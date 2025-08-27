Βρετανοί επιστήμονες σχεδίασαν έναν νέο τρόπο να εντοπίζουν την κακοήθη πορεία του καρκίνου του μαστού μέσα στον οργανισμό χρησιμοποιώντας διαμάντια. Οι ερευνητές δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στην επιθεώρηση Physical Review Applied.

Όταν ο καρκίνος εξαπλώνεται, ο πρώτος του σταθμός είναι συχνά οι κοντινοί λεμφαδένες. Οι γιατροί συνήθως χρησιμοποιούν ραδιενεργούς ιχνηθέτες ή φθορίζουσες χρωστικές για να κάνουν τα καρκινικά κύτταρα ορατά και να εντοπίσουν σε ποιο βαθμό η νόσος έχει μετασταθεί.

Ωστόσο, αυτές οι μέθοδοι έχουν ορισμένα μειονεκτήματα: κάποιοι ασθενείς είναι αλλεργικοί στις χρωστικές, ενώ ορισμένα νοσοκομεία δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις ειδικές προφυλάξεις που απαιτούνται για τον χειρισμό τέτοιου είδους ραδιενεργών υλικών.

Τώρα, οι ερευνητές ανέπτυξαν έναν νέο τύπο αισθητήρα που, όπως λένε, «προσφέρει μια μη τοξική και μη ραδιενεργή εναλλακτική λύση».

Με ποιο τρόπο το διαμάντι μπορεί να εντοπίσει τα καρκινικά κύτταρα

Κατά τη διάρκεια ή πριν από τη χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του μαστού, οι γιατροί θα μπορούν να εγχέουν ένα μαγνητικό ιχνηθετικό υγρό στον όγκο μιας ασθενούς. Στη συνέχεια, το συγκεριμένο υγρό ταξιδεύει προς τους λεμφαδένες, μαζί με τα μεταστατικά καρκινικά κύτταρα. Για να εντοπίσουν το υγρό και να προσδιορίσουν ποιοι λεμφαδένες πρέπει να αφαιρεθούν χειρουργικά, οι γιατροί πρέπει να βασιστούν «σε έναν αισθητήρα μαγνητικού πεδίου με μια μικροσκοπική διαμαντένια άκρη», εξηγούν οι ερευνητές. Τα διαμάντια διαθέτουν «κέντρα αζώτου-κενών», ή αλλιώς «κέντρα χρώματος», τα οποία μπορούν να ανιχνεύουν μαγνητικά πεδία.

Αυτά τα κέντρα χρώματος «επιτρέπουν στο διαμάντι να ανιχνεύει πολύ μικρές αλλαγές στο μαγνητικό πεδίο και του χαρίζουν ένα υπέροχο ροζ χρώμα», δηλώνει οΓκάβιν Μόρλεϊ, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης και καθηγητής φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Warwick.

Η ομάδα του Μόρλεϊ κατάφερε να μειώσει την άκρη του αισθητήρα μόλις στα 10 χιλιοστά, γεγονός που –όπως υποστηρίζουν– τον καθιστά τον πρώτο διαμαντένιο αισθητήρα ικανό να εντοπίζει μαγνητικό ιχνηθετικό υγρό, παραμένοντας παράλληλα αρκετά μικρός για να χρησιμοποιηθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο δρ Στιούαρτ Ρόμπερτσον, χειρουργός καρκίνου του μαστού στην Βρετανία, εξηγεί ότι οι μαγνητικοί αισθητήρες χρησιμοποιούνται πλέον τακτικά για να εντοπιστεί εάν ο καρκίνος του μαστού έχει εξαπλωθεί.

Η νέα αυτή προσέγγιση, προσθέτει, θα μπορούσε να βοηθήσει «στην περαιτέρω βελτιστοποίηση της μαγνητικής τεχνολογίας».

Με πληροφορίες από euronews.com