Όλοι ξέρουμε πόσο εκνευριστικό είναι όταν οι πετσέτες μας αρχίζουν να χάνουν την αίσθηση μαλακότητάς τους .Όσο κι αν τις πλένουμε, τις φροντίζουμε, βάζουμε μαλακτικό βλέπουμε ότι με τον καιρό σκληραίνουν. Χάνουν εκείνη τη μαλακή, αφράτη αίσθηση που είχαν στην αρχή και καταλήγουν να μοιάζουν περισσότερο τραχιές παρά απολαυστικές μετά το ντους.

Το χειρότερο; Συχνά νομίζουμε ότι φταίει η ποιότητά τους ή ότι ήρθε η ώρα να τις αντικαταστήσουμε, ενώ στην πραγματικότητα κάνουμε μικρά λάθη στη φροντίδα τους που τις φθείρουν σταδιακά.

Το πιο αποτελεσματικό κόλπο για αφράτες πετσέτες

Χρησιμοποιούμε λιγότερο απορρυπαντικό

Σε άρθρο του gathered.how τονίζεται ότι ένα από τα βασικά «μυστικά» για να παραμένουν οι πετσέτες μαλακές είναι να μην χρησιμοποιούμε υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού. Υπερβολική ποσότητα μπορεί να αφήσει υπολείμματα στις ίνες, κάνοντάς τες τραχιές και λιγότερο απορροφητικές. Συχνά, περίπου η μισή ποσότητα από αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής είναι αρκετή για καθαρά και αφράτα αποτελέσματα.

Επιπλέον, πολλοί καταφεύγουμε στο μαλακτικό, νομίζοντας ότι θα κάνει τα πράγματα καλύτερα, όμως αυτό συχνά κάνει τα πράγματα χειρότερα. Το realsimple.com αναφέρει ότι δημιουργεί ένα λεπτό στρώμα πάνω στις ίνες, σαν επίστρωση, που στην αρχή δίνει την αίσθηση της απαλότητας, αλλά στην πράξη «σφραγίζει» το ύφασμα και δεν του επιτρέπει να απορροφά σωστά το νερό.

Στο cleanrightlaundromat.com αναφέρεται πώς αντί για μαλακτικό, λευκό ξίδι στη φάση του ξεβγάλματος βοηθά στο να αφαιρεθούν τα υπολείμματα απορρυπαντικού και να μαλακώσουν οι ίνες πιο φυσικά.

Επιπλέον μυστικά:

Προσθέτουμε μαγειρική σόδα για φρεσκάδα και απαλότητα

Στο gathered.how αναφέρεται ότι η μαγειρική σόδα είναι ένας φυσικός αποσμητικός και μαλακτικός παράγοντας. Αν προστεθεί στο πλύσιμο (χωρίς να συνδυαστεί με ξίδι στην ίδια πλύση, γιατί αντιδρούν χημικά και ακυρώνουν ο ένας τον άλλο), βοηθά να διατηρούνται οι πετσέτες φρέσκες και να απελευθερώνονται καλύτερα οι ίνες.

Πλένουμε τις πετσέτες ξεχωριστά και με σωστή θερμοκρασία

Το ίδιο άρθρο συνιστά να πλένουμε τις πετσέτες ξεχωριστά από ρούχα που παράγουν χνούδι ώστε να μην μεταφέρεται ίνα στις πετσέτες. Επίσης, το ζεστό/θερμό νερό είναι ιδανικό για να αφαιρέσει λίπη και υπολείμματα χωρίς να επιβαρύνει τις ίνες, ενώ το υπερβολικά καυτό μπορεί να τις φθείρει πιο γρήγορα

Σωστό στέγνωμα

Άρθρο του bepagiu.com σημειώνει ότι στέγνωμα παίζει μεγάλο ρόλο στην υφή των πετσετών. Η χρήση μέτριας θερμοκρασίας στο στεγνωτήριο (ή και το κρέμασμα στον ήλιο/σε καλά αεριζόμενο χώρο) βοηθά στο να διατηρηθούν οι ίνες μαλακές, χωρίς να τις «φθείρει» η υπερβολική ζέστη.

Όσο κι αν προσπαθήσουμε, κάποια στιγμή οι πετσέτες φτάνουν στο τέλος τους

Σύμφωνα με το realsimple.com τα σημάδια που μας φανερώνουν ότι έφτασε το τέλος τους είναι:

Παραμένουν σκληρές ό,τι κι αν κάνουμε

Μυρίζουν άσχημα, ακόμα και μετά το πλύσιμο

Δεν απορροφούν το νερό

Έχουν φθαρμένες άκρες, λεπτό ύφασμα ή τρύπες

Η διάρκεια ζωής τους εξαρτάται από την ποιότητα:

Χαμηλής ποιότητας: 1–2 χρόνια

Μεσαίας ποιότητας: 3–5 χρόνια

Υψηλής ποιότητας βαμβακερές: έως και 10 χρόνια με σωστή φροντίδα

Αν δεν κάνουν πια για το μπάνιο, μπορούμε να τις κόψουμε για πανιά καθαρισμού, ή να τις χρησιμοποιήσουμε για τα κατοικίδιά μας.

Με πληροφορίες από gathered.how, realsimple.com, cleanrightlaundromat.com και bepagiu.com



