Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κυπριακά φαγητά. Κρασάτο χοιρινό, με πλιγούρι ή αλλιώς «Αφέλια»

Θα προσθέσουμε κρεμμύδι ξερό, σκόρδο και μαϊντανό ψιλοκομμένα, ντομάτα τριμμένη, φιδέ, σπόρους κόλιανδρου και κύμινου κοπανισμένοι, κόκκινο κρασί, χυμό λεμόνι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι λευκό. Στο σερβίρισμα θα συνοδεύσουμε με γιαούρτι πρόβειο.

Για γλυκό, πορτοκαλόπιτα vegan, με μαστίχα.

Καλή όρεξη.

Αφέλια με πιλάφι πλιγούρι

Μερίδες: 4-5

Προετοιμασία: 30′

Μαγείρεμα: 45′

Υλικά

για το χοιρινό

1 κιλό χοιρινή σπάλα, σε κύβους 3-4 εκ.

2 σκελίδες σκόρδο, ολόκληρες

2 φύλλα δάφνης

200 ml ξηρό κόκκινο κρασί

2 κ.σ. σπόροι κόλιανδρου, κοπανισμένοι

1 κ.γ. σπόροι κύμινου, κοπανισμένοι

250 ml ζωμός κοτόπουλου ή νερό

50 ml ελαιόλαδο

αλάτι και πιπέρι λευκό φρεσκοτριμμένο

για το πιλάφι πλιγούρι

250 γρ. πλιγούρι

50 γρ. φιδές

500 ml ζωμός κοτόπουλου ή νερό

70 ml ελαιόλαδο

1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη

500 γρ. φρέσκια ντομάτα, τριμμένη

½ μάτσο μαϊντανόο, ψιλοκομμένο

χυμός λεμονιού, όσος μας αρέσει

αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

για το σερβίρισμα

γιαούρτι πρόβειο

Εκτέλεση

για το χοιρινό

Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το κρέας για 4′-5′, μέχρι να ροδίσει από όλες τις πλευρές.

Προσθέτουμε τον ζωμό (ή νερό), αλατοπίπερο, το σκόρδο και τη δάφνη και μαγειρεύουμε για 1 ώρα ή μέχρι να μαλακώσει το κρέας και να εξατμιστούν σχεδόν όλα τα υγρά.

Αφαιρούμε το σκόρδο και τη δάφνη και ρίχνουμε τον κόλιανδρο και το κύμινο.

Δυναμώνουμε τη φωτιά, ανακατεύουμε για 1′-2′ και περιχύνουμε με το κρασί. Προσέχουμε πολύ, γιατί η φωτιά είναι δυνατή και θα αρχίσει αμέσως να κοχλάζει. Μαγειρεύουμε για άλλα 5′-6′, μέχρι να εξατμιστεί σχεδόν όλο το κρασί.

για το πιλάφι πλιγούρι

Σε μια μικρή κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο για 2′-3′.

Προσθέτουμε τον φιδέ και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για άλλα 2′. Ρίχνουμε το πλιγούρι και σοτάρουμε για 3′, ανακατεύοντας. Προσθέτουμε τον ζωμό (ή νερό) και την ντομάτα, σκεπάζουμε με το καπάκι και σιγοβράζουμε για 20′-25′, μέχρι να φουσκώσει και να μαλακώσει το πλιγούρι και όλα τα υγρά να απορροφηθούν.

Σκεπάζουμε το πιλάφι με μια καθαρή πετσέτα και το αφήνουμε να ξεκουραστεί για 10′. Ξεσκεπάζουμε την κατσαρόλα, προσθέτουμε τον μαϊντανό, τον λεμονοχυμό και αλατοπίπερο και ανακατεύουμε απαλά.

Σερβίρουμε τα αφέλια μαζί με το πιλάφι πλιγούρι και, δίπλα, όσο γιαούρτι θέλουμε.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #236» σε συνταγή Χριστόφορου Πέσκια.

Πορτοκαλόπιτα vegan με μαστίχα

Μερίδες: 12

Προετοιμασία: 50′

Μαγείρεμα: 1 ώρα και 10′

Αναμονή: 3 ώρες

Υλικά

για το σιρόπι

150 ml φρέσκος χυμός πορτοκαλιού

150 ml νερό

300 γρ. καστανή ζάχαρη

φλούδες από 1 μεγάλο, λεπτόφλουδο πορτοκάλι

2 γρ. δάκρυα μαστίχας (κοπανισμένα στο γουδί με λίγη ζάχαρη μέχρι να γίνουν σκόνη)

2-3 σταγόνες ανθόνερο

για την πορτοκαλόπιτα

1 πακέτο φύλλο κρούστας (450-500 γρ.)

