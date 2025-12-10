Μαγειρεύουμε αρμένικη σούπα με ρεβύθια και κρέας ή αλλιώς πουτούκ για το πιάτο ημέρας.

Θα προσθέσουμε ξερά κρεμμύδια, πελτέ ντομάτας, δαμάσκηνα, κόλιανδρο και άνηθο ψιλοκομμένο, δυόσμο και βασιλικό ξερό.

Καλή όρεξη.

Μερίδες: 4-6

Προετοιμασία: 30′

Μαγείρεμα: 1 ώρα και 45′

Αναμονή: 8 ώρες

Υλικά

500 γρ. μοσχάρι από ελιά, σε κυβάκια 3 εκ.

200 γρ. ρεβύθια, μουλιασμένα σε νερό αποβραδίς

3 μέτρια ξερά κρεμμύδια, καθαρισμένα, το ένα ολόκληρο και τα υπόλοιπα δύο ψιλοκομμένα

3-4 μεγαλούτσικες πατάτες, κομμένες σε κυβάκια

2 κ.σ. ντοματοπελτέ

4-5 ξερά δαμάσκηνα, απύρηνα περίπου

2 λίτρα σπιτικός ζωμός κρέατος ή νερό

½ μάτσο κόλιανδρο, ψιλοκομμένο

½ μάτσο άνηθος, ψιλοκομμένος

1 κ.γ. ξερό δυόσμο

1 κ.γ. ξερό βασιλικό

αλάτι, φρεσκοτριμμένο μαύρο και κόκκινο πιπέρι

Εκτέλεση

Στραγγίζουμε τα ρεβύθια και τα βάζουμε σε μια κατσαρόλα μαζί με το κρέας και το 1 ολόκληρο κρεμμύδι. Τα καλύπτουμε με ζωμό ή νερό και βράζουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου μία ώρα ή μέχρι να μαλακώσουν τα ρεβύθια. Ξαφρίζουμε για όσο χρειαστεί.

Ρίχνουμε τις πατάτες, τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια, τον πελτέ, τον ξερό δυόσμο, τον βασιλικό, μαύρο και κόκκινο πιπέρι και συνεχίζουμε το βράσιμο για επιπλέον 30′-40′, μέχρι οι πατάτες να έχουν μαγειρευτεί πλήρως και το κρέας να είναι πολύ μαλακό.

Προσθέτουμε τα ξερά δαμάσκηνα και το αλάτι και μαγειρεύουμε για άλλα 5′.

Σερβίρουμε σε πήλινα δοχεία ή σε βαθιά μπολ και πασπαλίζουμε με τον φρέσκο κόλιανδρο και τον άνηθο.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #238» σε συνταγή Καρέν Μελιξετιάν (Χόβολη).