινό προσεγγίζει ο Μάθιου Μπλάζι με τη νέα κολεξιόν

Chanel- Μάθιου Μπλάζι

Μια νέα εποχή μόλις ξεκίνησε για τον οίκο Chanel, αφού ο Μπλάζι δεν στάθηκε απλώς στο ύψος των απαιτήσεων αλλά ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Στο Παρίσι, στο εντυπωσιακό Grand Palais, ο ολόφρεσκος καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου προέτρεψε το κοινό να εγκαταλείψει τον πλανήτη γη και να αιωρηθεί σε μια νέα σφαίρα δημιουργίας, που δεν ξεχνάει το παρελθόν, αλλά το περικλείει στο παρόν με μια άλλη, πιο φρέσκια ματιά.

Advertisement

Πως έκανε αυτή την προσέγγιση ο Μάθιου Μπλάζι; Χρησιμοποίησε υλικά ταυτισμένα με τον οίκο και τα παρουσίασε σε μια πιο χαλαρή μορφή. Τα tweed σακάκια που έχουν ταυτιστεί με το όνομα Chanel παρουσιάστηκαν με ξέφτια και κρόσσια, κάποια σε cropped κοψίματα, φορεμένα χαλαρά. Τα φορέματα διακοσμήθηκαν με βολάν και κρόσσια, ενώ οι φούστες με τα βολάν έδιναν μια αίσθηση ελεγχόμενης επανάστασης. Ο σχεδιαστής κατάφερε, χωρίς να προσβάλλει την ιστορία του οίκου, να δημιουργήσει μια κολεξιόν παιχνιδιάρικη και μοντέρνα που να απευθύνεται και σε ένα πιο νεανικό κοινό. Η χρωματική του παλέτα έπαιξε από τα κλασικά ασπρόμαυρα και μπεζ μέχρι το ζεστό κόκκινο, το πράσινο της μέντας και τις μεταλλικές αποχρώσεις.

Givenchy – Σάρα Μπάρτον

Δεν έχει συμπληρώσει ούτε έναν χρόνο από τότε που ανέλαβε το σχεδιαστικό τμήμα στον οίκο Givenchy, αλλά η Σάρα Μπάρτον δείχνει να καλλιεργεί μια νέα ταυτότητα, τόσο για τον οίκο όσο και για την ίδια, σε αντίθεση με τους προκατόχους της που είχαν στραφεί περισσότερο στο streetwear κι όχι στην haute couture. H Μπάρτον που υπήρξε το δεξί χέρι του Αλεξάντερ Μακ Κουίν, ανέβασε τον πήχη στη δεύτερη της κολεξιόν για τον οίκο, φέρνοντας πίσω την ξεχασμένη λάμψη άλλων εποχών, τότε που η ηθοποιός Όντρει Χέπμπορν αποθέωνε τον Givenchy φορώντας το μικρό μαύρο φόρεμα του οίκου.

Η Μπάρτον δημιούργησε μια κολεξιόν αισθησιακή. Όπως η ίδια δήλωσε, όταν θέλουμε να ενδυναμώσουμε την εικόνα των γυναικών επιλέγουμε αντρικά κομμάτια. Εγώ επιδίωξα να το αλλάξω αυτό και να προβάλω τη γυναίκα και τη γύμνια.

Advertisement

Balenciaga – Πιέρ Πάολο Πιτσιόλι

Το θέμα του Πιτσιόλι ήταν «Manifesto» έτσι περιέγραψε τη συλλογή του θέλοντας να μιλήσει για τη γυναικεία χειραφέτηση. Ο σχεδιαστής επηρεάστηκε από το φόρεμα με σάκο που είχε σχεδιάσει το 1957 ο Κριστόμπαλ Μπαλενθιάγκα, ένα φόρεμα που κάθε άλλο παρά τόνιζε τις γυναικείες καμπύλες. Με αυτόν τον τρόπο τόνισε ο Πιτσιόλι απελευθερώθηκαν οι γυναίκες από το βάρος των ρούχων που καταπίεζε το σώμα τους και μιλάνε πλεόν ανοιχτά γι αυτό. Το φόρεμα με σάκο επέστρεψε στις γυναίκες για να τους προσφέρει ελευθερία. Τα ρούχα που διατηρούν τη δική τους φόρμα είναι το ζητούμενο του οίκου. Ο σχεδιαστής παρομοίασε τον τρόπο του σχεδιασμού με το να είσαι αρχιτέκτονας. Σχήματα που δεν αγγίζουν το σώμα, δεν το περιορίζουν, αλλά του δημιουργούν τη δυνατότητα να κινείται ελεύθερα μέσα σε αυτά. Η συλλογή που παρουσίασε αντικατόπτριζε τον λόγο του. Εντυπωσιακή με έντονα χρώματα και ογκώδεις φόρμες. Οι φούστες του άλλες ήταν μακριές σε σχήμα μπαλούν και άλλες είχαν ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες από τρίχες, κρόσσια και φτερά. Τα τοπ ήταν σε δομημένα σχήματα ενώ τα πανωφόρια είχαν όλα «αέρα».

