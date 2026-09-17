Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα παγάκια από την παγομηχανή ενδέχεται να αποκτήσουν δυσάρεστες οσμές αν παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην κατάψυξη απορροφώντας μυρωδιές από γειτονικά τρόφιμα.

Η μεταλλική γεύση στον πάγο συχνά οφείλεται σε συσσώρευση μετάλλων ή σε παλαιωμένο φίλτρο νερού που χρειάζεται άμεση αντικατάσταση.

Η παρουσία οσμής μούχλας μπορεί να υποδηλώνει μικροβιακή ανάπτυξη στο εσωτερικό της συσκευής, καθιστώντας απαραίτητο τον σχολαστικό καθαρισμό όλων των επιφανειών.

Για την αποκατάσταση της ποιότητας του πάγου προτείνεται η απόρριψη των παλαιών παγοκύβων, ο καθαρισμός του κάδου και η τακτική συντήρηση του εξοπλισμού.

Αν τα προβλήματα επιμένουν παρά τις ενέργειες συντήρησης, κρίνεται αναγκαία η επίσκεψη τεχνικού για τον έλεγχο της γραμμής νερού και του μηχανισμού της συσκευής.

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Είτε έχουμε ψυγείο με παγομηχανή είτε όχι, τα έτοιμα παγάκια είναι ένα μικρό «θαύμα» της καθημερινότητας που ενθουσιάζει ιδιαίτερα τους λάτρεις των παγωμένων ροφημάτων. Τι καλύτερο από το να βάζουμε απλώς το ποτήρι μας στην παγομηχανή και, με το πάτημα ενός κουμπιού, να πέφτουν μπροστά μας έτοιμα παγάκια, χωρίς να χρειάζεται να μπλέκουμε με τις παγοθήκες στην κατάψυξη, να παγώνουν τα χέρια μας και να τις χτυπάμε ξανά και ξανά μέχρι να βγουν;

Όσο πρακτική και απολαυστική κι αν είναι, όμως, η παγομηχανή, πιθανότατα έχουμε παρατηρήσει ότι κάποιες φορές ο πάγος που βγάζει έχει μια περίεργη, μπαγιάτικη, μεταλλική ή ακόμη και δυσάρεστη μυρωδιά, ικανή να χαλάσει ακόμη και το αγαπημένο μας ποτό.

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Και κάπου εδώ γεννιέται η απορία: γιατί συμβαίνει αυτό; Αφού ο πάγος υποτίθεται ότι είναι το πιο «ουδέτερο» συστατικό του ροφήματός μας, πώς καταφέρνει τελικά να αποκτά τόσο περίεργη γεύση ή μυρωδιά; Ευτυχώς, τις περισσότερες φορές υπάρχει μια απλή εξήγηση και μια ακόμη πιο απλή λύση.

Ο παλιός πάγος μπορεί να απορροφήσει μυρωδιές

Σύμφωνα με το Real Simple μία από τις πιο συνηθισμένες αιτίες είναι απλώς ότι ο πάγος έχει μείνει για πολύ καιρό στην κατάψυξη. Τα παγάκια μπορούν να απορροφήσουν τις μυρωδιές από τρόφιμα που δεν είναι καλά κλεισμένα, από χυμένα υγρά ή από τρόφιμα που έχουν αρχίσει να αλλοιώνονται. Έτσι, ακόμη κι αν ο πάγος φαίνεται κανονικός, μπορεί να έχει αποκτήσει δυσάρεστη γεύση.

Εάν ο πάγος έχει αρχίσει να μυρίζει περίεργα, το πρώτο βήμα είναι να πετάξουμε τα παλιά παγάκια και να καθαρίσουμε καλά τον κάδο τους. Παράλληλα, αξίζει να ελέγξουμε την κατάψυξη για τρόφιμα που έχουν χυθεί, αλλοιωθεί ή δεν είναι σωστά συσκευασμένα.

