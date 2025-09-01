Είτε μασάμε μια τσίχλα μετά το μεσημεριανό για να φρεσκάρουμε την αναπνοή μας, είτε την χρησιμοποιούμε ώστε μείνουμε συγκεντρωμένοι σε μια κουραστική απογευματινή συνάντηση, η τσίχλα έχει κερδίσει μια μόνιμη θέση στις τσέπες και τις τσάντες μας.

Από την άλλη, είναι γνωστό ότι όταν τρώμε τσίχλες με ζάχαρη, είναι σαν να γεμίζουμε τα δόντια μας με γλυκαντικό. Ωστόσο, όσο αθώες και αν νομίζουμε ότι είναι όσες δεν περιέχουν ζάχαρη, στην πραγματικότητα, δεν έχουν καμία διαφορά με τις άλλες. Διότι όλες είναι τσίχλες και σύμφωνα με μία νέα μελέτη, κάθε μία από αυτές μπορεί να απελευθερώσει χιλιάδες μικροπλαστικά στο στόμα μας.

Τι έδειξε η πρόσφατη έρευνα

Αρχικά, οι τσίχλες αποτελούνται από πολυμερείς ουσίες οι οποίες προσδίδουν στην τσίχλα ελαστικότητα, συνοχή και τη δυνατότητα να τη μασάμε.

Στις φυσικές τσίχλες, οι οποίες αποτελούνται κυρίως από φυτικά υλικά, βρέθηκε ότι οι πολυολεφίνες (πολυμερή που χρησιμοποιούνται συνήθως σε συσκευασίες τροφίμων) αποτελούν έως και το 50% των σωματιδίων που ανιχνεύθηκαν.

Στις συνθετικές τσίχλες εντοπίστηκαν υψηλά επίπεδα πολυμερών όπως το PET και τα πολυστυρένια, καθώς και πετροχημικές ουσίες όπως το συνθετικό καουτσούκ και ο οξικός πολυβινυλεστέρας.

Όπως εξηγεί ο Σαντζάι Κ. Μοχάντι, επικεφαλής της μελέτης και καθηγητής Μηχανικής στο UCLA, ενώ η έρευνα για τα μικροπλαστικά συνήθως επικεντρώνεται στο εάν προέρχονται από τη συσκευασία ή τη διαδικασία παραγωγής, στην τσίχλα «το ίδιο το φαγητό είναι πλαστικό».

Με λίγα λόγια, το μάσημα τσίχλας απελευθερώνει μικροπλαστικά στο σάλιο. Τεχνικά, δεν υπάρχει ακόμα άμεση απόδειξη ότι αυτά είναι βλαβερά για την υγεία μας, αλλά η ιδέα δεν είναι καθόλου ευχάριστη.

@hormonespecialist Most modern gum isn’t resin from trees anymore—it’s plastics, rubbers, petroleum waxes, and synthetic dyes. That means when you chew gum, you’re often chewing on the same materials found in tires and glue. Luckily, clean brands like Simply Gum are bringing back natural chicle resin with real flavors and safe ingredients. Advertisement ♬ original sound – Hormone Specialist

Τα μικροπλαστικά είναι μικροσκοπικά σωματίδια πολυμερών και χημικών ενώσεων που δεν αποδομούνται και μπορούν να συσσωρεύονται στο αίμα και τα όργανά μας όταν τα εισπνέουμε ή τα καταπίνουμε. Οι επιστήμονες ακόμη δεν κατανοούν πλήρως πώς επηρεάζουν την υγεία μας, αλλά οι ενδείξεις μέχρι στιγμής δεν είναι ενθαρρυντικές.

Οι ερευνητές βρήκαν ότι:

Ένα γραμμάριο τσίχλας μπορεί να απελευθερώσει έως και 637 μικροπλαστικά (μία τσίχλα ζυγίζει 2–6 γραμμάρια).

(μία τσίχλα ζυγίζει 2–6 γραμμάρια). Οι συνθετικές και οι φυσικές τσίχλες απελευθερώνουν κατά μέσο όρο 104 και 96 σωματίδια αντίστοιχα ανά κομμάτι.

Αν μασάμε 160–180 τσίχλες τον χρόνο, μπορεί να καταπίνουμε περίπου 30.000 μικροπλαστικά ετησίως.

ετησίως. Το 94% των μικροπλαστικών απελευθερώνεται στα πρώτα 8 λεπτά μάσησης.



Πιθανές συνέπειες στην υγεία

Παρότι η έρευνα για τα μικροπλαστικά είναι ακόμη περιορισμένη, φαίνεται ότι προκαλούν φλεγμονή και βλάβη σε υγιή κύτταρα. Έρευνες δείχνουν ότι μπορούν να βλάψουν το DNA, να προκαλέσουν οξειδωτικό στρες, μεταβολικές διαταραχές και δυσλειτουργία οργάνων.

Στο έντερο , αυξάνουν τον κίνδυνο φλεγμονώδους νόσου του εντέρου.

, αυξάνουν τον κίνδυνο φλεγμονώδους νόσου του εντέρου. Στο αίμα , σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων.

, σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων. Επίσης μπορεί να επηρεάσουν τη γονιμότητα, να προκαλέσουν νευροτοξικότητα και μεταβολικά προβλήματα όπως η αντίσταση στην ινσουλίνη.



Να σταματήσουμε τελικά την τσίχλα;

Στην πραματικότητα, όλοι εκτιθέμεθα σε μικροπλαστικά καθημερινά, και άλλα προϊόντα είναι πιθανώς πιο επικίνδυνα από την τσίχλα (π.χ. φακελάκια τσαγιού). Ωστόσο, το να περιορίσουμε την κατανάλωση τσίχλας δεν είναι κακή ιδέα. Επειδή οι περισσότερες ίνες μικροπλαστικών απελευθερώνονται στα πρώτα λεπτά, ίσως είναι πιο ασφαλές να κρατάμε ένα κομμάτι περισσότερο αντί να παίρνουμε συνέχεια καινούριο.

Παράλληλα, καλό είναι να μην την καταπίνουμε, καθώς η συνθετική τσίχλα αποδομείται σε περίπου 3 χρόνια, ενώ η φυσική πιο γρήγορα, αλλά μπορεί να απελευθερώσει μικροπλαστικά πιο σύντομα αν καταποθεί.

Ποια τσίχλα να προτιμήσουμε

Αν αναρωτιόμαστε τι να διαλέξουμε στο ταμείο, όλοι οι ειδικοί συμφωνούν: προτιμούμε τσίχλες χωρίς ζάχαρη και με ξυλιτόλη.

Άρα, δεν χρειάζεται να πετάξουμε αμέσως την αγαπημένη μας τσίχλα. Με έξυπνες επιλογές και μέτρο, μπορούμε να τη διατηρήσουμε στη ρουτίνα μας και να τη χρησιμοποιούμε υπέρ της στοματικής μας υγιεινής.

Με πληροφορίες από Real Simple, health

