Οι πωλήσεις του συγκεκριμένου λαχανικού αυξάνονται την περίοδο πριν τα Χριστούγεννα – τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο – δεδομένου του ότι είθισται μεταξύ άλλων να συνοδεύει τη γαλοπούλα και άλλα γιορτινά εδέσματα.

Το γιατί τα λαχανάκια Βρυξελλών – γιατί περί αυτών ο λόγος – έχουν συνδεθεί για δεκαετίες με πικρή γεύση και πώς, μέσα από επιστημονικές και αγροτικές παρεμβάσεις, αυτή η φήμη αρχίζει να αλλάζει εξετάζει σε άρθρο του το BBC. Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η ανθρώπινη ικανότητα να αντιλαμβάνεται την πικρία σχετίζεται εξελικτικά με την αποφυγή δηλητηριωδών φυτών, γεγονός που εξηγεί γιατί πολλοί άνθρωποι αντιπαθούν τα λαχανάκια. Επιπλέον, ορισμένοι διαθέτουν το γονίδιο TAS2R38, το οποίο τους κάνει πιο ευαίσθητους στην πικρή γεύση.

Παρόλα αυτά, οι πωλήσεις των λαχανικών αυξάνονται τα τελευταία χρόνια και έρευνες δείχνουν ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των ανθρώπων δηλώνουν πλέον ότι τους αρέσουν. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι τα λαχανάκια έχουν «εξελιχθεί» γευστικά. Αγρότες όπως ο Alan Steven στη Σκωτία καλλιεργούν διαφορετικές ποικιλίες και εδώ και 25 χρόνια προσπαθούν να μειώσουν την πικρία μέσω καλλιεργητικών πρακτικών και επιλογής σπόρων. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο παγετός παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς ορισμένα λαχανικά παράγουν φυσικά σάκχαρα για προστασία από το κρύο, γεγονός που βελτιώνει τη γεύση.

Παράλληλα, σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί μέσω της γενετικής βελτίωσης. Η βιολόγος Lauren Chappell εξηγεί ότι οι επιστήμονες ξεκινούν από ποικιλίες με ευρεία γενετική ποικιλότητα και στη συνέχεια επιλέγουν φυτά με επιθυμητά χαρακτηριστικά, όπως καλύτερη γεύση, ανθεκτικότητα σε ασθένειες και υψηλή παραγωγή. Η διαδικασία να δημιουργηθεί νέα ποικιλία μπορεί να διαρκέσει ως 12 χρόνια.

Ωστόσο, η μείωση της πικρίας είναι δύσκολη, επειδή συχνά συνδέεται με φυσική άμυνα του φυτού απέναντι σε έντομα και ασθένειες. Οι επιστήμονες πρέπει να ισορροπήσουν ανάμεσα στη γεύση και την ανθεκτικότητα. Νέες τεχνολογίες, όπως η γονιδιακή επεξεργασία, ανοίγουν νέους δρόμους για τη βελτίωση των καλλιεργειών, επιτρέποντας πιο στοχευμένες αλλαγές στο DNA.

Τελικά, το άρθρο καταλήγει ότι η κακή φήμη των λαχανικών Βρυξελλών οφείλεται εν μέρει σε παλιές εμπειρίες και λανθασμένους τρόπους μαγειρέματος. Παρότι έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις, πολλοί άνθρωποι δεν τους δίνουν δεύτερη ευκαιρία, αγνοώντας ότι η γεύση τους έχει πλέον αλλάξει.

Σύμφωνα τώρα με άρθρο του healh.com: Ποια είναι η πιο υγιεινή εκδοχή μαγειρέματος των λαχανικών – Λαχανικά στον ατμό ή βραστά;

Μέθοδοι όπως το βράσιμο, παρόλο που λανσάρονται ως «υγιεινοί» προκαλούν απώλεια των υδατοδιαλυτών θρεπτικών συστατικών. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να τα βάψουμε μαύρα! Υπάρχει και η προετοιμασία των λαχανικών μας στον ατμό, που συμβάλλει στη διατήρηση των θρεπτικών συστατικών. Δηλαδή ατμός vs βράσιμο 1-0;

Το μαγείρεμα στον ατμό ως μέθοδος αξιοποιεί τον ζεστό ατμό, ο οποίος διαχέεται όταν βάλουμε νερό να βράζει. Να πώς λειτουργεί: Καθώς βράζουμε το νερό, αυτό εξατμίζεται και μετουσιώνεται σε ατμό. Στη συνέχεια, ο ατμός αυτός «ταξιδεύει» πάνω από το φαγητό – εν προκειμένω τα λαχανικά μας- μεταφέροντας θερμότητα και μαγειρεύοντας ομοιόμορφα τα ωμά υλικά.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να μαγειρέψουμε φαγητό στον ατμό. Αλλά η χρήση ειδικών μεταλλικών καλαθιών ατμού, που συγκρατούν το φαγητό πάνω από το βραστό νερό, είναι η πιο δημοφιλής πρακτική μεθόδους.

Και δηλαδή σε τι διαφέρει ο ατμός από το βράσιμο;

Είναι πολύ απλό: Το μαγείρεμα στον ατμό δεν περιλαμβάνει τη βύθιση των τροφίμων στο νερό. Και για αυτό, κατά τη διαδικασία της προετοιμασίας, χάνονται από τα λαχανικά μας πολύ λιγότερα θρεπτικά συστατικά. Μελέτες δείχνουν μάλιστα, ότι τα λαχανικά που μαγειρεύονται στον ατμό έχουν υψηλότερα επίπεδα ορισμένων βιταμινών και φυτικών ενώσεων, συμπεριλαμβανομένης της βιταμίνης C, της βήτα-καροτίνης και των φλαβονοειδών.

Αντίθετα, το βράσιμο των λαχανικών συνδέεται με μεγαλύτερες απώλειες θρεπτικών συστατικών, όπως η βιταμίνη C. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι βυθίζουμε ολόκληρα τα λαχανικά στο νερό, «ξεπλένοντας» άθελά μας φυτοχημικά όπως η βιταμίνη C και η βήτα-καροτίνη. Συν τοις άλλοις οι υψηλές θερμοκρασίες βρασμού είναι επίσης επιζήμιες για το θρεπτικό περιεχόμενο των λαχανικών.

Σε ό,τι αφορά τη γεύση και την υφή, τα βραστά λαχανικά είναι γενικά πιο μαλακά και ίσως πιο «άνοστα» από τα λαχανικά στον ατμό, τα οποία διατηρούν την τραγανότητα και τη σπιρτόζικη γεύση. Ωστόσο, το πώς προτιμάμε τα λαχανικά μας εξαρτάται από την προσωπική μας επιλογή.

Με πληροφορίες από: BBC , health.com

