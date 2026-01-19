Στην κουζίνα, όπου χρησιμοποιούμε καθημερινά πολλές ηλεκτρικές συσκευές ταυτόχρονα, τα πολύπριζα συχνά μοιάζουν με την πιο πρακτική λύση. Όμως αυτή η ευκολία μπορεί να κρύβει σοβαρούς κινδύνους.

Πολλές συσκευές έχουν υψηλές απαιτήσεις σε ρεύμα και δεν είναι σχεδιασμένες για χρήση μέσω πολύπριζου ή μπαλαντέζας.

Η λανθασμένη σύνδεση συσκευών μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, βραχυκυκλώματα και ακόμη και πυρκαγιές. Γι’ αυτό εξετάζουμε ποιες συσκευές δεν πρέπει ποτέ να συνδέουμε σε πολύπριζο και τι πρέπει να προσέχουμε για μεγαλύτερη ασφάλεια στο σπίτι.

Τα πολύπριζα είναι σχεδιασμένα για συσκευές χαμηλής κατανάλωσης όπως φορτιστές, laptops ή μικρές ηλεκτρονικές συσκευές και όχι για εξοπλισμό που απαιτεί υψηλή ισχύ.



Πότε αποφεύγουμε το πολύπριζο στην κουζίνα

Ψυγεία και καταψύκτες

Σε άρθρο του eatingwell.com αναφέρεται ότι οι συσκευές ψύξης καταναλώνουν συνεχώς ρεύμα και λειτουργούν με κύκλους ενεργοποίησης–απενεργοποίησης, προκαλώντας απότομες αυξήσεις φορτίου. Σύμφωνα με τον ηλεκτρολόγο Μπεν Κόλο, τα πολύπριζα δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτές τις μεταβολές με ασφάλεια.

Τα ψυγεία πρέπει πάντα να συνδέονται απευθείας σε πρίζα τοίχου.



Φούρνοι μικροκυμάτων

Οι φούρνοι μικροκυμάτων απαιτούν μεγάλη στιγμιαία ισχύ και μπορούν εύκολα να προκαλέσουν υπερφόρτωση ή πτώση ασφάλειας όταν συνδεθούν σε πολύπριζο. Η άμεση σύνδεση σε πρίζα είναι απαραίτητη.



Μπλέντερ

Παρότι μικρά σε μέγεθος, τα μπλέντερ διαθέτουν μοτέρ υψηλής κατανάλωσης, που κατά την εκκίνηση μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 15 Ampere. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του πολύπριζου, αλλοίωση των καλωδίων και μελλοντικό σπινθήρα.



Ηλεκτρικοί βραστήρες

Οι ηλεκτρικοί βραστήρες τραβούν πλήρη ισχύ άμεσα και συνεχόμενα, συνήθως πάνω από 2.000 Watt. Αυτή η ένταση καταπονεί τα εσωτερικά εξαρτήματα ενός πολύπριζου, αυξάνοντας τον κίνδυνο αστοχίας.



Καφετιέρες

Οι περισσότερες καφετιέρες καταναλώνουν περίπου 500–1.200 Watt. Θεωρητικά, ένα πολύπριζο μπορεί να το αντέξει μόνο αν δεν είναι συνδεδεμένη καμία άλλη συσκευή. Στην πράξη, όμως, είναι εύκολο να ξεπεραστεί το όριο χωρίς να το αντιληφθούμε.



Φριτέζα αέρως (Air fryer)

Παρά το μικρό τους μέγεθος, πολλά air fryer φτάνουν ή ξεπερνούν τα 2.000 Watt, κάτι που μπορεί από μόνο του να υπερβεί τη δυνατότητα ενός απλού πολύπριζου.

Το West Virginia University αναφέρει οτι μια κοινή αλλά επικίνδυνη πρακτική είναι να ενώνουμε πολλά πολύπριζα ή μπαλαντέζες μαζί (το λεγόμενο daisy chaining). Αυτό αυξάνει δραματικά την πιθανότητα υπερθέρμανσης, ηλεκτρικών βραχυκυκλωμάτων και πυρκαγιών, αφού πολλαπλασιάζονται οι συνδέσεις και τα φορτία που περνούν από το ίδιο κύκλωμα.

Ακόμα και πολύπριζα με προστασία υπέρτασης μπορούν να αποτύχουν αν υπερφορτωθούν με αυτόν τον τρόπο.

Στην Ελλάδα, οι οικιακές πρίζες είναι συνήθως τύπου σούκο (Schuko) (τύπος F) και έχουν αντοχή 16 Ampere και 250 Volt αυτό σημαίνει ότι μπορούν να τροφοδοτήσουν φορτίο μέχρι περίπου 3 500 Watt υπό ιδανικές συνθήκες. Αυτά τα στοιχεία αντιστοιχούν σε πρίζες που χρησιμοποιούνται για γενική οικιακή χρήση και όχι για επαγγελματικά ή ειδικά κυκλώματα.

Τα περισσότερα πολύπριζα δεν αντέχουν συνεχόμενα τόσο υψηλό φορτίο,

σε παλαιές εγκαταστάσεις τα καλώδια μπορεί να μην υποστηρίζουν τέτοιες καταναλώσεις,

η ταυτόχρονη χρήση συσκευών αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο υπερθέρμανσης.

Αυτό επιβεβαιώνει ότι όταν λέμε ότι μια κουζίνα ή ένα σπίτι έχει πρίζες 16 A, στην πράξη αυτές είναι σχεδιασμένες για κανονική οικιακή κατανάλωση και όχι για συνεχή και ακραία φορτία που απαιτούν οι μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές.

Τέλος σε άρθρο του livingetc.com αναφέρεται πώς για μέγιστη ασφάλεια οι ηλεκτρολόγοι και ειδικοί ασφαλείας συχνά συμβουλεύουν ότι οι συσκευές υψηλής κατανάλωσης πρέπει να συνδέονται απευθείας σε πρίζες τοίχου και όταν χρειάζεται να έχουν αφιερωμένο κύκλωμα ή περισσότερες πρίζες εγκατεστημένες από ηλεκτρολόγο.

Αυτό εξασφαλίζει σταθερή παροχή ρεύματος, αποφεύγει φορτία που υπερβαίνουν τα όρια του πολύπριζου και μειώνει τους κινδύνους αστοχίας.

Με πληροφορίες από eatingwell.com , West Virginia University, livingetc.com και alibaba.com

