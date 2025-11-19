Μαγειρεύουμε ριγκατόνι με σέσκλουλα χοντροκομμένα και μπλέ τυρί θρυμματισμένο για το πιάτο ημέρας.

Θα προσθέσουμε σκόρδο, θυμάρι ξερό, βούτυρο αγελάδος και χοντροτριμμένη παρμεζάνα.

Καλή όρεξη.

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 20′

Μαγείρεμα: 15′

Υλικά

500 γρ. ριγκατόνι

2 σκελίδες σκόρδο, σε φετάκια

1 κιλό σέσκουλα, χοντροκομμένα

200 γρ. ροκφόρ (ή άλλο μπλε τυρί), θρυμματισμένο

½ κουτ. σούπας θυμάρι ξερό, τριμμένο

100 γρ. παρμεζάνα, χοντροτριμμένη

1 κ.σ. βούτυρο αγελάδας

2 κ.σ. ελαιόλαδο

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Αρχικά βράζουμε τα ζυμαρικά, σε μια βαθιά κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό που κοχλάζει, 2′ λιγότερο από τον χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία. Στη συνέχεια, τα στραγγίζουμε και κρατάμε 200 ml από το νερό όπου τα βράσαμε.

Στην ίδια κατσαρόλα (άδεια πλέον), ζεσταίνουμε το λάδι σε μέτρια φωτιά. Σοτάρουμε το σκόρδο με τα σέσκουλα για 3′-4′, μέχρι να μαλακώσουν και να εξατμιστούν τα υγρά τους. Ρίχνουμε το βούτυρο, το ροκφόρ, τα ζυμαρικά και το νερό που κρατήσαμε στην άκρη και ανακατεύουμε απαλά, να λιώσει το βούτυρο και να ανακατευτούν τα υλικά.

Αποσύρουμε από τη φωτιά.

Σκορπίζουμε το θυμάρι, την παρμεζάνα και φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ανακατεύουμε απαλά και σερβίρουμε τα ριγκατόνι με σέσκουλα και μπλε τυρί.

Tip

Αλάτι δεν βάζουμε, διότι το ροκφόρ είναι αλμυρό.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #238» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.