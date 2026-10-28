Αν το make-up τονίζει την ξηρότητα στα μάγουλα, ίσως χρειαζόμαστε μια πιο ενυδατική σύνθεση. Αν εμφανίζεται έντονη γυαλάδα στη μύτη και στο μέτωπο, μπορούμε να εξετάσουμε μήπως χρησιμοποιούμε υπερβολικά πλούσια κρέμα για τις συγκεκριμένες περιοχές.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η σωστή ενυδάτωση της επιδερμίδας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ομοιόμορφη εφαρμογή του μακιγιάζ και την αποφυγή προβλημάτων όπως η ανομοιόμορφη κάλυψη ή η έντονη γυαλάδα.

Η επιλογή της κατάλληλης κρέμας πρέπει να βασίζεται στον τύπο του δέρματος και στα συστατικά της, καθώς η ακατάλληλη σύνθεση ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμούς ή να επιβαρύνει την επιδερμίδα.

Η προετοιμασία του προσώπου απαιτεί καθαρισμό και σωστή εφαρμογή των προϊόντων, ενώ η δημιουργία σβόλων κατά το μακιγιάζ συχνά οφείλεται στον κακό συνδυασμό των καλλυντικών ή στην έντονη τριβή.

Η παρατήρηση των αλλαγών στην εμφάνιση του μακιγιάζ κατά τη διάρκεια της ημέρας βοηθά στην προσαρμογή της περιποίησης, ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.

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Έχουμε επιλέξει προσεκτικά το make-up μας, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Η κάλυψη είναι ανομοιόμορφη, το προϊόν τονίζει τα ξηρά σημεία του προσώπου ή συγκεντρώνεται στις λεπτές γραμμές. Άλλες φορές, λίγες ώρες μετά την εφαρμογή, εμφανίζεται έντονη γυαλάδα. Πριν αναζητήσουμε ένα διαφορετικό προϊόν, αξίζει να εξετάσουμε την ενυδατική κρέμα που χρησιμοποιούμε.

Η ενυδάτωση επηρεάζει την υφή και την εμφάνιση της επιδερμίδας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για πιο ομοιόμορφη εφαρμογή του μακιγιάζ. Ωστόσο, δεν αρκεί να χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε ενυδατική κρέμα. Η σύνθεσή της πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του δέρματός μας και να συνδυάζεται ικανοποιητικά με τα προϊόντα που ακολουθούν.

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Σύμφωνα με επιστημονική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2026 στο Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, οι ενυδατικές κρέμες διαφέρουν σημαντικά ως προς τη σύνθεση και τη δράση τους. Μάλιστα, ορισμένες μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό ή να επιβαρύνουν την επιδερμίδα, όταν δεν είναι κατάλληλες για τις ανάγκες της.

Τι πρέπει να αναζητούμε σε μια ενυδατική κρέμα;

Η επιλογή εξαρτάται τόσο από τον τύπο της επιδερμίδας όσο και από τα συστατικά του προϊόντος.

Η γλυκερίνη και το υαλουρονικό οξύ είναι υγραντικά συστατικά, δηλαδή βοηθούν στην προσέλκυση και συγκράτηση νερού στην επιφανειακή στιβάδα του δέρματος. Τα κεραμίδια (ceramides), από την άλλη, αποτελούν φυσικά συστατικά του επιδερμικού φραγμού και συμβάλλουν στη διατήρηση της υγρασίας.

Νεότερη επιστημονική δημοσίευση του 2026 στο JEADV Clinical Practice αναδεικνύει τη σημασία των διαφορετικών κατηγοριών ενυδατικών συστατικών, ιδιαίτερα όταν η επιδερμίδα παρουσιάζει ξηρότητα ή διαταραχή του προστατευτικού της φραγμού.

Ωστόσο, η παρουσία ενός συγκεκριμένου συστατικού δεν εγγυάται ότι μια κρέμα θα ταιριάζει σε όλους. Η συνολική σύνθεση, η υφή και η ανοχή της επιδερμίδας έχουν εξίσου μεγάλη σημασία.

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Ποια ενυδατική κρέμα ταιριάζει στον τύπο της επιδερμίδας μας;

Ξηρή επιδερμίδα: Προτιμούμε κρέμες που συνδυάζουν ενυδατικά και μαλακτικά συστατικά, ώστε να περιορίζεται η απώλεια νερού και να βελτιώνεται η αίσθηση ξηρότητας. Όταν η επιδερμίδα παρουσιάζει τραχιά υφή ή ξεφλούδισμα, το make up μπορεί να αναδεικνύει περισσότερο αυτές τις περιοχές.

Λιπαρή επιδερμίδα: Δεν χρειάζεται απαραίτητα μια πλούσια κρέμα. Μια ελαφριά ενυδατική κρέμα ή ένα gel moisturizer μπορεί να προσφέρει ενυδάτωση χωρίς να αφήνει έντονη λιπαρή αίσθηση. Αν έχουμε τάση ακμής, αναζητούμε προϊόντα με την ένδειξη non-comedogenic (μη φαγεσωρογόνο).

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Μικτή επιδερμίδα: Προσαρμόζουμε την ποσότητα της κρέμας στις διαφορετικές περιοχές του προσώπου. Τα μάγουλα μπορεί να χρειάζονται περισσότερη ενυδάτωση, ενώ στο μέτωπο, στη μύτη και στο πιγούνι συχνά αρκεί μικρότερη ποσότητα.

