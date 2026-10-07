Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνταγή προτείνει την προετοιμασία φιλέτων σολομού με μπρόκολο, χρησιμοποιώντας γλάσο από σάλτσα σόγιας, μουστάρδα, μέλι, τζίντζερ και χυμό λεμονιού.

Τα υλικά ψήνονται στον φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου δέκα λεπτά, αφού πρώτα προετοιμαστεί κατάλληλα το μπρόκολο.

Το τελικό πιάτο γαρνίρεται με καβουρδισμένο σουσάμι και φρέσκο κρεμμυδάκι, ενώ προτείνεται η συνοδεία του με μια μερίδα απλό πιλάφι.

Η διαδικασία παρασκευής απαιτεί δέκα λεπτά προετοιμασίας, είκοσι λεπτά ψησίματος και τριάντα λεπτά αναμονής για δύο μερίδες συνολικά.

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Μαγειρεύουμε φιλέτο σολομού με μπρόκολο και γλάσο από σάλτσα σόγιας και μουστάρδα για το πιάτο ημέρας.

Θα προσθέσουμε φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο, σουσάμι καβουρδισμένο, μέλι και φρέσκο τζίντζερ τριμμένο. Συνοδεύουμε με απλό πιλάφι.

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Καλή όρεξη.

Μερίδες: 2

Προετοιμασία: 10′

Ψήσιμο: 20′

Αναμονή: 30′

Υλικά

2 φιλέτα σολομού, βάρους 180-200 γρ. το καθένα

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1 μέτριο μπρόκολο γύρω στα 400 γρ.

1 φρέσκο κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο

1 κ.σ. σουσάμι καβουρδισμένο

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1 κ.γ. μαύρο σουσάμι

2 κ.σ. ελαιόλαδο

λίγο αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

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για το γλάσο σόγιας

2 κ.σ. σάλτσα σόγιας

1 κ.σ. μουστάρδα

½ κ.σ. μέλι

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1 κ.γ. φρέσκο τζίντζερ, τριμμένο (προαιρετικά)

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1 κ.σ. χυμό λεμονιού

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Ξεκινάμε προθερμαίνοντας τον φούρνο στους 200°C.

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Αλατίζουμε ελαφρά τα φιλέτα σολομού και τα βάζουμε σε ένα πιάτο, μέσα στο ψυγείο, για 20′-30′.

Στο μεταξύ, χωρίζουμε το μπρόκολο σε μικρά μπουκετάκια. Το κοτσάνι το καθαρίζουμε γύρω γύρω με το εργαλείο που ξεφλουδίζουμε λαχανικά και το κόβουμε σε λεπτές φέτες.

Βάζουμε κοτσάνι και μπουκετάκια σε ένα μπολ, ρίχνουμε αλατοπίπερο και το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε καλά.

Στρώνουμε με λαδόκολλα ένα μέτριο ταψί, απλώνουμε εκεί το μπρόκολο και το ψήνουμε για 10′.

Σκουπίζουμε καλά τα φιλέτα σολομού με χαρτί κουζίνας.

Βγάζουμε το ταψί από τον φούρνο, σπρώχνουμε με ένα κουτάλι τα κομμάτια μπρόκολου στις άκρες του ταψιού και στο κέντρο τακτοποιούμε τα φιλέτα, το ένα δίπλα στο άλλο.

Σε ένα μπολάκι ανακατεύουμε με πιρούνι όλα τα υλικά για το γλάσο και περιχύνουμε τα υλικά του ταψιού.

Ξαναβάζουμε το ταψί στον φούρνο και ψήνουμε για 8′-10′ (ανάλογα με το πόσο χοντρά είναι τα φιλέτα), μέχρι να ροδίσει και να γυαλίσει η επιφάνειά τους, αλλά να παραμείνουν ζουμερά στο εσωτερικό.

Μοιράζουμε σε δύο πιάτα τα φιλέτα και το μπρόκολο και περιχύνουμε με το νόστιμο ζουμί του ταψιού. Πασπαλίζουμε τα δύο σουσάμια και το φρέσκο κρεμμυδάκι και σερβίρουμε. Ιδανικά, συνοδεύουμε με ένα απλό πιλάφι.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #249» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.