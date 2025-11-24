Το φθινόπωρο σηματοδοτεί την επιστροφή στην καθημερινότητα, όπως και το Bronco επιστρέφει στα Βόρεια, φέρνοντας μαζί του την old school ατμόσφαιρα και το έχει κάνει ήδη στέκι για πολλούς. Χωρίς φανταχτερά concepts και περιττές πόζες, το μαγαζί παραμένει αυθεντικό, με ροκ ψυχή και street χαρακτήρα που το κάνει να ξεχωρίζει.

Από το πρωί, το Bronco προσφέρει χαλαρό brunch και καφέ, ενώ μπορείς να απολαύσεις scrambled eggs, ομελέτες, American breakfast, club sandwich ή καγιανά στα τραπεζάκια μπροστά στον μικρό κήπο. Η ατμόσφαιρα είναι άνετη και φιλική, ιδανική για μια ήρεμη έναρξη της μέρας ή ένα χαλαρό meeting με φίλους.

Οσο πλησιάζει η νύχτα, η ενέργεια αλλάζει και η τεράστια ξύλινη μπάρα παίρνει τα ηνία. Τα signature cocktails και aperitivo εντυπωσιάζουν με φρέσκες γεύσεις και προσεγμένη παρουσίαση. Από τη Clear Margarita και το Porn Star Spritz με βανίλια και passion fruit μέχρι τα all-time classics, όλα σερβίρονται με συνέπεια και φροντίδα.

Ο πρωταγωνιστής της βραδιάς δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από το εξαιρετικό φαγητό που καταφθάνει στο τραπέζι. Sharing platters με λουκάνικα, tacos ή τυριά και αλλαντικά, χορταστικές σαλάτες και signature burgers καλύπτουν τα γούστα όλης της παρέας, ενώ η signature μπύρα βαρέλι Bronco συνοδεύει τέλεια κάθε επιλογή.

Η μουσική και τα DJ sets δίνουν ζωντάνια σε κάθε βραδιά, με συμμετέχοντες όπως ο Γιάννης Λεουνάκης από τον RED FM, ο Δημήτρης Μουτσούλας και άλλοι, ενώ η συνέχεια προβλέπεται εξίσου δυνατή.

Το τεράστιο graffiti του Γιώργου Δημουλά (@simpleG), με προσωπογραφίες θρυλικών ροκ καλλιτεχνών όπως οι Ozzy Osbourne, Keith Richards, Freddie Mercury και Lemmy, ολοκληρώνει την εμπειρία, προσφέροντας ένα αυθεντικό vibe το οποίο κανείς δεν μπορεί να φιλτράρει στο Instagram.

Εξάλλου, το Bronco δεν φτιάχτηκε για να κερδίζει μόνο «likes» σε stories. Από την πρώτη μέρα που άνοιξε το 2009 στην Κηφισιά, ήταν ένα αφοπλιστικά ανεπιτήδευτο μαγαζί με μια ροκ, street ψυχή. Ήταν αληθινό και γι’ αυτό έγινε στέκι.

Από εκείνο το spot στον πεζόδρομο με τα western vibes, τις μπύρες και τα burgers, μέχρι το Κολωνάκι του 2018, το Bronco δεν έχασε ποτέ το χαρακτήρα του: μουσική με ένταση, άνθρωποι με ψυχή, παγωμένες μπύρες και αυθεντικές βραδιές.

Σε κάθε επίσκεψη, το Bronco αποδεικνύει ότι παραμένει πιστό στην αυθεντικότητά του: ωραία ατμόσφαιρα, ροκ μουσική, φούλ προσιτές τιμές, γευστικότατο φαγητού και, πάνω από όλα, εξαιρετικά φιλικό και βοηθητικό προσωπικό.

Στο Bronco, φαγητό, ποτό και διασκέδαση, συνδυάζονται με τέτοιο τρόπο που κάθε έξοδος δεν μπορεί παρά να μείνει αξέχαστη.

Info

Ελευθερίου Βενιζέλου 59, Νεα Ερυθραία 14671

@broncobar

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6254635