Μαγειρεύουμε κρεατόσουπα με κοφτό μακαρονάκι για το πιάτο ημέρας.

Θα χρησιμοποιήσουμε μοσχάρι από ποντίκι με κόκαλο, σε μεγάλα κομμάτια και θα προσθέσουμε ολόκληρα κλωνάρια σέλερι, με τα φύλλα τους, πράσο, κομμένο σε λεπτές ροδέλες και συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας.

Σερβίρουμε με μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ψιλοκομμένο δυόσμο.

Καλή όρεξη.

Μερίδες: 6

Προετοιμασία: 15′

Μαγείρεμα: 1 ώρα και 45′

Υλικά

2.500 γρ. μοσχάρι από ποντίκι με κόκαλο, σε μεγάλα κομμάτια

2 ολόκληρα κλωνάρια σέλερι, με τα φύλλα τους

1 δαφνόφυλλο

1 πράσο, κομμένο σε λεπτές ροδέλες

200 γρ. συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας

2 κ.σ. ελαιόλαδο

100 γρ. κοφτό μακαρονάκι

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

για το σερβίρισμα

ψιλοκομμένος δυόσμος

Εκτέλεση

Αρχικά βάζουµε σε µεγάλη κατσαρόλα το μοσχάρι και τόσο νερό ώστε να το υπερκαλύπτει κατά 4-5 εκ. και ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά. Μόλις το υγρό αρχίσει να κοχλάζει, χαµηλώνουµε τη φωτιά και σιγοβράζουµε, ξαφρίζοντας, για περίπου 30′.

Προσθέτουμε το σέλερι και τη δάφνη και σιγοβράζουμε για άλλα 40′-50′.

Βγάζουµε το μοσχάρι µαζί µε το σέλερι και τη δάφνη, με τρυπητή κουτάλα, και τα βάζουµε σε ένα σκεύος. Τη δάφνη την πετάμε. Τα σκεπάζουµε µε µεµβράνη για να µην ξεραθούν.

Προσθέτουµε στον ζωμό το πράσο, την ντομάτα, το λάδι και αλατοπίπερο. Βράζουμε σε δυνατή φωτιά για 10′, μέχρι να μισογίνει το πράσο. Ρίχνουμε το κοφτό μακαρονάκι και αφήνουµε τη σούπα να βράσει για περίπου 15′ ή µέχρι να µαλακώσει το ζυμαρικό.

Ξεψαχνίζουμε το μοσχάρι και κόβουμε το σέλερι σε µικρά κομμάτια. Τα προσθέτουµε στην κατσαρόλα και ανακατεύουµε για 1′, να ζεσταθούν ξανά.

Σερβίρουµε µε µπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ψιλοκομμένο δυόσμο.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #239» σε συνταγή Χριστόφορου Πέσκια.