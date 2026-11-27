istock/Δεν χρειάζεται να περιορίζουμε το μπορντό μόνο για τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, ούτε να περιμένουμε να επιστρέψει ως τάση για να το βγάλουμε από την ντουλάπα μας.

Από τα κοντά γούνινα παλτό μέχρι τα καρό μοτίβα: Τα 5 πανωφόρια που θα βλέπουμε παντού αυτή τη σεζόν

Σακάκι από το πρωί μέχρι το βράδυ: Πώς να το φορέσουμε από το γραφείο έως τη βραδινή έξοδο

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το μπορντό αποτελεί μια ευέλικτη χρωματική επιλογή που ισορροπεί ανάμεσα στο ουδέτερο και το έντονο, προσφέροντας κομψότητα σε κάθε είδους ενδυματολογικό σύνολο.

Οι ειδικοί προτείνουν τον συνδυασμό του με ανοιχτόχρωμα, γήινα ή κλασικά χρώματα, όπως το εκρού, το γκρι, το καφέ, το navy και το τζιν.

Η ενσωμάτωση του χρώματος στην καθημερινότητα μπορεί να ξεκινήσει σταδιακά μέσα από μεμονωμένα αξεσουάρ ή ρούχα που συνδυάζονται εύκολα με την υπάρχουσα γκαρνταρόμπα.

Οι τολμηροί μπορούν να επιλέξουν μονοχρωματικούς συνδυασμούς διαφορετικών τόνων του μπορντό ή να δημιουργήσουν ενδιαφέρουσες αντιθέσεις χρησιμοποιώντας το απαλό ροζ.

Η διαχείριση των υφών, όπως το δέρμα και το πλεκτό, ενισχύει το οπτικό αποτέλεσμα, καθιστώντας το μπορντό μια διαχρονική επιλογή για κάθε εποχή.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το μπορντό ή βουργουνδί είναι από εκείνα τα χρώματα που δύσκολα βαριόμαστε να φοράμε. Ταιριάζει με πολλές αποχρώσεις, μπορεί να δώσει ενδιαφέρον σε ένα απλό καθημερινό σύνολο και δείχνει εξίσου κομψό σε ένα πλεκτό, ένα παντελόνι, ένα παλτό ή μια τσάντα. Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να το περιορίζουμε στους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, ούτε να περιμένουμε να επιστρέψει ως τάση για να το βγάλουμε από την ντουλάπα μας. Το θέμα είναι να ξέρουμε με τι να το συνδυάσουμε και πώς να το φορέσουμε χωρίς να δυσκολευτούμε.

Τα τελευταία χρόνια το έχουμε δει να πρωταγωνιστεί σε συλλογές μεγάλων οίκων, αλλά και σε εμφανίσεις εκτός πασαρέλας. Η Vogue το περιγράφει ως μια απόχρωση που ισορροπεί ανάμεσα στο ουδέτερο και το έντονο χρώμα: είναι πιο διακριτική από το ζωηρό κόκκινο, αλλά έχει περισσότερο χαρακτήρα από το κλασικό καφέ.

Advertisement

Advertisement

Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν χρειάζεται να αλλάξουμε ολόκληρη την γκαρνταρόμπα μας για να το φορέσουμε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με ένα μόνο κομμάτι και να το συνδυάσουμε με ρούχα που πιθανότατα έχουμε ήδη.

1. Μπορντό με κρεμ και εκρού για ένα φωτεινό, κομψό σύνολο

Αν θέλουμε να φορέσουμε το μπορντό χωρίς να δημιουργήσουμε ένα πολύ βαρύ αποτέλεσμα, οι ανοιχτές αποχρώσεις είναι μια ασφαλής επιλογή. Ένα μπορντό πουλόβερ με εκρού παντελόνι, ένα κρεμ παλτό πάνω από ένα σκούρο κόκκινο φόρεμα ή μια μπορντό φούστα με ένα απλό ανοιχτόχρωμο τοπ δημιουργούν μια ισορροπημένη αντίθεση.

Ο συνδυασμός λειτουργεί ιδιαίτερα καλά επειδή το εκρού φωτίζει την ένταση του μπορντό, χωρίς να ανταγωνίζεται την παρουσία του. Είναι μια ιδέα που μπορούμε να επιλέξουμε τόσο για μια καθημερινή εμφάνιση όσο και για μια πιο προσεγμένη έξοδο.

2. Με τζιν για την καθημερινότητα

Το μπορντό δεν χρειάζεται να συνδυάζεται αποκλειστικά με πιο επίσημα ή ιδιαίτερα ρούχα. Αντίθετα, μπορεί να δώσει ενδιαφέρον στα αγαπημένα μας τζιν. Ένα μπορντό πλεκτό με μπλε τζιν και μπότες ή ένα μπορντό σακάκι πάνω από ένα απλό λευκό T-shirt είναι εύκολες επιλογές για τις ημέρες που θέλουμε να είμαστε άνετες αλλά περιποιημένες.

Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε μπορντό μπαλαρίνες, loafers ή μια τσάντα στο ίδιο χρώμα, αφήνοντας το υπόλοιπο σύνολο πιο απλό. Η Vogue προτείνει ακριβώς αυτή την προσέγγιση: είτε εντάσσουμε την απόχρωση σε ένα ολοκληρωμένο μονόχρωμο σύνολο είτε τη χρησιμοποιούμε ως χρωματική πινελιά δίπλα σε ουδέτερα κομμάτια.

3. Με καφέ για ένα σύνολο σε γήινους τόνους

Μπορντό και καφέ είναι ένας συνδυασμός που αξίζει να δοκιμάσουμε. Οι δύο αποχρώσεις ανήκουν σε μια συγγενική, ζεστή χρωματική παλέτα και μπορούν να δημιουργήσουν ένα αρμονικό αποτέλεσμα χωρίς να μοιάζουν υπερβολικά ταιριασμένες.

