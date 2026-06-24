Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εκπαίδευση συχνά διδάσκει την ύπαρξη μίας σωστής απάντησης, όμως η πραγματική ζωή απαιτεί λήψη αποφάσεων υπό συνθήκες πίεσης και αβεβαιότητας.

Πολλοί άνθρωποι αδυνατούν να αποφασίσουν αναζητώντας μάταια περισσότερα δεδομένα ή την απόλυτη σιγουριά για το αποτέλεσμα των επιλογών τους.

Η αναποφασιστικότητα συχνά αποδεικνύεται πιο επιζήμια από μια ατελή αλλά έγκαιρη απόφαση που λαμβάνεται με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Οι αποτελεσματικοί άνθρωποι καλλιεργούν τη δεξιότητα της προσαρμογής, αξιολογώντας διαρκώς τα δεδομένα και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για κάθε επόμενη κίνηση.

Η ικανότητα να επιλέγει κάποιος και να διορθώνει την πορεία του αποτελεί ουσιαστικό χαρακτηριστικό για την αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων.

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Από μικροί μαθαίνουμε ότι για κάθε πρόβλημα υπάρχει μία σωστή απάντηση. Σωστά; Στο σχολείο, στις εξετάσεις, στα βιβλία, η λογική είναι απλή: υπάρχει η σωστή επιλογή και όλες οι υπόλοιπες είναι λάθος. Η πραγματική ζωή όμως δεν λειτουργεί πάντα έτσι. Σπάνια έχουμε όλες τις πληροφορίες, σχεδόν ποτέ δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο και πολλές φορές καλούμαστε να αποφασίσουμε ενώ βρισκόμαστε υπό πίεση, άγχος ή συναισθηματική φόρτιση.

Ο γονέας που πρέπει να αντιδράσει σε μια ξαφνική κατάσταση με το παιδί του.



Ο οδηγός που μέσα σε ένα δευτερόλεπτο πρέπει να επιλέξει πώς θα αποφύγει ένα ατύχημα.



Ο επιχειρηματίας που πρέπει να πάρει μια δύσκολη οικονομική απόφαση.



Ο εργαζόμενος που καλείται να διαχειριστεί μια κρίση χωρίς να γνωρίζει όλα τα δεδομένα.

Κανείς από αυτούς δεν έχει την πολυτέλεια της τέλειας απόφασης έχει μόνο την ευθύνη της επόμενης κίνησης. Κι όμως, πολλοί άνθρωποι παραλύουν επειδή περιμένουν να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες, μεγαλύτερη βεβαιότητα ή την απόλυτη σιγουριά ότι δεν θα κάνουν λάθος.

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Αυτή η στιγμή συνήθως δεν έρχεται ποτέ.

Η αναποφασιστικότητα πολλές φορές κοστίζει περισσότερο από μια ατελή αλλά έγκαιρη απόφαση. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να ενεργούμε παρορμητικά, όχι, σημαίνει ότι πρέπει να αποδεχθούμε μια βασική αλήθεια: η αβεβαιότητα είναι μέρος της ζωής.

Οι πιο αποτελεσματικοί άνθρωποι δεν είναι εκείνοι που προβλέπουν τα πάντα. Είναι εκείνοι που προσαρμόζονται γρήγορα όταν τα δεδομένα αλλάζουν. Γι’ αυτό και η λήψη αποφάσεων είναι δεξιότητα που καλλιεργείται. Μαθαίνεις να παρατηρείς, να αξιολογείς, να ιεραρχείς, να αναλαμβάνεις την ευθύνη και, αν χρειαστεί, να διορθώνεις την πορεία σου.

Καμία απόφαση δεν είναι τέλεια. Κάθε απόφαση είναι μια επιλογή βασισμένη στις πληροφορίες που διαθέτεις εκείνη τη στιγμή. Ίσως τελικά η διαφορά να μην βρίσκεται σε αυτούς που παίρνουν πάντα τις σωστές αποφάσεις. Να βρίσκεται σε εκείνους που δεν μένουν ακίνητοι περιμένοντας την τέλεια στιγμή. Παρατηρούν, σκέφτονται, αποφασίζουν και, αν χρειαστεί, αλλάζουν πορεία. Γιατί ‘’μάλλον’’ έτσι λειτουργεί η πραγματική ζωή.