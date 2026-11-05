Ομως, ακόμη και το πλυντήριο δεν μπορεί να εξασφαλίσει το επιθυμητό αποτέλεσμα εάν δεν το χρησιμοποιούμε σωστά.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το πλυντήριο πιάτων υπερέχει στη μείωση των μικροοργανισμών λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών νερού και της μεγαλύτερης διάρκειας του κύκλου πλύσης.

Το πλύσιμο στο χέρι παραμένει αποτελεσματικό εφόσον ακολουθούνται ορθές πρακτικές, όπως η χρήση καθαρού νερού και η αποφυγή κοινής πετσέτας για το στέγνωμα.

Η σωστή χρήση του πλυντηρίου πιάτων απαιτεί αποφυγή υπερφόρτωσης, τακτικό καθαρισμό των εξαρτημάτων της συσκευής και χρήση κατάλληλων απορρυπαντικών για τη διασφάλιση της υγιεινής.

Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με ωμό κρέας απαιτούν σχολαστικό πλύσιμο και ενδεχομένως πρόσθετη απολύμανση για τον περιορισμό της μεταφοράς μικροβίων.

Τα σκεύη πρέπει να στεγνώνουν φυσικά σε καλά αεριζόμενο χώρο, καθώς η υγρασία ευνοεί την επιβίωση και την ανάπτυξη δυνητικά επιβλαβών μικροοργανισμών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα πιάτο μπορεί να φαίνεται απολύτως καθαρό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν απομακρυνθεί όλοι οι δυνητικά επιβλαβείς μικροοργανισμοί από την επιφάνειά του. Συνεπώς, το ερώτημα είναι, κατά πόσο το πλύσιμο στο χέρι είναι εξίσου αποτελεσματικό με το πλυντήριο πιάτων.

Σύμφωνα με ειδικούς στην ασφάλεια των τροφίμων που μίλησαν στο Martha Stewart, το πλυντήριο πιάτων έχει γενικά το πλεονέκτημα όσον αφορά τη μείωση των βακτηρίων. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι το πλύσιμο στο χέρι είναι ανεπαρκές. Όταν γίνεται σωστά, αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο καθαρισμού των καθημερινών μας σκευών.

Advertisement

Advertisement

Γιατί το πλυντήριο πιάτων έχει το πλεονέκτημα

Η βασική διαφορά βρίσκεται στη θερμοκρασία του νερού και στη διάρκεια του πλυσίματος.

Όπως εξηγεί ο Ντόναλντ Σάφνερ, καθηγητής Επιστήμης Τροφίμων στο Πανεπιστήμιο Rutgers, το πλύσιμο με νερό και απορρυπαντικό απομακρύνει τα υπολείμματα τροφών και σημαντικό μέρος των μικροοργανισμών, αλλά δεν εξασφαλίζει την εξουδετέρωση των βακτηρίων.

Στο πλύσιμο στο χέρι, η θερμοκρασία του νερού είναι συνήθως περίπου 40°C, ενώ στο πλυντήριο μπορεί να φτάσει τους 60-65°C ή και περισσότερο, ανάλογα με τη συσκευή και το πρόγραμμα.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με τη διάρκεια του κύκλου, μπορούν να εξασφαλίσουν αποτελεσματικότερη και πιο σταθερή μείωση του μικροβιακού φορτίου. Ιδιαίτερα χρήσιμα είναι τα ειδικά προγράμματα υγιεινής που διαθέτουν ορισμένες συσκευές.

Χρειάζεται, πάντως, να διακρίνουμε τον καθαρισμό από την υγειονομική απολύμανση: ο πρώτος απομακρύνει ρύπους και μικροοργανισμούς, ενώ η δεύτερη αποσκοπεί στη μείωση των μικροοργανισμών σε επίπεδα που θεωρούνται ασφαλή.

Advertisement

Πώς πλένουμε σωστά τα πιάτα στο χέρι

Εάν δεν διαθέτουμε πλυντήριο ή προτιμούμε να πλένουμε ορισμένα σκεύη στο χέρι, μπορούμε να βελτιώσουμε το αποτέλεσμα ακολουθώντας μερικούς απλούς κανόνες.

Ξεκινάμε από τα λιγότερο λερωμένα σκεύη. Απομακρύνουμε πρώτα τα υπολείμματα τροφών και πλένουμε τα ποτήρια και τα μαχαιροπίρουνα πριν από τις κατσαρόλες και τα πολύ λερωμένα σκεύη. Όσα έχουν έρθει σε επαφή με ωμό κρέας ή πουλερικά τα αφήνουμε τελευταία, ώστε να περιορίσουμε τον κίνδυνο μεταφοράς μικροοργανισμών.

