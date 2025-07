Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε την απογοήτευση του να λησμονούμε πράγματα — είτε πρόκειται για μια λέξη που μας διαφεύγει, για την απώλεια σημαντικών αντικειμένων όπως κλειδιά ή γυαλιά, είτε για το ότι ξεχνάμε γιατί μπήκαμε σε ένα δωμάτιο.

Πώς γίνεται να μην ξεχνάμε διαρκώς — ειδικά σε μια εποχή που υποβάλλουμε τους εαυτούς μας στην υποδοχή ενός «μπαράζ» πληροφοριών κάθε λεπτό της ημέρας, μεταξύ της ζωής μας στον φυσικό κόσμο και όσων μας βομβαρδίζουν ηλεκτρονικά μέσω smartphone, τηλεοράσεων, υπολογιστών και άλλων συσκευών;

Ο μέσος Αμερικανός εκτίθεται σε περίπου 34 gigabytes — ή 11,8 ώρες — πληροφοριών κάθε μέρα, γράφει ο δρ Χαράν Ρανγκανάθ στο τελευταίο του βιβλίο, Why We Remember: Unlocking Memory’s Power to Hold on to What Matters (Γιατί θυμόμαστε: Απελευθερώνοντας τη δύναμη της μνήμης για να κρατήσουμε ό,τι έχει σημασία). Αυτός ο αριθμός προέρχεται από μια έκθεση του 2009 του Global Information Industry Center του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο.

«Την τελευταία φορά που το έψαξα, η εκτίμηση είχε αυξηθεί ακόμη περισσότερο», δήλωσε πρόσφατα ο ίδιος στον επικεφαλής ιατρικό ανταποκριτή του CNN, δρ Σαντζάι Γκούπτα, στο podcast του Chasing Life. Ο δρ Χαράν Ρανγκανάθ διευθύνει το Dynamic Memory Lab στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Ντέιβις, όπου είναι επίσης καθηγητής ψυχολογίας και νευροεπιστήμης.

Ευρισκόμενη μακριά από το να … θυμάται όλες αυτές τις πληροφορίες, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η επιστήμη της μνήμης δείχνει ότι οι άνθρωποι είναι προγραμματισμένοι να ξεχνούν. Στην πραγματικότητα, το βιβλίο του δρ Ρανγκανάθ αναφέρεται στο έργο του γνωστικού ψυχολόγου Τζορτζ Μίλερ, ο οποίος κατέληξε σε μια μελέτη του 1956 ότι μπορούμε να θυμόμαστε μόνο επτά στοιχεία (συν ή πλην δύο) κάθε φορά. (Μεταγενέστερες έρευνες, σύμφωνα με ό,τι έγραψε ο Ρανγκανάθ, δείχνουν ότι ο αριθμός είναι πιο κοντά στα τρία ή τέσσερα στοιχεία).

Η βελτίωση της μνήμης δεν έχει να κάνει με το να προσπαθείς να γεμίσεις το κεφάλι σου με περισσότερες πληροφορίες. «Αυτό που μου αρέσει να λέω είναι: Μην προσπαθείς να θυμάσαι περισσότερα, θυμήσου καλύτερα», λέει ο δρ Ρανγκανάθ. «Μερικές φορές, το να θυμάσαι καλύτερα σημαίνει να απομνημονεύεις λιγότερα».

«Νομίζω ότι μια από τις παρανοήσεις που υπάρχουν… είναι ότι πρέπει να απορροφούμε όλα όσα βρίσκονται γύρω μας», είπε. «Στην πραγματικότητα, ο εγκέφαλός μας λειτουργεί με βάση την αρχή της οικονομίας: να απορροφά όσο το δυνατόν λιγότερες πληροφορίες και να αξιοποιεί στο έπακρο αυτές τις πληροφορίες».

«Όλα έχουν να κάνουν με αυτή την οικονομία και με την ικανότητα να χρησιμοποιούμε την προσοχή ως ένα μεγάλο φίλτρο, ώστε να μπορούμε να επικεντρωνόμαστε στα πράγματα που είναι πιο σημαντικά», είπε.

«Μερικές φορές είναι τα πράγματα που περιμένεις, και μερικές φορές είναι αυτά που παραβιάζουν τις προσδοκίες σου — και εκεί είναι που βρίσκεται το μεγαλύτερο νόημα», είπε. «Αλλά αυτό σημαίνει επίσης ότι μερικές φορές χάνουμε πράγματα και καταλήγουμε να νιώθουμε απογοήτευση επειδή η προσοχή μας ήταν στραμμένη στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή».

Ένας τρόπος για να το πετύχουμε αυτό, σύμφωνα πάντα με τον Ρανγκανάθ, είναι με μια διαδικασία που ονομάζεται chunking — ή ομαδοποίηση πολλών πραγμάτων σε ένα.. Ομαδοποιώντας αυτά τα στοιχεία, μειώνουμε τον αριθμό των πραγμάτων που πρέπει να θυμάστε: αντί για 26 ξεχωριστά στοιχεία, το αλφάβητο γίνεται ένα.

Ομοίως, οι «αθλητές της μνήμης» αναπτύσσουν στρατηγικές «που τους επιτρέπουν να εντάξουν με νόημα τις πληροφορίες που προσπαθούν να απομνημονεύσουν σε αυτή τη μεγαλύτερη δομή, έτσι ώστε δέκα πράγματα να μπορούν να γίνουν ένα», είπε ο εξηγεί ακόμα.