180 γρ. ζάχαρη λευκή, κρυσταλλική

8 γρ. (1 1⁄2 κουτ. γλυκού) μπέικιν πάουντερ

2,5 γρ. (½ κ.γ.) μαγειρική σόδα

3 γρ. δάκρυα μαστίχας (κοπανισμένα στο γουδί με λίγη ζάχαρη μέχρι να γίνουν σκόνη)

1 κ.γ. αλάτι

240 γρ. φυτικό επιδόρπιο (φυτικό «γιαούρτι»)

180 ml ηλιέλαιο + λίγο για το ταψί

220 ml φρέσκος χυμός πορτοκαλιού

ξύσμα από 1 μεγάλο πορτοκάλι

λίγα αμύγδαλα φιλέ (για το στόλισμα, προαιρετικά)

Εκτέλεση

για το σιρόπι

Σε ένα κατσαρολάκι βράζουμε σε μέτρια φωτιά τον χυμό με το νερό, τις φλούδες και τη ζάχαρη και ανακατεύουμε για να διαλυθεί η ζάχαρη. Βράζουμε για 2′-3′ από τη στιγμή που θα αρχίσουν τα υγρά να κοχλάζουν και αποσύρουμε από τη φωτιά. Αφήνουμε να κρυώσει.

Ανακατεύουμε λίγη ποσότητα σιροπιού με τη μαστίχα μέχρι να διαλυθεί. Το ρίχνουμε στο υπόλοιπο σιρόπι, προσθέτουμε το ανθόνερο και ανακατεύουμε να αναμειχθούν.

για τα φύλλα

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 150°C (στις αντιστάσεις πάνω-κάτω) και στρώνουμε τη λαμαρίνα του φούρνου με λαδόκολλα.

Κόβουμε τα φύλλα κρούστας σε λωρίδες πάχους 3-4 εκ. Τις διαχωρίζουμε ελαφρώς με τα χέρια και τις απλώνουμε στο ταψί, όσο γίνεται πιο αραιά.

Ψήνουμε για 15′-20′, μέχρι να γίνουν τραγανά, αλλά να μην πάρουν χρώμα. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος τα ανακατεύουμε μία φορά, για να ψηθούν ομοιόμορφα.

Ξεφουρνίζουμε και αφήνουμε να κρυώσουν.

για την πορτοκαλόπιτα

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C (στις αντιστάσεις).

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε τη ζάχαρη και το ξύσμα πορτοκαλιού και τα τρίβουμε με τα δάχτυλά μας, για να αρωματιστεί η ζάχαρη από τα έλαια του πορτοκαλιού. Προσθέτουμε το μπέικιν πάουντερ, τη μαγειρική σόδα, τη μαστίχα, το αλάτι, το φυτικό επιδόρπιο, το λάδι και τον χυμό πορτοκαλιού και ανακατεύουμε με το σύρμα μέχρι να ομογενοποιηθούν και να σχηματιστεί μια κρέμα. Ρίχνουμε σταδιακά τα φύλλα κρούστας και τα ανακατεύουμε απαλά. Είναι αναμενόμενο αρκετά φύλλα να σπάσουν σε πολύ μικρότερα.

Αφήνουμε στην άκρη για περίπου 10′, για να εμποτιστούν με το μείγμα.

Λαδώνουμε ένα ταψί διαστάσεων 32 x 22 εκ. Αδειάζουμε το μείγμα και το στρώνουμε ομοιόμορφα. Ψήνουμε για 40′-45′ στο κάτω ράφι του φούρνου, μέχρι η πορτοκαλόπιτα να πάρει χρυσαφένιο χρώμα.

Ξεφουρνίζουμε και αμέσως, όπως είναι καυτή, την περιχύνουμε με το κρύο σιρόπι. Την αφήνουμε στην άκρη για τουλάχιστον 2-3 ώρες να απορροφήσει το σιρόπι.

Αν θέλουμε, στολίζουμε με τις λεπτές φλούδες πορτοκαλιού (από το σιρόπι) ή και με φιλέ αμυγδάλου.

Αναδημοσίευση από «Ζάχαρη & Αλεύρι – τεύχος #58» σε συνταγή Δήμητρας Χατζηιωάννου.