Advertisement

Valentino – Αλεσάντρο Μικέλε

Ο σχεδιαστής παρουσίασε την κολεξιόν του με τον τίτλο Fireflies μέσα σε μια τελετουργική ατμόσφαιρα με τα φώτα να αναβοσβήνουν σαν να είναι πυγολαμπίδες. Η ηθοποιός Πάμελα Άντερσον απήγγειλε αποσπάσματα από το ποίημα που αποτέλεσε έμπνευση για τον Μικέλε, ένα ποίημα του Ιταλού, σκηνοθέτη και ποιητή, Πιέρ Πάολο Πασολίνι, το οποίο γράφτηκε το 1941. Στο ποίημα οι πυγολαμπίδες περιγράφονται ως σύμβολα ελπίδας ενός κόσμου που σκοτεινιάζει. Ίσως με αυτόν τον τρόπο ο σχεδιαστής να ήθελε να δείξει ότι η μαξιμαλιστική του αισθητική βυθίζεται για χάρη της εμπορικότητας στο σκοτάδι. Προς μεγάλη ικανοποίηση των περισσοτέρων η κολεξιόν αποτελείται από υπέροχα φορέσιμα κομμάτια που εστιάζουν στα πολυτελή υλικά, όπως σατέν, βελούδο, τούλι, μουσελίνα και κερδίζουν πόντους με τη χαρούμενη χρωματική παλέτα. Πράσινο, απαλό ροζ, κόκκινο, λιλά, χρυσό και βαθύ μπλε ήταν οι κύριες αποχρώσεις της συλλογής.

Schiaparelli – Ντάνιελ Ρόσμπερι

Με τον τίτλο «Dancer in the dark» ο Ντάνιελ Ρόσμπερι παρουσίασε στο εμβληματικό Centre Pompidou τη νέα του συλλογή για τον οίκο Schiaparelli. Ανάμεσα σε έργα τέχνης του 20ου αιώνα και χρησιμοποιώντας ειδικούς φωτισμούς, που δημιουργούσαν την ατμόσφαιρα ενός χοροδράματος, τα μοντέλα εμφανίζονταν και αποχωρούσαν από την πασαρέλα με ένα παιχνίδισμα φωτός υπογραμμίζοντας τη διττή θεματική της συλλογής: Φως και σκοτάδι, αποκάλυψη και απόκρυψη. Το μεγαλύτερο μέρος της κολεξιόν αποτελούνταν από τα βασικά και διαχρονικά χρώματα, λευκό και μαύρο, ενώ η χρήση του κόκκινου σε κάποιες δημιουργίες λειτούργησε σαν χρωματική έκρηξη μέσα στην υπόλοιπη ομοιομορφία.

Chloe – Χιμένα Καμάλι

Η Καμάλι βρίσκεται στην τρίτη της θητεία στον οίκο Chloe και το όραμα της από την αρχή ήταν να κερδίσει το παριζιάνικο ready to wear, δηλαδή του ελεύθερου, θηλυκού και παράλληλα εναλλακτικού στυλ. Η Καμάλι είναι αγαπητή γιατί με τις συλλογές μιλάει στην καρδιά των γυναικών, προτείνει ρούχα υπέροχα, αλλά καθημερινά και φορέσιμα. Έχει καταφέρει να συνδυάζει την ακρίβεια που απαιτεί ο χώρος της υψηλής ραπτικής με την ελευθερία, το ρομαντισμό και τη θηλυκότητα που ζητά η καθημερινότητα. Η νέα συλλογή της Chloe για την άνοιξη – καλοκαίρι 2026 είναι γεμάτη από ανάλαφρα παστέλ, λουλουδάτα και χαρούμενα φορέματα. Οι μονόχρωμες δημιουργίες που παρουσίασε είναι όλες στις γήινες αποχρώσεις της άμμου και τα σχέδια είναι πλούσια με βολάν, σούρες, φιόγκους και πολλές στρώσεις που κλέβουν εύκολα τη ματιά.