Advertisement

Χρησιμοποιούμε κατάλληλο απορρυπαντικό. Ένα συνηθισμένο υγρό απορρυπαντικό πιάτων αρκεί για την απομάκρυνση του λίπους και των υπολειμμάτων τροφών. Τα προϊόντα με αντιβακτηριακή δράση δεν είναι απαραιτήτως αποτελεσματικότερα όταν το πλύσιμο γίνεται σωστά.

Αλλάζουμε το νερό όταν χρειάζεται. Εάν πλένουμε σε λεκάνη ή γεμάτο νεροχύτη, φροντίζουμε το νερό να είναι καθαρό και το αντικαθιστούμε μόλις θολώσει ή συγκεντρώσει υπολείμματα. Ξεπλένουμε με καθαρό νερό.

Προσέχουμε ιδιαίτερα τις επιφάνειες κοπής. Οι επιφάνειες και τα εργαλεία που έχουν έρθει σε επαφή με ωμό κρέας ή πουλερικά χρειάζονται σχολαστικό πλύσιμο και, όπου ενδείκνυται, πρόσθετη υγειονομική απολύμανση με προϊόν κατάλληλο για επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Advertisement

Προτιμούμε τη βούρτσα από το σφουγγάρι. Οι βούρτσες στεγνώνουν συνήθως ταχύτερα, περιορίζοντας τις συνθήκες που ευνοούν την επιβίωση μικροοργανισμών. Αν χρησιμοποιούμε σφουγγάρι, το διατηρούμε όσο γίνεται καθαρό, το αφήνουμε να στεγνώνει και το αντικαθιστούμε τακτικά.

Αφήνουμε τα πιάτα να στεγνώσουν φυσικά. Μια καθαρή πιατοθήκη με καλό αερισμό αποτελεί συνήθως πιο υγιεινή επιλογή από μια πετσέτα που χρησιμοποιείται επανειλημμένα. Δεν τοποθετούμε τα σκεύη στα ντουλάπια όσο παραμένουν υγρά.

Τα λάθη που αποφεύγουμε στο πλυντήριο πιάτων

Advertisement

Ακόμη και το πλυντήριο δεν μπορεί να εξασφαλίσει το επιθυμητό αποτέλεσμα εάν δεν το χρησιμοποιούμε σωστά.

Advertisement

Δεν χρειάζεται να ξεπλένουμε σχολαστικά τα πιάτα πριν τα τοποθετήσουμε στη συσκευή. Αρκεί να αφαιρούμε τα μεγαλύτερα υπολείμματα τροφών, καθώς το υπερβολικό ξέπλυμα σπαταλά νερό και ενέργεια.

Εξίσου σημαντικό είναι να μην υπερφορτώνουμε τα καλάθια. Τα πιάτα, τα ποτήρια και τα μαχαιροπίρουνα πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο που επιτρέπει στο νερό να φτάνει σε όλες τις επιφάνειές τους.

Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά απορρυπαντικό κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων και τη συνιστώμενη ποσότητα. Το κοινό υγρό απορρυπαντικό για πλύσιμο στο χέρι δημιουργεί υπερβολικό αφρό και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία της συσκευής.

Advertisement

Επιλέγουμε πρόγραμμα ανάλογα με τον βαθμό λερώματος και καθαρίζουμε τακτικά το φίλτρο, τους εκτοξευτήρες νερού και τα λάστιχα της πόρτας.

Τέλος, φροντίζουμε να στεγνώνουν πλήρως τα σκεύη. Εφόσον το επιτρέπει ο κατασκευαστής, μπορούμε να αφήνουμε την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ώστε να απομακρύνεται η υγρασία.

Το πλυντήριο πιάτων, επομένως, προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα στη μείωση των μικροοργανισμών, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούμε κατάλληλο πρόγραμμα υψηλής θερμοκρασίας. Το πλύσιμο στο χέρι, ωστόσο, παραμένει μια αξιόπιστη επιλογή για τα καθημερινά μας σκεύη, αρκεί να δίνουμε προσοχή στον καθαρισμό, στο ξέπλυμα και στο στέγνωμά τους.

Με πληροφορίες από Martha Stewart, NSF, FDA