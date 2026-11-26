istock/ Τα καφέ δεν λειτουργούν πλέον μόνο ως μια γρήγορη στάση για να πάρουμε το ρόφημά μας πριν συνεχίσουμε τη μέρα μας. Γίνονται προορισμός από μόνα τους.

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Μήπως το Cafe hopping είναι η νέα τάση και η μέρα έχει αρχίσει να παίρνει τη θέση της νύχτας; Για όσους απολαμβάνουμε μια όμορφη βόλτα στην πόλη με τον ήλιο για παρέα, μια στάση για καφέ σε ένα μικρό μαγαζί που μόλις ανακαλύψαμε ή ένα χουχούλιασμα με ζεστή σοκολάτα ένα βροχερό απόγευμα Σαββάτου, η ιδέα ακούγεται μάλλον ιδανική.

Αντί να περνάμε από το ένα μπαρ στο άλλο, δοκιμάζοντας σφηνάκια σε πέντε διαφορετικά μαγαζιά μέχρι να ξημερώσει, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από ένα καφέ, να συνεχίσουμε σε ένα δεύτερο για matcha ή κάποιο ιδιαίτερο ρόφημα και να καταλήξουμε σε ένα τρίτο για γλυκό. Χωρίς αυστηρό πρόγραμμα, χωρίς την πίεση να ξενυχτήσουμε και, κυρίως, χωρίς να χρειάζεται η έξοδός μας να έχει ως βασικό πρωταγωνιστή το αλκοόλ.

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Μπορεί να μην πρόκειται για μια εντελώς καινούργια συνήθεια, όμως το cafe hopping φαίνεται να αποκτά όλο και μεγαλύτερη θέση στην αστική κουλτούρα. Και δεν είναι μόνο η ανάγκη μας για έναν καλό καφέ.

Εφόσον λοιπόν έχουμε διάθεση να βγούμε από το σπίτι, να συναντήσουμε φίλους και να ξοδέψουμε χρήματα για μια μικρή απόδραση από την καθημερινότητα, γιατί να μην τα διαθέσουμε σε μια διαφορετική εμπειρία; Μπορούμε να ανακαλύψουμε νέα στέκια, να δοκιμάσουμε γεύσεις που δεν έχουμε ξαναδοκιμάσει και να απολαύσουμε την πόλη με τον δικό μας ρυθμό.

Από το bar hopping στα καφέ που γίνονται τα νέα σημεία συνάντησης

Σε δημοσίευμά του τον Μάιο του 2025, το αμερικανικό μέσο The Infatuation έθεσε ακριβώς αυτή την ιδέα στον τίτλο του: «Coffee Shops Are Becoming The New Bars». Το ρεπορτάζ περιγράφει πώς δημοφιλή καφέ στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες και σε άλλες αμερικανικές πόλεις έχουν εξελιχθεί σε σημεία όπου οι νεότεροι συναντιούνται, περνούν χρόνο και παρατηρούν την κίνηση γύρω τους.

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, καθώς οι νεότεροι περιορίζουν την κατανάλωση αλκοόλ και η διάθεση για ακριβά ποτά και ξενύχτια δεν είναι δεδομένη, ένα μέρος της κοινωνικής ζωής μεταφέρεται σε χώρους που σερβίρουν καφέ και συχνά κλείνουν πολύ νωρίτερα από τα μπαρ. Τα καφέ δεν λειτουργούν πλέον μόνο ως μια γρήγορη στάση για να πάρουμε το ρόφημά μας πριν συνεχίσουμε τη μέρα μας. Γίνονται προορισμός από μόνα τους.

Η Gen Z θέλει να διασκεδάζει, αλλά όχι απαραίτητα μέχρι το πρωί

Η αλλαγή αυτή συνδέεται και με τον τρόπο που η Gen Z προσεγγίζει την έξοδο. Δεν σημαίνει ότι οι νεότεροι έχουν εγκαταλείψει εντελώς τα μπαρ και τα κλαμπ. Φαίνεται, όμως, ότι αναζητούν περισσότερες επιλογές για να συναντηθούν και να διασκεδάσουν, χωρίς η διασκέδαση να ταυτίζεται απαραίτητα με το ποτό και το ξενύχτι.

Χαρακτηριστικό είναι το ρεπορτάζ της Holland Times, το οποίο αναφέρεται σε στοιχεία της ολλανδικής ένωσης επιχειρήσεων εστίασης Koninklijke Horeca Nederland. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι νεότεροι στρέφονται περισσότερο σε ημερήσιες δραστηριότητες, όπως το πρωινό, το μεσημεριανό γεύμα και οι συναντήσεις σε coffee bars. Παράλληλα, καταγράφεται μείωση στον αριθμό των νυχτερινών κέντρων και των παραδοσιακών μπαρ στην Ολλανδία, ενώ αυξάνονται οι χώροι για καφέ, γλυκό και πιο χαλαρή εστίαση.

Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να μιλήσουμε για μια καθολική αλλαγή στις συνήθειες όλων των νέων. Είναι, ωστόσο, μια ένδειξη ότι η κοινωνική ζωή προσαρμόζεται και ότι οι επιλογές για έξοδο δεν περιορίζονται πια στο κλασικό δίλημμα «ποτό ή σπίτι».

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istock/ Δεν σημαίνει ότι οι νεότεροι έχουν εγκαταλείψει εντελώς τα μπαρ και τα κλαμπ. Φαίνεται, όμως, ότι αναζητούν περισσότερες επιλογές για να συναντηθούν και να διασκεδάσουν, χωρίς η διασκέδαση να ταυτίζεται απαραίτητα με το ποτό και το ξενύχτι

Από τον καφέ της παρέας στα coffee raves

Και αν πιστεύουμε ότι η έξοδος σε ένα καφέ είναι απαραίτητα ήσυχη, με χαμηλή μουσική και συζητήσεις γύρω από ένα τραπέζι, τα coffee raves έρχονται να ανατρέψουν την εικόνα. Πρόκειται για εκδηλώσεις που μεταφέρουν την ατμόσφαιρα ενός πάρτι σε καφέ και άλλους ημερήσιους χώρους, με DJs, χορό και ροφήματα αντί για την κλασική νυχτερινή έξοδο.

Το South China Morning Post παρουσίασε τον Σεπτέμβριο του 2025 τη νέα αυτή τάση στην Ασία, όπου καφέ μετατρέπονται σε χώρους μουσικών και χορευτικών συναντήσεων. Στο επίκεντρο βρίσκονται νεότεροι άνθρωποι που θέλουν να γνωρίσουν κόσμο και να διασκεδάσουν, χωρίς απαραίτητα να περάσουν τη νύχτα σε ένα κλαμπ.

Αντίστοιχα, το KSL.com περιγράφει τη δημοτικότητα των coffee raves στη Βρετανία, σημειώνοντας ότι οι διοργανωτές τους προσελκύουν ιδιαίτερα νεαρό κοινό. Για ορισμένους από τους συμμετέχοντες, το πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να απολαύσουν τη μουσική, τον χορό και την κοινωνική επαφή χωρίς να θυσιάσουν τον ύπνο ή το πρόγραμμά τους την επόμενη ημέρα.

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Και στην Ελλάδα η διασκέδαση μεταφέρεται όλο και νωρίτερα

Η ιδέα της ημερήσιας διασκέδασης δεν είναι, φυσικά, άγνωστη ούτε στην Ελλάδα. Αρκεί να παρατηρήσουμε πόσο γεμάτες είναι οι καφετέριες τα πρωινά και τα απογεύματα, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα, για να διαπιστώσουμε ότι αρκετοί επιλέγουν να συναντηθούν με φίλους πολύ πριν πέσει ο ήλιος. Ένας καφές, ένα brunch, ένα ιδιαίτερο ρόφημα ή ακόμη και ένα ποτήρι κρασί νωρίς το απόγευμα γίνονται αφορμές για έξοδο, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε το βράδυ για να διασκεδάσουμε.

Και δεν είναι μόνο οι μεγαλύτερες ηλικίες που απολαμβάνουν αυτή τη συνήθεια. Οι νεότεροι φαίνεται να αναζητούν διαφορετικούς τρόπους κοινωνικοποίησης, είτε πρόκειται για μια χαλαρή βόλτα από καφέ σε καφέ είτε για ένα απογευματινό ποτό με την παρέα. Η έξοδος δεν συνδέεται απαραίτητα με το ξενύχτι, ενώ η μουσική, η καλή παρέα και η διάθεση για διασκέδαση μπορούν να χωρέσουν άνετα και μέσα στη μέρα.

Μήπως τελικά θέλουμε απλώς να απολαμβάνουμε περισσότερο την πόλη;

Ίσως, λοιπόν, το cafe hopping να μην είναι απλώς μια ακόμη τάση που θα εμφανιστεί στα social media και θα εξαφανιστεί σε λίγους μήνες. Μπορεί να εκφράζει μια ευρύτερη επιθυμία να αξιοποιούμε διαφορετικά τον ελεύθερο χρόνο μας: να περπατάμε περισσότερο, να ανακαλύπτουμε νέα στέκια, να δοκιμάζουμε διαφορετικές γεύσεις και να συναντάμε τους φίλους μας χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε το Σάββατο το βράδυ.

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Και κάπως έτσι, ένα απόγευμα μπορεί να γίνει η καλύτερη αφορμή για έξοδο. Ένας καφές που γίνεται δεύτερος καφές, μια στάση για γλυκό που καταλήγει σε πολύωρη κουβέντα και μια βόλτα που δεν έχει συγκεκριμένο προορισμό. Άλλωστε, δεν χρειάζεται κάθε ωραία έξοδος να τελειώνει στις τέσσερις το πρωί. Μερικές φορές, αρκεί να ξεκινά με έναν καλό καφέ και λίγο ήλιο.

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Με πληροφορίες από The Infatuation,Holland Times,South China Morning Post

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