Ακολουθούν πέντε τιπ του ίδιου που θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε αναμνήσεις για σημαντικά γεγονότα.

Νόημα

Ας συνδέσουμε αυτό που θέλουμε να θυμόμαστε με κάτι σημαντικό.

«Μπορούμε να θυμόμαστε πληροφορίες όπως ονόματα αν τις συνδέσουμε με πληροφορίες που έχουν νόημα για εμάς», λέει.

Για παράδειγμα, αν είμαστε λάτρεις της ελληνικής μυθολογίας, μπορούμε να συνδέσουμε το μικρό όνομα του Ρανγκανάθ, Χαράν, με τον Χάροντα, τον βαρκάρη του κάτω κόσμου που, έναντι αμοιβής, μεταφέρει τις ψυχές των νεκρών πέρα από τον ποταμό Στύγα.

«Και (μπορείτε) να με φανταστείτε να μεταφέρω ανθρώπους πέρα από τον ποταμό των νεκρών»…

Λάθος

Ας δοκιμάσουμε τον εαυτό μας. Ακόμα και αν κάνουμε λάθος, ο Ρανγκανάθ λέει ότι η δοκιμή και το λάθος είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να θυμόμαστε κάτι.

«Αν μαθαίνουμε ένα νέο όνομα ή μια ξένη λέξη, ας προσπαθήσουμε να μαντέψουμε ποιο θα μπορούσε να είναι το όνομα ή ποια θα μπορούσε να είναι η σημασία της λέξης», σημειώνει.

Όταν μαθαίνουμε την απάντηση, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά του, ο εγκέφαλος μπορεί να «τροποποιήσει αυτή τη μνήμη για να διασφαλίσει ότι συνδέεται στενότερα με τη σωστή απάντηση και είναι λιγότερο πιθανό να συνδεθεί με ανταγωνιστικές απαντήσεις».

Διάκριση

Ας το κάνουμε να ξεχωρίζει.

«Όπως είναι πιο εύκολο να βρούμε ένα ροζ post-it σε ένα γραφείο γεμάτο κίτρινα σημειώματα, έτσι είναι και πιο εύκολο να ανακαλύψουμε αναμνήσεις που έχουν χαρακτηριστικά τα οποία τις ξεχωρίζουν από άλλες αναμνήσεις», λέει ο δρ Ρανγκανάθ.

Για παράδειγμα, «Όταν αφήνουμε τα κλειδιά μας, ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να προσέξουμε μια λεπτομέρεια, όπως έναν ήχο ή ένα μοναδικό οπτικό στοιχείο», είπε.

Αυτό θα μας βοηθήσει πολύ να θυμηθούμε πού τα αφήσαμε, λέει, καθώς βιαζόμαστε να βγούμε από την πόρτα.

Σημασία

Ας εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι ο εγκέφαλός μας έχει προσαρμοστεί να επισημαίνει στιγμές που είναι σημαντικές.

«Διατηρούμε αναμνήσεις για γεγονότα που είναι σημαντικά — από βιολογική άποψη», λέει ο δρ Ρανγκανάθ. «Όταν έχουμε εμπειρίες που είναι ικανοποιητικές, τρομακτικές ή ενοχλητικές, απελευθερώνονται χημικές ουσίες όπως η ντοπαμίνη, η νοραδρεναλίνη ή η σεροτονίνη, που προάγουν την ”πλαστικότητα”». Αυτοί οι νευροδιαβιβαστές βοηθούν να εδραιωθεί η εμπειρία στη μνήμη μας λίγο περισσότερο.

Περιέργεια

Η περιέργεια μπορεί επίσης να παίξει ρόλο.

«Έχουμε διαπιστώσει ότι η περιέργεια έχει παρόμοια επίδραση στη μνήμη», αναφέρει, σημειώνοντας ότι η περιέργεια ενεργοποιεί «περιοχές του εγκεφάλου που μεταφέρουν ντοπαμίνη» και προάγει τη μάθηση.

«Έτσι, πριν μάθουμε κάτι, ας γίνουμε περίεργοι για το θέμα!», συμβουλεύει.

Χρονικό πλαίσιο

Ας χρησιμοποιήσουμε τις αισθήσεις μας για να ταξιδέψουμε λίγο στο χρόνο.

«Οι αναμνήσεις μας για γεγονότα συνδέονται με το πού και πότε συνέβη το γεγονός», καταλήγει ο δρ Ρανγκανάθ. «Γι′ αυτό όταν ακούμε ένα τραγούδι που ακούγαμε το καλοκαίρι που ήμασταν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των σπουδών μας ή μυρίζουμε φαγητό που έφτιαχνε η γιαγιά μας, μεταφερόμαστε αμέσως πίσω στο χρόνο».

«Αν προσπαθούμε να θυμηθούμε ένα γεγονός που έγινε στο παρελθόν, ας φανταστούμε τον εαυτό μας σε εκείνο το μέρος και εκείνη τη στιγμή — πώς αισθανόμασταν, τι σκεφτόμασταν, τα αξιοθέατα και τους ήχους του μέρους — και θα διαπιστώσουμε ότι θυμόμαστε πολλά», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: Cnn