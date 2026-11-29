Γονείς εφήβων που βρίσκονται εκτός σπιτιού, άνθρωποι που φροντίζουν ηλικιωμένους συγγενείς ή άτομα που λόγω των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων πρέπει να είναι διαθέσιμα δεν έχουν πάντοτε την πολυτέλεια να απενεργοποιήσουν το κινητό. istock

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η χρήση του κινητού τηλεφώνου πριν από τον ύπνο επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της ανάπαυσης, καθώς διατηρεί τον εγκέφαλο σε κατάσταση εγρήγορσης μέσω της διαρκούς αλληλεπίδρασης με το περιεχόμενο.

Έρευνες δείχνουν ότι μεγάλο ποσοστό ενηλίκων αναγνωρίζει πως οι συσκευές αυτές περιορίζουν τη διάρκεια του ύπνου τους, ενώ ακόμη και η παρουσία τους στο κομοδίνο ενθαρρύνει τη νυχτερινή χρήση.

Οι ειδικοί συστήνουν τον έλεγχο των ερεθισμάτων μέσω της απομάκρυνσης του κινητού ή της χρήσης ρυθμίσεων που επιτρέπουν μόνο επείγουσες κλήσεις, ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη χαλάρωση.

Η αντικατάσταση της ψηφιακής περιήγησης με άλλες συνήθειες, όπως η ανάγνωση ενός βιβλίου, συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου και στον διαχωρισμό της επικοινωνίας από τη διαρκή συνδεσιμότητα.

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Είναι το τελευταίο αντικείμενο που αφήνουμε από τα χέρια μας πριν κοιμηθούμε και συχνά το πρώτο που αναζητούμε μόλις ξυπνήσουμε. Ακόμη και όταν γνωρίζουμε ότι η χρήση του κινητού τηλεφώνου επηρεάζει αρνητικά τον ύπνο μας, δυσκολευόμαστε να το αποχωριστούμε.

Άλλοτε από συνήθεια, άλλοτε επειδή το χρησιμοποιούμε ως ξυπνητήρι και άλλοτε επειδή μας δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας. Τι θα συμβεί εάν o ηλικιωμένος γονιός μας, το παιδί μας ή ένας φίλος χρειαστεί επειγόντως τη βοήθειά μας μέσα στη νύχτα;

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Σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center, που δημοσιεύθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και πραγματοποιήθηκε σε 9.750 ενήλικες στις ΗΠΑ, το 62% των ατόμων ηλικίας 18 έως 29 ετών θεωρεί ότι η χρήση του smartphone περιορίζει τη διάρκεια του ύπνου του. Στην ηλικιακή ομάδα 30 έως 49 ετών το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 52%.

Δεν είναι μόνο το μπλε φως

Η έκθεση στο μπλε φως που εκπέμπουν οι οθόνες μπορεί να επηρεάσει τον κιρκάδιο ρυθμό, το εσωτερικό βιολογικό μας ρολόι που, μεταξύ άλλων, ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου και εγρήγορσης.

Ωστόσο, η ενεργοποίηση του ειδικού φίλτρου που διαθέτουν τα περισσότερα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα δεν αντιμετωπίζει όλες τις παραμέτρους του προβλήματος.

Όπως εξηγεί στο CNN η Kristin Szuhany, κλινική ψυχολόγος στο ιατρικό κέντρο NYU Langone Health της Νέας Υόρκης, με ειδίκευση στη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία της αϋπνίας, οι δραστηριότητες στις οποίες επιδιδόμαστε μέσω του κινητού διατηρούν συχνά τον εγκέφαλό μας σε κατάσταση εγρήγορσης.

Η ανάγνωση ειδήσεων, η παρακολούθηση βίντεο, η ανταλλαγή μηνυμάτων, ακόμη και ο έλεγχος της επαγγελματικής μας αλληλογραφίας, μπορούν να δυσχεράνουν τη μετάβαση από την ένταση της ημέρας στη χαλάρωση που απαιτεί ο ύπνος.

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Επιπλέον, έρευνα του Εθνικού Ιδρύματος Ύπνου των ΗΠΑ (National Sleep Foundation), που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2026 στην επιστημονική επιθεώρηση Sleep Health, συνέδεσε τη χρήση του smartphone κατά την τελευταία ώρα πριν από τον ύπνο με λιγότερο σταθερές συνήθειες ύπνου.

Όταν ακόμη και η παρουσία του κινητού επηρεάζει τον ύπνο

Ο Jamie Zeitzer, καθηγητής Ψυχιατρικής και Επιστημών της Συμπεριφοράς στο Πανεπιστήμιο Stanford και συνδιευθυντής του Κέντρου Επιστημών Ύπνου και Κιρκάδιου Ρυθμού του ίδιου πανεπιστημίου, επισημαίνει ότι ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούμε το κινητό μας, οι ειδοποιήσεις ή η προσμονή τους μπορούν να διαταράξουν τον ύπνο μας.

