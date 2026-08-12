Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το καπέλο αποτελεί σημαντικό μέσο προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία, αρκεί να διαθέτει φαρδύ γείσο που καλύπτει επαρκώς το πρόσωπο, τα αυτιά και τον αυχένα.

Η επιλογή υλικού με πυκνή ύφανση κρίνεται απαραίτητη, καθώς τα αραιά πλεγμένα καπέλα επιτρέπουν τη διέλευση της ηλιακής ακτινοβολίας στο δέρμα.

Ο δείκτης UPF υποδηλώνει την αποτελεσματικότητα του υφάσματος στην προστασία από την ακτινοβολία, αλλά δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης ενός καπέλου.

Οι ειδικοί συνιστούν τη χρήση καπέλου ως συμπληρωματικό μέτρο, καθώς η ανάκλαση του φωτός από την άμμο και το νερό απαιτεί παράλληλη χρήση αντηλιακού.

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Το καπέλο είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό αξεσουάρ των καλοκαιρινών διακοπών. Στην παραλία, όμως, δεν αφορά μόνο την αισθητική. Αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία -αρκεί να έχει επιλεγεί σωστά. Κι αυτό επειδή ένα καπέλο με μικρό γείσο ή ένα αραιά πλεγμένο ψάθινο καπέλο μπορεί να προσφέρει πολύ λιγότερη προστασία από όσο πιστεύουμε.

Η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας (AAD) συνιστά, όταν βρισκόμαστε στον ήλιο, να επιλέγουμε καπέλο με φαρδύ γείσο, το οποίο σκιάζει όχι μόνο το πρόσωπο αλλά και τα αυτιά και τον αυχένα. Αντίθετα, τα καπέλα τύπου τζόκεϊ αφήνουν ακάλυπτα τα αυτιά και μεγάλο μέρος του αυχένα και επομένως δεν παρέχουν την ίδια προστασία.

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Το φαρδύ γείσο κάνει τη διαφορά

Το πρώτο χαρακτηριστικό που πρέπει να εξετάζουμε είναι η επιφάνεια που καλύπτει το καπέλο. Όσο μεγαλύτερη σκιά δημιουργεί γύρω από το κεφάλι τόσο περισσότερες περιοχές προστατεύονται από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Γι’ αυτό ένα καπέλο με φαρδύ γείσο περιμετρικά είναι προτιμότερο από ένα τζόκεϊ, το οποίο προστατεύει κυρίως το μέτωπο και μέρος του προσώπου. Ιδιαίτερη σημασία έχει η κάλυψη των αυτιών και του αυχένα, επειδή πρόκειται για δύο περιοχές στις οποίες συνήθως ξεχνάμε να βάλουμε αντηλιακό.

Δεν αρκεί, ωστόσο, μόνο το μέγεθος του γείσου. Σημαντικό ρόλο παίζει και το υλικό.

Προσοχή στα ψάθινα καπέλα

Ένα ψάθινο καπέλο με μεγάλο γείσο μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνεται ιδανικό για την παραλία. Εάν όμως η πλέξη του είναι αραιή και επιτρέπει στο φως να περνά μέσα από τα κενά, η προστασία που προσφέρει περιορίζεται.

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Η AAD συνιστά υφάσματα με πυκνή ύφανση, μέσα από τα οποία το ηλιακό φως δεν περνά εύκολα. Ένας απλός πρακτικός έλεγχος είναι να κρατήσουμε το καπέλο απέναντι σε μια φωτεινή πηγή: Εάν διακρίνουμε εύκολα το φως μέσα από το υλικό ή την πλέξη, μέρος της υπεριώδους ακτινοβολίας μπορεί επίσης να φτάνει στο δέρμα.

Συνεπώς, το γεγονός ότι ένα καπέλο είναι ψάθινο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι ακατάλληλο. Σημασία έχει πόσο πυκνά είναι πλεγμένο και πόσο καλά καλύπτει το κεφάλι και το πρόσωπο.

Τι σημαίνει η ετικέτα UPF στο καπέλο

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Σε ορισμένα καπέλα και ενδύματα αναγράφεται πλέον ο δείκτης UPF (Ultraviolet Protection Factor), ο οποίος αφορά την προστασία που παρέχει ένα ύφασμα από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Ο δείκτης αυτός δεν πρέπει να συγχέεται με τον SPF των αντηλιακών. Ο SPF αφορά πρωτίστως την προστασία που προσφέρει ένα αντηλιακό προϊόν απέναντι στην ακτινοβολία UVB, ενώ ο UPF χρησιμοποιείται για υφάσματα και ενδύματα και αφορά την ποσότητα της υπεριώδους ακτινοβολίας UVA και UVB που μπορεί να τα διαπεράσει.

Ένα ύφασμα με UPF 50, για παράδειγμα, επιτρέπει να περάσει περίπου το 1/50 της υπεριώδους ακτινοβολίας που προσπίπτει σε αυτό. Αυτό αντιστοιχεί σε αποκλεισμό περίπου του 98% της ακτινοβολίας.

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Η απουσία σχετικής ένδειξης, πάντως, δεν σημαίνει ότι ένα καπέλο δεν προσφέρει προστασία. Ένα πυκνά υφασμένο καπέλο με φαρδύ γείσο μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό ακόμη και χωρίς πιστοποιημένο δείκτη UPF.

Το καπέλο δεν αντικαθιστά το αντηλιακό

Ακόμη και το κατάλληλο καπέλο δεν προστατεύει πλήρως το πρόσωπο. Στην παραλία, η άμμος και το νερό ανακλούν μέρος της υπεριώδους ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα το δέρμα να εξακολουθεί να εκτίθεται ακόμη και όταν βρίσκεται υπό σκιά.

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Για τον λόγο αυτό, οι δερματολόγοι αντιμετωπίζουν το καπέλο ως ένα μόνο μέρος της συνολικής προστασίας από τον ήλιο. Η σκιά κάτω από δέντρα, τα κατάλληλα ρούχα, τα γυαλιά ηλίου και το αντηλιακό στις ακάλυπτες περιοχές λειτουργούν συμπληρωματικά.

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Με πληροφορίες από American Academy of Dermatology, Cancer Council Australia, Vogue, Harpersbazaar

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