Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνταγή προτείνει το μαγείρεμα χοιρινών μπριζολών στον φούρνο μαζί με πατάτες baby και φασολάκια τσαουλιά.

Τα υλικά μαρινάρονται με μουστάρδα, μέλι και σκόρδο, ενώ το ψήσιμο ολοκληρώνεται σε σαράντα λεπτά συνολικά.

Για το επιδόρπιο προτείνεται η δημιουργία γλυκών τριαντάφυλλων από φύλλο σφολιάτας, μαρμελάδα φράουλα και λεπτές φέτες μαλακών μήλων.

Τα ρολά ψήνονται στον φούρνο για σαράντα λεπτά και σερβίρονται πασπαλισμένα με ζάχαρη άχνη.

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Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε χοιρινές μπριζόλες με πατάτες και φασολάκια – όλα μαζί φουρνιστά.

Θα προσθέσουμε πικάντικη μουστάρδα, μέλι, σκόρδο λιωμένο και παρμεζάνα ή γραβιέρα, τριμμένη.

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Για γλυκό, τριαντάφυλλα από σφολιάτα και μήλα

Καλή όρεξη.

Χοιρινές μπριζόλες με πατάτες baby και φασολάκια – Όλα μαζί φουρνιστά

Μερίδες: 2

Προετοιμασία: 20′

Ψήσιμο: 40′

Αναμονή: 2 ώρες

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Υλικά

για τις μπριζόλες

2 χοιρινές μπριζόλες από σπάλα, με οστό (περίπου 250-300 γρ. η καθεμία)

15 ml ελαιόλαδο

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1 κοφτό κ.γ. πικάντικη μουστάρδα

1 κ.γ. μέλι

1 κ.γ. ξίδι

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1 μικρή σκελίδα σκόρδο, λιωμένη

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

για τις πατάτες

400 γρ. πατάτες baby, καθαρισμένες (ή με τη φλούδα, αλλά πολύ καλά πλυμένες), κομμένες στη μέση

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15 ml ελαιόλαδο

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25 γρ. παρμεζάνα ή γραβιέρα, τριμμένη

1 μικρή σκελίδα σκόρδο, λιωμένη

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

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για τα φασολάκια

250-300 γρ. φασολάκια τσαουλιά, καθαρισμένα

15 ml ελαιόλαδο

25 γρ. παρμεζάνα ή γραβιέρα, τριμμένη

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

για τις μπριζόλες

Βάζουμε τις μπριζόλες σε ένα φαρδύ μπολ με όλα τα υπόλοιπα υλικά τους, ανακατεύουμε καλά και τις αφήνουμε να μαριναριστούν για 2 ώρες εκτός ψυγείου, αλλά σε σχετικά δροσερό σημείο.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C. Στρώνουμε ένα ρηχό ταψί με λαδόκολλα.

για τα φασολάκια

Τα ανακατεύουμε σε ένα μπολ με όλα τα υπόλοιπα υλικά τους.

για τις πατάτες

Σε άλλο μπολ ανακατεύουμε τις πατάτες με όλα τα υπόλοιπα υλικά τους.

Ψήσιμο

Απλώνουμε στη μία άκρη του ταψιού το μείγμα από πατάτες και τις ψήνουμε 20′, ανακατεύοντας μερικές φορές.

Βγάζουμε το ταψί από τον φούρνο και στην άλλη άκρη του απλώνουμε το μείγμα από φασολάκια. Στο κέντρο του ταψιού βάζουμε τις δύο μπριζόλες, τη μία δίπλα στην άλλη, χωρίς να τις σκουπίσουμε από τη μαρινάδα τους.

Ψήνουμε για άλλα 20′, ώστε όλα τα υλικά να είναι ταυτόχρονα έτοιμα.

Μοιράζουμε τις μπριζόλες και τα υπόλοιπα υλικά σε 2 πιάτα και σερβίρουμε αμέσως.

Tip

«Τα τσαουλιά τα βρίσκουμε είτε πλατιά είτε στενά. Συνήθως δεν χρειάζονται καθάρισμα από τις ίνες τους, παρά μόνο να κόψουμε τις δύο μυτερές άκρες τους. Για να σιγουρευτούμε ωστόσο ότι δεν έχουν ίνες, τα σπάμε με το χέρι στη μέση και τραβάμε προς τα κάτω το ένα κομμάτι – αν έχει ίνα, θα φανεί και θα τραβηχτεί»

Αναδημοσίευση από γαστρονόμο – τεύχος #249» σε συνταγή Χριστόφορου Πέσκια.

Τριαντάφυλλα από σφολιάτα και μήλα

iStock

Κομμάτια: 4

Προετοιμασία: 30′

Ψήσιμο: 40′

Υλικά

4 μήλα

1/3 κούπας ζάχαρη και λίγο ακόμα

1 φύλλο ζύμη σφολιάτας, φρέσκια ή κατεψυγμένη

μαρμελάδα φράουλα

άχνη ζάχαρη

Εκτέλεση

Πλένουμε τα μήλα, τα κόβουμε στα τέσσερα και μετά κάθε μέρος σε λεπτές φέτες.

Τις βάζουμε σε μια κατσαρόλα μαζί με το 1/3 κούπας ζάχαρη και προσθέτουμε νερό, τόσο ώστε ίσα να τις σκεπάσει. Βράζουμε ανακατεύοντας ελαφρώς μέχρι να μαλακώσουν οι φέτες μήλου και να γίνουν ευλύγιστες, αλλά όχι να διαλύονται. Αποσύρουμε και αφήνουμε να κρυώσουν.

Ανοίγουμε τη ζύμη σφολιάτας, την αλευρώνουμε ελαφρώς και την πιέζουμε με τον πλάστη να γίνει λίγο πιο λεπτή. Την κόβουμε σε τέσσερις λεπτές, μακρόστενες λωρίδες.

Απλώνουμε σε κάθε λωρίδα μία στρώση μαρμελάδα φράουλα.

Στην άκρη της πρώτης λωρίδας τοποθετούμε στη σειρά φετούλες μήλου, έτσι ώστε η μία να μισοκαλύπτει την άλλη και η πλευρά με τη φλούδα να εξέχει λίγο από τη σφολιάτα.

Τυλίγουμε τη λωρίδα της σφολιάτας σε ρολό προσεκτικά τυλίγοντας μαζί και τα φετάκια του μήλου, έτσι που στο τέλος θα μοιάζει με λουλούδι. Στερεώνουμε την άκρη του ρολού με οδοντογλυφίδα και τοποθετούμε σε λαμαρίνα.

Επαναλαμβάνουμε με τις υπόλοιπες λωρίδες.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C, μέχρι να ροδίσουν η σφολιάτα και τα μήλα, για περίπου 40 λεπτά.

Σερβίρουμε με άχνη ζάχαρη.

Αναδημοσίευση από «Ζάχαρη & Αλεύρι – τεύχος #44».