Zimmermann – Νίκη Ζίμερμαν

Η Αυστραλιανή Νίκη Ζίμερμαν δημιούργησε μια όμορφη γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ του Σίδνευ και του Παρισιού. Η ανοιξιάτικη συλλογή της είναι εμπνευσμένη από τους καλλιτέχνες του Λαβέντερ Μπέι, ενός παραθαλάσσιου μέρους στα προάστια του Σίδνει, γνωστού για τον μποέμικο τρόπο ζωής στη δεκαετία των ‘70s.

Η συλλογή μοιάζει με φόρο τιμής στα μποέμικη κουλτούρα και στα παιδιά των λουλουδιών, τα παρασυρμένα από τον ρομαντισμό. Μια υπέροχη συλλογή, άκρως φορέσιμη, με θολά παραμορφωμένα λουλουδάτα prints που ενσωματώθηκαν σε φούστες κρινολίνης από φουντωτό τούλι και σε στράπλες φορέματα με bubble tops. O οίκος είναι γνωστός κυρίως για τα ρομαντικά, ανάλαφρα εμπριμέ σχέδια, αλλά πλέον έχει μεταμορφωθεί σε ένα lifestyle brand που μπορεί να υιοθετηθεί όλο τον χρόνο.

Στην πρώτη σειρά της επίδειξης καθόταν η Λάνα Ντελ Ρέι, η οποία είναι τόσο μεγάλη θαυμάστρια της που το 2020 είχε αναφέρει το όνομα της εταιρείας σε ένα ποίημα.

Stella Mc Cartney

Η σχεδιάστρια, γνωστή για την οικολογική της συνείδηση, χρησιμοποίησε στη συλλογή της πολλά φτερά, θέλοντας να δώσει θεατρικότητα στις δημιουργίες της. Τα φτερά φυσικά δεν ήταν αληθινά, αλλά χρησιμοποίησε ένα προϊόν φυτικής προέλευσης, το οποίο βάφτηκε σε έντονα χρώματα προκειμένου να πετύχει εντυπωσιακές αποχρώσεις. Ονόμασε τη συλλογή «Come Together» και ξεκίνησε με μια θεατρική ανάγνωση του τραγουδιού των Beatles από την υπέροχη Χέλεν Μίρεν, η οποία φορούσε ένα γκρι κοστούμι της σχεδιάστριας.

Η Στέλα ΜακΚάρτνεΐ είπε ότι επέλεξε να δώσει τον συγκεκριμένο τίτλο στη συλλογή μια και το τραγούδι έχει πολλές διττές ερμηνείες, όπως και η συλλογή της, που ενώνει την ιδέα των δύο φύλων. Στην πασαρέλα το δίπολο αυτό σκεπτικό αποτυπώθηκε με μεγάλα κοστούμια που είχαν ψηλό στρίφωμα, ρούχα δηλαδή που έχουν μαζική απήχηση. Από τη συλλογή της ξεχώρισαν τα ντραπέ φορέματα με τους μικροκορσέδες για τις γυναίκες, ενώ για τους άντρες η συλλογή πρότεινε μεγάλα σακάκια με ανοίγματα στα πλαϊνά και παντελόνια με φαρδιά μπατζάκια.

Η Στέλα ΜακΚάρτνει δεν χρησιμοποιεί ποτέ στις συλλογές της δέρμα ή γούνα. Μάλιστα πέρυσι αγόρασε πίσω το μερίδιο που είχε αγοράσει ο όμιλος LVMH, ώστε να αποτρέψει την αλλαγή του προφίλ του οίκου της. Βέβαια, η οικολογική της συνέπεια της έχει δημιουργήσει αρκετές ζημιές, μια και λίγος είναι ο κόσμος που πραγματικά εκτιμά την προσπάθεια που κάνει για αυθεντικά, οικολογικά κομμάτια. Η δουλειά της είναι αξιέπαινη και η ίδια έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσέγγισης της υψηλής μόδας και στη χρήση εναλλακτικών υλικών, φτιαγμένων από ιδιαίτερα είδη, όπως φύκια και μήλα. Να σημειωθεί ότι υπήρξε η πρώτη σχεδιάστρια που χρησιμοποίησε βίγκαν δέρμα.