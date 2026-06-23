Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η επιλογή του ατόμου να εκφράζει τα συναισθήματα και τις ανάγκες του αντί να τα καταπνίγει επιφέρει σταδιακά εσωτερικές αλλαγές.

Η διαδικασία αυτή της αυτοέκφρασης βοηθά στην αποφυγή της αυτοεγκατάλειψης κατά τη διάρκεια των κοινωνικών και διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων.

Η σταδιακή υιοθέτηση της ειλικρινούς επικοινωνίας μειώνει την ανάγκη για συσσώρευση εντάσεων και οδηγεί σε μια πιο καθαρή στάση απέναντι στους άλλους.

Τελικά, η ικανότητα του ατόμου να μην σιωπά εις βάρος του ενισχύει την προσωπική του αυτονομία μέσα στο πλαίσιο των σχέσεων.

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Και κάπου εδώ, αφού αρχίζεις να βλέπεις πόσα πράγματα έμειναν μέσα σου για καιρό, συμβαίνει κάτι μικρό αλλά σημαντικό. Δεν αλλάζεις ξαφνικά. Δεν γίνεσαι πιο “εκφραστική” από τη μία μέρα στην άλλη. Απλώς, σε κάποιες στιγμές, κάτι μέσα σου δεν αντέχει άλλο τη σιωπή με τον ίδιο τρόπο.

Ίσως να είναι κάτι απλό. Να πεις μια φράση που παλιά θα κρατούσες μέσα σου. Να εκφράσεις μια ενόχληση χωρίς να την “μαλακώσεις”. Να πεις “αυτό δεν μου κάνει” χωρίς να το δικαιολογήσεις υπερβολικά. Και μπορεί να μην φαίνεται μεγάλο, αλλά μέσα σου μοιάζει διαφορετικό.

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Γιατί κάθε φορά που λες κάτι που πριν θα κατάπινες, δεν αλλάζει μόνο η στιγμή. Αλλάζει λίγο ο τρόπος που στέκεσαι μέσα σου.

Στην αρχή μπορεί να υπάρχει αμηχανία. Ίσως και μια μικρή ενοχή. Σαν να κάνεις κάτι που δεν είσαι σίγουρη αν “επιτρέπεται”. Όχι από τους άλλους, αλλά από τον ίδιο σου τον εαυτό. Γιατί έχεις συνηθίσει να κρατάς την ισορροπία μέσα από τη σιωπή, όχι μέσα από την έκφραση.

Και όμως, όσο το κάνεις, κάτι αρχίζει να μετακινείται. Δεν χρειάζεται να φωνάξεις. Ούτε να αλλάξεις τρόπο. Αρκεί να αρχίσεις να μην εξαφανίζεις αυτό που νιώθεις τόσο γρήγορα.

Σε αυτές τις στιγμές μπορεί να βοηθήσει να μην αξιολογείς αμέσως αυτό που είπες. Όχι αν ήταν σωστό, όχι αν “έπρεπε”, αλλά απλώς να παρατηρήσεις τι έγινε μέσα σου μετά. Ένιωσες πιο ελαφριά ή πιο εκτεθειμένη; Σε έφερε πιο κοντά σε εσένα ή σε απομάκρυνε;

Γιατί δεν έχει σημασία μόνο να μιλάς. Έχει σημασία και να αρχίσεις να αντέχεις το ότι ακούγεσαι.

Και αυτό είναι ένα σημείο που δεν φαίνεται θεαματικό απ’ έξω. Δεν το καταλαβαίνουν οι άλλοι πάντα. Αλλά μέσα σου αλλάζει κάτι πολύ βασικό: δεν χρειάζεται πια να σε εγκαταλείπεις για να κρατήσεις τους άλλους.

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Και όσο αυτό σταθεροποιείται, αρχίζεις να βλέπεις κάτι διαφορετικό και στις σχέσεις σου. Δεν χρειάζεται πια να φτάσεις σε σημείο πίεσης για να μιλήσεις. Δεν χρειάζεται να μαζεύεις μέχρι να ξεχειλίσεις. Αρχίζεις να εκφράζεσαι λίγο νωρίτερα, λίγο πιο ήρεμα, λίγο πιο καθαρά.

Και ίσως εκεί να βρίσκεται η πραγματική αλλαγή. Όχι στο να λες περισσότερα, αλλά στο να μη χάνεσαι μέσα σε αυτά που δεν έλεγες.

Γιατί τελικά, δεν είναι μόνο ότι μαθαίνεις να μιλάς. Είναι ότι μαθαίνεις να μη χρειάζεται πια να σιωπάς εις βάρος σου για να κρατήσεις κάτι όρθιο.

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Και κάπου εκεί, πολύ αθόρυβα, αρχίζεις να νιώθεις ότι δεν σε κρατούν οι σχέσεις. Σε κρατάς εσύ μέσα τους.

«Αλλάζεις τη σκέψη σου. Αλλάζει η ζωή σου.»

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