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Το γεγονός ότι έχουμε τη συσκευή δίπλα μας διευκολύνει, επίσης, την πρόσβαση σε αυτήν κάθε φορά που ξυπνάμε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μια ματιά στην ώρα μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε έλεγχο των μηνυμάτων μας ή σε περιήγηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να δυσκολευόμαστε να κοιμηθούμε ξανά.

Στο πλαίσιο της γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας της αϋπνίας, οι ειδικοί χρησιμοποιούν μια τεχνική που ονομάζεται «έλεγχος των ερεθισμάτων» (stimulus control). Στόχος της είναι να ενισχυθεί η νοητική σύνδεση του κρεβατιού με τον ύπνο και όχι με δραστηριότητες που μας διατηρούν σε εγρήγορση.

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Η απομάκρυνση του κινητού ή, τουλάχιστον, η αποφυγή της χρήσης του στο κρεβάτι μπορεί να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Κι αν κάποιος μας χρειαστεί μέσα στη νύχτα;

Η δυνατότητα να επικοινωνούμε ανά πάσα στιγμή έχει μεταβάλει και τις κοινωνικές προσδοκίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά μας. Έχουμε συνηθίσει να μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους άλλους οποιαδήποτε ώρα και, αντιστοίχως, να αισθανόμαστε ότι οφείλουμε να είμαστε πάντοτε προσβάσιμοι.

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Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η ανησυχία αυτή είναι απολύτως δικαιολογημένη. Γονείς εφήβων που βρίσκονται εκτός σπιτιού, άνθρωποι που φροντίζουν ηλικιωμένους συγγενείς ή άτομα που λόγω των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων πρέπει να είναι διαθέσιμα δεν έχουν πάντοτε την πολυτέλεια να απενεργοποιήσουν το κινητό τους.

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Ο ίδιος ο Zeitzer, όπως αναφέρει στο CNN, διατηρεί πλέον το κινητό του στο υπνοδωμάτιο λόγω των ηλικιωμένων γονέων του. Έχει, όμως, ρυθμίσει τη συσκευή του έτσι ώστε να μην ενοχλείται από τις συνήθεις ειδοποιήσεις, αλλά να μπορεί να δεχθεί τις κλήσεις τους.

Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι να αποκοπούμε από τον κόσμο, αλλά να διαχωρίσουμε την πραγματική ανάγκη επικοινωνίας από τη συνήθεια της διαρκούς συνδεσιμότητας.

5 τρόποι να αποχωριστούμε το κινητό μας πριν από τον ύπνο

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1. Αφήνουμε το κινητό μακριά από το κρεβάτι. Δεν χρειάζεται να το βγάλουμε από το υπνοδωμάτιο από την πρώτη ημέρα. Μπορούμε να το αφήσουμε σε ένα έπιπλο στην άλλη άκρη του δωματίου, ώστε να μην έχουμε άμεση πρόσβαση σε αυτό κάθε φορά που μπαίνουμε στον πειρασμό να το χρησιμοποιήσουμε.

2. Ενεργοποιούμε τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε» (Do Not Disturb). Τα περισσότερα σύγχρονα κινητά επιτρέπουν να ορίσουμε συγκεκριμένες επαφές των οποίων οι κλήσεις θα γίνονται δεκτές ακόμη και όταν οι υπόλοιπες ειδοποιήσεις είναι σε σίγαση. Έτσι μπορούμε να παραμένουμε διαθέσιμοι για τους ανθρώπους που ενδέχεται πραγματικά να μας χρειαστούν.

3. Επιτρέπουμε τις επαναλαμβανόμενες κλήσεις. Τόσο τα iPhone όσο και πολλές συσκευές Android διαθέτουν ρύθμιση που επιτρέπει σε μια κλήση να παρακάμψει τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε» όταν ο ίδιος άνθρωπος καλεί ξανά μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι ακριβείς ρυθμίσεις διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.

4. Επαναφέρουμε το κλασικό ξυπνητήρι. Η χρήση ενός συμβατικού ξυπνητηριού εξαλείφει έναν από τους συνηθέστερους λόγους για τους οποίους αφήνουμε το κινητό στο κομοδίνο μας. Παράλληλα, μας απαλλάσσει από τον πειρασμό να ελέγξουμε τις ειδοποιήσεις μας αμέσως μόλις ξυπνήσουμε.

5. Καθιερώνουμε μια νέα βραδινή συνήθεια. Η ανάγνωση ενός βιβλίου, ένα ζεστό ντους, η ακρόαση χαλαρωτικής μουσικής ή μια συζήτηση με τον σύντροφό μας μπορούν να αντικαταστήσουν τη βραδινή περιήγηση στα social media. Το Βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) συνιστά να αποφεύγουμε τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών κατά την τελευταία ώρα πριν από τον ύπνο.

Η σταδιακή απομάκρυνση του κινητού μπορεί να μας βοηθήσει να διαπιστώσουμε πόσο συχνά το αναζητούμε χωρίς να υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Και κυρίως να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στο να είμαστε διαθέσιμοι σε περίπτωση ανάγκης και στο να είμαστε διαρκώς συνδεδεμένοι.

Με πληροφορίες από CNN health, Pew Research Center, Sleep Health, NHS

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