Όταν ο πάγος έχει μεταλλική ή «χημική» γεύση

Αν η γεύση είναι περισσότερο μεταλλική, η αιτία μπορεί να βρίσκεται στο νερό που χρησιμοποιεί η παγομηχανή, στο φίλτρο ή στη συσσώρευση μετάλλων και άλλων ουσιών στο σύστημα. Ένα παλιό φίλτρο, για παράδειγμα, μπορεί να επηρεάζει τη γεύση και τη μυρωδιά του νερού.

Ένα παλιό ή βουλωμένο φίλτρο μπορεί να επηρεάσει τόσο τη γεύση του νερού όσο και του πάγου. Ταυτόχρονα, τα μέταλλα που υπάρχουν φυσικά στο νερό, ιδιαίτερα σε περιοχές με σκληρό νερό, μπορούν επίσης να επηρεάσουν τη γεύση και την οσμή των παγοκύβων.

Οι κατασκευαστές συνιστούν συνήθως αντικατάσταση του φίλτρου περίπου κάθε έξι μήνες, αν και το ακριβές διάστημα εξαρτάται από το μοντέλο και την ποιότητα του νερού. Ένα φίλτρο που έχει ξεπεράσει τη διάρκεια ζωής του μπορεί να επηρεάσει και την απόδοση της παγομηχανής.

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Και αν ο πάγος μυρίζει σαν μούχλα;

Εδώ χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Η δυσάρεστη, «μουχλιασμένη» γεύση μπορεί να σχετίζεται με μικροβιακή ανάπτυξη στο εσωτερικό της παγομηχανής ή στη γραμμή του νερού, ιδιαίτερα όταν ο εξοπλισμός δεν καθαρίζεται επαρκώς.

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Hospital Infection εξέτασε 36 παγομηχανές σε νοσοκομείο και εντόπισε διάφορους μικροοργανισμούς στο νερό, στον πάγο και στα βιοφίλμ των συσκευών. Πρόκειται για νοσοκομειακό περιβάλλον και όχι για απόδειξη ότι ο πάγος του σπιτιού μας είναι επικίνδυνος, δείχνει όμως γιατί ο τακτικός καθαρισμός και η σωστή συντήρηση των παγομηχανών έχουν σημασία.

Τι μπορούμε να κάνουμε

Αν ο πάγος έχει αποκτήσει άσχημη γεύση, μπορούμε αρχικά να πετάξουμε όλο τον παλιό πάγο και να καθαρίσουμε τον κάδο, ενώ παράλληλα να ελέγξουμε και το εσωτερικό της κατάψυξης για τρόφιμα ή διαρροές που δημιουργούν μυρωδιές. Το USDA συνιστά, όταν υπάρχουν επίμονες οσμές, σχολαστικό καθαρισμό των επιφανειών, των ραφιών και των σημείων όπου μπορεί να έχουν μείνει υπολείμματα.

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Αν το πρόβλημα φαίνεται να σχετίζεται με το νερό, ελέγχουμε το φίλτρο και το αντικαθιστούμε σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευής, ενώ μετά από καθαρισμό ή αλλαγή φίλτρου μπορούμε να απορρίψουμε τις πρώτες παρτίδες πάγου. Το CDC υπογραμμίζει ότι η σωστή συντήρηση των φίλτρων είναι σημαντική ώστε να συνεχίζουν να λειτουργούν σωστά και να μην ευνοείται η ανάπτυξη μικροοργανισμών.

Τέλος και όπως σημειώνει το Real Simple αν η περίεργη γεύση ή μυρωδιά επιμένει παρότι καθαρίσαμε την κατάψυξη, τον κάδο και ελέγξαμε το φίλτρο, ή αν παράλληλα η παγομηχανή παράγει πολύ λιγότερο πάγο ή παγάκια με ασυνήθιστο σχήμα, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στη γραμμή νερού ή στον μηχανισμό της συσκευής. Σε αυτή την περίπτωση, καλό είναι να ζητήσουμε έλεγχο από τεχνικό.

Με πληροφορίες από Real Simple,Journal of Hospital Infection, USDA, CDC

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