Ευαίσθητη επιδερμίδα: Προτιμούμε ήπιες συνθέσεις με την ένδειξη fragrance-free (χωρίς άρωμα), ώστε να περιορίζουμε τον κίνδυνο ερεθισμού. Δεν βασιζόμαστε αποκλειστικά στις ενδείξεις «για ευαίσθητο δέρμα» ή «υποαλλεργικό», καθώς αυτές δεν αποκλείουν την πιθανότητα ερεθισμού.

Ώριμη επιδερμίδα: Η ενυδάτωση μπορεί να βελτιώσει προσωρινά την εμφάνιση των λεπτών γραμμών που γίνονται πιο έντονες λόγω ξηρότητας. Προτιμούμε συνθέσεις που προσφέρουν άνεση και διατηρούν την επιδερμίδα απαλή, χωρίς να αφήνουν υπερβολικά βαρύ στρώμα κάτω από το make-up.

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Γιατί το make-up σχηματίζει μικρούς σβόλους;

Μερικές φορές, κατά την εφαρμογή των καλλυντικών, σχηματίζονται μικροί σβόλοι που μοιάζουν με υπολείμματα προϊόντων. Το φαινόμενο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η επιδερμίδα ξεφλουδίζει.

Μπορεί να σχετίζεται με τη σύνθεση των καλλυντικών, την ποσότητα που χρησιμοποιούμε ή την τριβή κατά την εφαρμογή τους. Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο συνδυασμός της ενυδατικής με το αντηλιακό και το make-up.

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Αν παρατηρούμε συχνά το συγκεκριμένο πρόβλημα, μπορούμε να περιορίσουμε τις περιττές στρώσεις περιποίησης και να εξετάσουμε αν κάποια προϊόντα δεν συνδυάζονται καλά μεταξύ τους.

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Κατά την εφαρμογή του make up, αποφεύγουμε να τρίβουμε έντονα την επιδερμίδα, καθώς αυτό μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία μικρών σβόλων από τα προϊόντα που έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει.

Η σωστή προετοιμασία της επιδερμίδας πριν από το make–up

Ξεκινάμε με ένα ήπιο facial cleanser (προϊόν καθαρισμού προσώπου), που απομακρύνει τους ρύπους και την περίσσεια σμήγματος χωρίς να αφήνει την επιδερμίδα με αίσθηση τραβήγματος.

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Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε την ενυδατική κρέμα, κατά προτίμηση σε ελαφρώς νωπή επιδερμίδα. Χρησιμοποιούμε ποσότητα ανάλογη με τις ανάγκες του δέρματός μας και την υφή του προϊόντος, αποφεύγοντας την υπερβολή.

Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο, αφήνουμε την κρέμα να σταθεροποιηθεί στην επιδερμίδα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος αναμονής που να ισχύει για όλα τα προϊόντα.

Ακολουθεί το αντηλιακό, σε επαρκή ποσότητα, και στη συνέχεια το μακιγιάζ. Δεν μειώνουμε την ποσότητα του αντηλιακού για να αποφύγουμε τη λιπαρότητα ή τη δημιουργία υπολειμμάτων. Αν κάποιο προϊόν δεν συνδυάζεται καλά με τα υπόλοιπα, αναζητούμε μια διαφορετική σύνθεση.

Τι μας δείχνει η εμφάνιση του make–up στη διάρκεια της ημέρας;

Ο τρόπος με τον οποίο μεταβάλλεται η εμφάνιση του μακιγιάζ μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι χρειάζεται προσαρμογή.

Αν το make-up τονίζει την ξηρότητα στα μάγουλα, ίσως χρειαζόμαστε μια πιο ενυδατική σύνθεση. Αν εμφανίζεται έντονη γυαλάδα στη μύτη και στο μέτωπο, μπορούμε να εξετάσουμε μήπως χρησιμοποιούμε υπερβολικά πλούσια κρέμα για τις συγκεκριμένες περιοχές.

Όταν το προϊόν συγκεντρώνεται στις λεπτές γραμμές, ιδιαίτερα γύρω από τα μάτια, μπορεί να βοηθήσει η εφαρμογή μικρότερης ποσότητας make-up ή κονσίλερ. Η ενυδατική δεν είναι πάντοτε η αιτία, καθώς η υφή των προϊόντων και οι φυσικές κινήσεις του προσώπου επηρεάζουν επίσης το αποτέλεσμα.

Αντίστοιχα, όταν το make up παρουσιάζει ανομοιόμορφη κάλυψη, αξίζει να εξετάσουμε τόσο την κατάσταση της επιδερμίδας όσο και τον τρόπο εφαρμογής του.

Η κατάλληλη ενυδατική κρέμα δεν είναι απαραίτητα η πιο πλούσια ή η ακριβότερη. Είναι εκείνη που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της επιδερμίδας μας, οι οποίες μπορεί να μεταβάλλονται ανάλογα με την εποχή, τις καιρικές συνθήκες και την καθημερινή περιποίηση. Η προσεκτική παρατήρηση αυτών των αλλαγών μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την εμφάνιση του make-up, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να αντικαθιστούμε τα προϊόντα μακιγιάζ μας.

Με πληροφορίες από Into The Gloss, Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, JEADV Clinical Practice