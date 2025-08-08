Στην περιοχή του Ωρωπού, κοντά στον οικισμό Κάλαμο, βρίσκεται το Αμφιάρειο, ένα από τα ωραιότερα αρχαία ιερά της Αττικής και μεγαλύτερο στην αρχαία Ελλάδα ιερό του χθόνιου θεού και ήρωα του Άργους Αμφιαράου.

Όπως κάθε καλοκαίρι, η monumenta οργανώνει μία διαφορετική περιήγηση, στην οποία μέλη της μιλούν για την ιστορία του ιερού, μαντείου και θεραπευτηρίου του Αμφιαράου, τις αξίες του μνημείου, για τα έργα προστασίας και ανάδειξης που πραγματοποιήθηκαν, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μνημεία, αλλά και τους τρόπους που οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία τους.

Η monumenta ανέλαβε την πρωτοβουλία των δωρεάν περιηγήσεων στο Αμφιάρειο το 2011, προσπαθώντας να συμβάλλει ώστε το αρχαίο ιερό να βρει τη θέση που του αξίζει στην καθημερινή ζωή των κατοίκων, παραθεριστών και φίλων του Καλάμου και της ευρύτερης περιοχής. Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική.

Η φετινή περιήγηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Αυγούστου, στις 11 π.μ. Η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με ΙΧ. Το σημείο συνάντησης είναι στην είσοδο του χώρου. Η περιήγηση είναι δωρεάν, το εισιτήριο εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο κοστίζει 5 ευρώ (πληροφορίες: 6973308857).