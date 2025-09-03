Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο διακοπές, παιχίδια και χαλάρωση, ήρθε η ώρα να ρυθμίσουμε ξανά τα ξυπνητήρια για την επιστροφή στο σχολείο.

Κυρίως διότι, ένας καλός ύπνος βοηθά τους μαθητές να παραμένουν συγκεντρωμένοι και προσηλωμένοι στην τάξη. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό, να επαναφέρουμε τα παιδιά σε μια καθημερινή και λειτουργική ρουτίνα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

«Ένα καλόπρόγραμμα ύπνου βοηθά πραγματικά τα παιδιά να μάθουν και να λειτουργούν σωστά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας», τονίζει η παιδίατρος δρ Γκαμπρίνα Ντίξον από το Children’s National Hospital.

Ωστόσο, η ποσότητα ύπνου που χρειάζονται τα παιδιά αλλάζει από ηλικία σε ηλικία και καθώς μεγαλώνουν. Συγκεκριμένα, τα προσχολικής ηλικίας παιδιά πρέπει να κοιμούνται έως 13 ώρες, τα παιδιά 9 έως 12 ετών χρειάζονται από 9 έως 12 ώρες. Από την άλλη, οι έφηβοι τα πάνε καλύτερα με οκτώ έως 10 ώρες ύπνου.

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές πρακτικές συμβουλές για να βάλουμε τα παιδιά μας ξανά σε πρόγραμμα.

Κοιμόμαστε πολύ νωρίτερα

Τα παιδιά το καλοκαίρι συνηθίζουν να κοιμούνται πιο αργά αλλά και να ξυπνούν πολύ αργότερα από αυτό που έχουν συνηθίσει κατά τους χειμερινούς μήνες. Προκειμένου να επανέλθουν στο πρόγραμμα, οι ειδικοί προτείνουν να θέσουμε νωρίτερα την ώρα ύπνου μία ή δύο εβδομάδες πριν την πρώτη μέρα του σχολείου ή να πηγαίνουν σταδιακά για ύπνο 15–30 λεπτά νωρίτερα κάθε βράδυ.

Είναι επίσης σημαντικό να αποφέυγουμε τα βαριά γεύματα πριν τον ύπνο, την τηλεόραση ή το να ξοδεύουμε περισσότερες από δύο ώρες μπροστά σε οθόνες πριν τον ύπνο. Αντίθετα, μπορούμε να υιοθετήσουμε πιο ήπιες δραστηριότητες οι οποίες αποφορτίζουν τα παιδιά από το διάβασμα και την πίεση μίας σχολικής ημέρας, όπως το ντους και η ανάγνωση ενός παραμυθιού ή βιβλίου.

Σε γενικές γραμμές, οι γονείς μπορούν να προσαρμόσουν τα σχέδια επιστροφής στο σχολείο ανάλογα με το τι λειτουργεί καλύτερα για το παιδί τους.

Το πρωί, το να εκτεθεί κάποιος στο φως της ημέρας, καθισμένος δίπλα σε παράθυρο ή βγαίνοντας έξω, μπορεί να βοηθήσει τον εγκέφαλο να ενεργοποιηθεί πολύ καλύτερα και να μας γεμίσει ενέργεια για το υπόλοιπο της ημέρας.

Καταπολέμηση του άγχους για τον ύπνο πριν το σχολείο

Η ποιότητα του ύπνου είναι εξίσου σημαντική με τη διάρκειά του. Τα νεύρα της πρώτης μέρας μπορούν να δυσκολέψουν τον ύπνο, ανεξαρτήτως του πόσο νωρίς προσπαθεί κάποιος να κοιμηθεί.

Η δρ Ντίξον λέει ότι οι γονείς μπορούν να μιλήσουν με τα παιδιά τους για να καταλάβουν τι τους προκαλεί άγχος. Είναι η πρώτη μέρα σε νέο σχολείο; Είναι ο φόβος να κάνουν καινούργιους φίλους; Στη συνέχεια, μπορεί να κάνουν μια δοκιμαστική προσέγγιση των αγχωτικών δραστηριοτήτων πριν ξεκινήσει το σχολείο, ώστε αυτές να φαίνονται λιγότερο τρομακτικές.

Σε κάθε περίπτωση, ένα σωστό και λειτουργικο πρόγραμμα ύπνου μπορεί να αποβεί εξαιρετικά ευεργετικό όχι μόνο για την διάθεση και την ενέργεια του παιδιού κατά την διάρκεια της ημέρας αλλά και για την αποτελεσματική εκτέλεση των διάφορων δραστηριοτήτων. Άλλωστε, όλα μία συνήθεια είναι.

Με πληροφορίες από Associated Press

