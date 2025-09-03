Τα φασόλια σε κονσέρβα έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Είναι φθηνά, έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και βολεύουν εξαιρετικά βολικά, καθώς είναι προψημένα. Γι΄αυτό και μπορούν να συμπεριληφθούν σε αρκετά πιάτα και συνταγές, ενώ με τα κατάλληλα υλικά, τους δίνεται η ευκαιρία να αναδείξουν την νοστιμάδα τους.

Μία τεχνική που μπορεί να απογειώσει την γευστική εμπειρία, είναι το μαρινάρισμα. Με την βοήθεια αυτού, έχουμε στα χέρια μας, μία σαλάτα από μαριναρισμένα φασόλια και βινεγκρέντ με λεμόνι και χαρίσα.

Πώς να φτιάξουμε την σαλάτα πλούσια σε πρωτεΐνη και σίδηρο

Ειλικρινά, δεν θα μπορούσε να είναι πιο εύκολο, καθώς δεν χρειάζεται καθόλου μαγείρεμα. Ξεκινάμε ανακατεύοντας τη βινεγκρέτ, την οποία φτιάχνουμε από χυμό λεμονιού, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, αλάτι και πάστα χαρίσα. Πρόκειται το τελευταίο συστατικό που προσθέτει τη βασική γεύση.

Η χαρίσα είναι μια πάστα από κόκκινο τσίλι από τη Βόρεια Αφρική, που σήμερα διατίθεται ευρέως στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Αν και η χαρίσα προσδίδει σίγουρα μια πικάντικη γεύση, αποτελεί περισσότερο ένα καπνιστό, φρουτώδες μπαχαρικό. Ειδικά, στην ποσότητα που απαιτεί αυτή η συνταγή, δεν είναι υπερβολικά έντονη.

Μόλις ανακατέψουμε το ντρέσινγκ, στραγγίζουμε και ξεπλένουμε μερικές κονσέρβες φασόλια βουτύρου και τα ανακατεύουμε με το ντρέσινγκ, μαζί με ψιλοκομμένα καρότα, για γλυκύτητα και τραγανότητα, και μερικά ψιλοκομμένα φρέσκα βότανα. Τώρα έρχεται το πιο σημαντικό μέρος: Αφήνουμε τη σαλάτα να κρυώσει στο ψυγείο σε ένα αεροστεγές δοχείο για τουλάχιστον οκτώ ώρες πριν τη σερβίρουμε.

Όταν είμαστε έτοιμοι να τη σερβίρουμε, την αφήνουμε να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου για 15 λεπτά και μετά την δοκιμάζουμε για να δούμε αν χρειάζεται περισσότερο αλάτι. Εκτός από αυτό, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε σάλτσα ή γαρνιτούρα την τελευταία στιγμή.

Παραλλαγές της σαλάτας

Τα βότανα: Η συνταγή απαιτεί ένα μείγμα ψιλοκομμένου άνηθου και μαϊντανού. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διπλή ποσότητα από ένα από τα δύο, αν δεν διαθέτουμε και τα δύο.

Η Χαρίσα: Αν δεν την βρίσκουμε στην αγορά, μπορούμε να προσθέσουμε ίση ποσότητα σριράτσα στο ντρέσινγκ, καθώς και μισό κουταλάκι του γλυκού καπνιστή πάπρικα. Δεν θα έχει ακριβώς την ίδια γεύση, αλλά θα δώσει στο πιάτο μια καπνιστή πικάντικη νότα.

Για επιπλέον πρωτεΐνη: – Προσθέτουμε λίγο ψιλοκομμένο μαγειρεμένο κοτόπουλο ή λίγο στραγγισμένο τόνο σε βάζο ή κονσέρβα, ιδανικά σε ελαιόλαδο.

Συγκεκριμένα τα υλικά που θα χρειαστούμε:

2 κουταλιές της σούπας φρέσκο χυμό λεμονιού

1 κουταλιά της σούπας πάστα χαρίσα

1 1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1/3 φλιτζάνι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 κονσέρβες 450 γρ. φασόλια στραγγισμένα, ξεπλυμένα και στεγνωμένα με χαρτοπετσέτα.

2 καρότα, καθαρισμένα και κομμένα

1/3 φλιτζάνι ψιλοκομμένο φρέσκο άνηθο

1/3 φλιτζάνι ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό

Εννοείται, μπρούμε να προσθέσουμε οποιοδήποτε άλλο μπαχαρικό ή υλικό που ταιριάζει περισσότερο με τους γευστικούς μας αδένες.

Με πληροφορίες από Real Simple