Advertisement

Ένα μπορντό πουλόβερ με σοκολατί παντελόνι, μια μπορντό τσάντα με καφέ παλτό ή ένα ζευγάρι μπορντό μπότες με καφέ φούστα είναι μερικές ιδέες. Για να δώσουμε περισσότερη διάσταση στην εμφάνιση, μπορούμε να παίξουμε με διαφορετικές υφές, όπως μάλλινο πλεκτό, δέρμα και σουέντ.

4. Με γκρι ή navy για το γραφείο

Για ένα πιο αυστηρό και προσεγμένο ντύσιμο, μπορούμε να συνδυάσουμε το μπορντό με γκρι ή σκούρο μπλε. Ένα μπορντό πουκάμισο με γκρι υφασμάτινο παντελόνι, ένα navy κοστούμι με μπορντό μπλούζα ή μια μπορντό ζακέτα πάνω από ένα γαλάζιο πουκάμισο είναι επιλογές που μπορούν να λειτουργήσουν πολύ καλά στο εργασιακό περιβάλλον.

Advertisement

Μάλιστα, το Who What Wear έχει ξεχωρίσει τον συνδυασμό του μπορντό με το navy, αλλά και με το γαλάζιο, ως έναν τρόπο να φορέσουμε την απόχρωση με πιο φρέσκια διάθεση.

5. Με ροζ για μια πιο απρόσμενη αντίθεση

Αν θέλουμε να ξεφύγουμε από τους κλασικούς συνδυασμούς, μπορούμε να δοκιμάσουμε το μπορντό με απαλό ροζ. Η αντίθεση ανάμεσα στη βαθιά, σκούρα απόχρωση και στο πιο φωτεινό ροζ δημιουργεί ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα, χωρίς να χρειάζεται να προσθέσουμε πολλά διαφορετικά χρώματα.

Advertisement

Ένα μπορντό παντελόνι με ροζ πουκάμισο ή ένα ροζ πλεκτό με μπορντό φούστα είναι δύο επιλογές που μπορούν να δώσουν διαφορετικό χαρακτήρα στην εμφάνισή μας. Για αρχή, μπορούμε να κρατήσουμε τα αξεσουάρ ουδέτερα, ώστε να αφήσουμε τις δύο αποχρώσεις να πρωταγωνιστήσουν.

Advertisement

6. Μονόχρωμο μπορντό από την κορυφή μέχρι τα νύχια

Για όσες θέλουμε να δοκιμάσουμε κάτι πιο τολμηρό, ένα σύνολο σε διαφορετικές αποχρώσεις του μπορντό είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή. Δεν χρειάζεται όλα τα κομμάτια να έχουν ακριβώς τον ίδιο τόνο. Αντίθετα, μπορούμε να συνδυάσουμε ένα βαθύ μπορντό παντελόνι με ένα πιο φωτεινό κόκκινο-κρασί τοπ ή ένα σκούρο παλτό με ένα φόρεμα σε πιο ήπια απόχρωση.

Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι υφές. Ένα μάλλινο πλεκτό με σατέν φούστα ή ένα δερμάτινο παντελόνι με μαλακό πουλόβερ δημιουργούν οπτικό ενδιαφέρον, ακόμη κι όταν το χρώμα παραμένει στην ίδια οικογένεια. Η British Vogue προτείνει, μεταξύ άλλων, τόσο τις μονοχρωματικές εμφανίσεις όσο και τη χρήση μπορντό αξεσουάρ για όσες προτιμούν μια πιο διακριτική προσέγγιση.

pexels/ Το μπορντό είναι μια απόχρωση που ισορροπεί ανάμεσα στο ουδέτερο και το έντονο χρώμα: είναι πιο διακριτική από το ζωηρό κόκκινο, αλλά έχει περισσότερο χαρακτήρα από το κλασικό καφέ.

Πώς να ξεκινήσουμε αν δεν φοράμε συχνά έντονα χρώματα

Δεν χρειάζεται να επενδύσουμε σε ένα ολόκληρο σύνολο για να εντάξουμε το μπορντό στην καθημερινότητά μας. Μια τσάντα, ένα ζευγάρι παπούτσια, μια ζώνη ή ακόμη και ένα πλεκτό μπορούν να λειτουργήσουν ως η πρώτη μας επαφή με την απόχρωση.

Αν πάλι έχουμε ήδη μπορντό κομμάτια στην ντουλάπα μας, μπορούμε να τα συνδυάσουμε με λευκό, μαύρο, γκρι, τζιν ή καφέ, δημιουργώντας διαφορετικές εμφανίσεις χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να αναζητούμε κάτι καινούργιο.

Το μυστικό είναι να αντιμετωπίσουμε το μπορντό όχι ως ένα χρώμα που ανήκει αποκλειστικά σε μια εποχή, αλλά ως μια ευέλικτη επιλογή που μπορεί να προσαρμοστεί στο προσωπικό μας στιλ.

Με πληροφορίες από Vogue ,Who What Wear ,Who What Wear

Σχετικά άρθρα Σακάκι από το πρωί μέχρι το βράδυ: Πώς να το φορέσουμε από το γραφείο έως τη βραδινή έξοδο Το layering στα κολιέ επιστρέφει: Πώς συνδυάζουμε χρυσό και ασήμι, διαφορετικά μήκη και στυλ Από τα κοντά γούνινα παλτό μέχρι τα καρό μοτίβα: Τα 5 πανωφόρια που θα βλέπουμε παντού αυτή τη σεζόν