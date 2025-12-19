Η κατάθλιψη και η άνοια έχουν συνδεθεί στο παρελθόν, γεγονός που δικιολογεί γιατί διεξήχθηκε νέα έρευνα με επικεφαλής ομάδα από το University College του Λονδίνου (UCL). Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας εντοπίστηκαν έξι συγκεκριμένα συμπτώματα που μπορεί να λειτουργήσουν ως προειδοποιητικά σημάδια της άνοιας.

Η νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Lancet Psychiatry στρέφει την προσοχή μας στα συμπτώματα της κατάθλιψης στη μέση ηλικία. Και το γεγονός ότι θα μπορούσαν να υποδεικνύουν την πιθανότητα άνοιας αργότερα στη ζωή, ίσως να επιτρέψει την εφαρμογή προληπτικών μέτρων και θεραπειών. Η σημασία της έρευνας αυτής είναι ότι αυτή η προσέγγιση σε επίπεδο συμπτωμάτων δίνει μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα για το ποιοι μπορεί να είναι πιο ευάλωτοι δεκαετίες πριν από την ανάπτυξη της άνοιας.

Σύμφωνα με άρθρο του Science Alert, ο επιδημιολογικός ψυχολόγος Φίλιπ Φρανκ, ξεκαθαρίζει: «Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι ο κίνδυνος άνοιας συνδέεται με μια ορισμένα καταθλιπτικά συμπτώματα κι όχι με την κατάθλιψη στο σύνολό της».

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία για 5.811 άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο.Το 10,1% των συμμετεχόντων εμφάνισε άνοια – και όσοι ανέφεραν πέντε ή περισσότερα συμπτώματα κατάθλιψης στη μέση ηλικία βρέθηκε ότι είχαν 27% υψηλότερο κίνδυνο.

Ωστόσο, αυτή η αύξηση του κινδύνου οφειλόταν σε έξι συγκεκριμένα συμπτώματα κατάθλιψης από τα 30 που αξιολογήθηκαν συνολικά. Τα έξι αυτά συμπτώματα ήταν η απώλεια αυτοπεποίθησης, η δυσκολία αντιμετώπισης προβλημάτων, η έλλειψη στοργής για τους άλλους, η συνεχής νευρικότητα, η δυσκολία συγκέντρωσης και η μη ικανοποίηση από τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων.

Η απώλεια της αυτοπεποίθησης και η αδυναμία αντιμετώπισης των προβλημάτων ήταν ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς καθεμία από αυτές αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας κατά περίπου 50 τοις εκατό. Ορισμένα συμπτώματα, όπως τα προβλήματα ύπνου και ο αυτοκτονικός ιδεασμός, δεν παρουσίασαν μακροπρόθεσμη συσχέτιση με τη διάγνωση της άνοιας.

Αν και η δομή της μελέτης δεν δείχνει άμεση σχέση αιτίας και αποτελέσματος, υποδηλώνει ότι ορισμένα στοιχεία της κατάθλιψης συνδέονται με υψηλότερες πιθανότητες εμφάνισης άνοιας – γεγονός που μπορεί με τη σειρά του να «ενημερώσει» την έρευνα σχετικά με το γιατί η άνοια κυριεύει ορισμένους εγκεφάλους αλλά όχι άλλους.

Οι ερευνητές, ωστόσο, ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι τα αποτελέσματα αυτά ισχύουν καθολικά.

«Η κατάθλιψη δεν έχει μια ενιαία μορφή – τα συμπτώματα ποικίλλουν ευρέως και συχνά επικαλύπτονται με το άγχος», λέει ο επιδημιολόγος Μίκα Κιβιμάκι. «Διαπιστώσαμε ότι αυτά τα διαφοροποιημένα μοτίβα μπορούν να αποκαλύψουν ποιος διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξει νευρολογικές διαταραχές». Και κατέληξε: «Αυτό μας φέρνει πιο κοντά σε πιο εξατομικευμένες και αποτελεσματικές θεραπείες ψυχικής υγείας».

Οπως αναφέρει ο Independent, σχολιάζοντας την έρευνα, ο δρ Ρίτσρντ Οακλεϊ, αναπληρωτής διευθυντής έρευνας και καινοτομίας στην Αlzheimer Society, δήλωσε: «Η σύνδεση μεταξύ άνοιας και κατάθλιψης είναι περίπλοκη. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε αυτή τη νέα παρατηρητική μελέτη να αρχίζει να αποκαλύπτει πώς η άνοια και η κατάθλιψη συνδέονται μεταξύ τους».

Με πληροφορίες από: Science Alert , Independent

